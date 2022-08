« Nous ne sommes pas des esclaves » : La colère des agriculteurs européens

Des Tracteurs dans les rues de Milan

Les agriculteurs italiens, espagnols et polonais ont rejoint les agriculteurs néerlandais pour protester contre les réglementations gouvernementales « vertes » qui vont décimer le secteur en les obligeant à réduire leur utilisation de composés fertilisants azotés.

« Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des agriculteurs », ont déclaré les agriculteurs italiens, qui ont conduit des tracteurs dans les rues de Milan et bloqué la circulation urbaine.

Italian farmers hit Milan with the message : "We are not slaves, we are farmers !" Still the media turn a blind eye. pic.twitter.com/Yt3C9qeY6A — Tony (@mrtdogg_) July 15, 2022

Selon le Morning Star, « les agriculteurs italiens sont confrontés à une crise imminente en raison d’une grave sécheresse qui a vu un tiers des produits agricoles mis en danger. »

Le ministre de l’agriculture du pays, Steafano Patuanelli, a déclaré au Parlement en début de semaine que l’Italie risquait de perdre encore 40 % de ses ressources en eau au cours des prochaines décennies. Les agriculteurs affirment avoir perdu environ 3 milliards d’euros en raison de la situation d’urgence et sont durement touchés par la hausse des prix du carburant, dont les coûts ont explosé en raison du conflit en Ukraine.

Italian farmers rise up in Milan and block city traffic : "We are not slaves, we are farmers !" pic.twitter.com/g89CmXYV4A — RadioGenova (@RadioGenova) July 15, 2022

En Espagne, les agriculteurs de Badajoz, Grenade et Albacete ont fait défiler leurs tracteurs dans la rue en signe de solidarité avec les agriculteurs étrangers, ainsi qu’en signe de protestation nationale face au manque de nourriture et d’essence, selon EuroWeekly News.

🇵🇦 Panamá

✔ 7 días manifestandose por la falta de comida y gasolina

✔Holanda, Italia, Francia, Armenia, Sri Lanka, Argentina, Alemania...

🤔Todos con manifestaciones y disturbios constantes pero la TV "te informa"#ApagaLaTele el virus son los mediospic.twitter.com/qnAgaYhYFb — Free ☣ (@FredTheReez) July 15, 2022

Et en Pologne, les agriculteurs sont venus à Varsovie le week-end dernier pour protester contre l’inflation et d’autres mesures gouvernementales.

Les protestations ont conduit à des rayons de supermarché vides aux Pays-Bas, car des tracteurs et d’autres machines agricoles ont bloqué des entrepôts, empêchant leur expédition – un mouvement contre lequel le Premier ministre Mark Rutte a mobilisé la police d’État dans une tentative de répression.

My thoughts while bailing silage ,Farmers of World unite .#FarmingMatters pic.twitter.com/MUKm0tEGt6 — Gareth Wyn Jones (@1GarethWynJones) July 7, 2022

