« Poutine en état d’arrestation.... »

@Octave Lebel "Il n’y a rien de plus sérieux à dire ou à faire sur la situation ?"

Totalement ok sur ce point !

Le discredit total touche de plus en plus d’organismes et de personnes.

Toujours l’huile de plus en plus sur le feu ..

Pourquoi tant d’escalade vers la violence.

Pourquoi laissons nous faire en cautionnant parfois des actes de violences ?

Pourquoi prendre parti unilatéralement à 100% pour l’un sans voir que la situation est plus complexe, au lieu de pousser vers négo et calme ?