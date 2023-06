Le basque originé - desideratas négationnistes des bascolâtres (généralement) décrites par un bascophile

Quand on propose (généralement) dans les groupes bascolâtres, une origine de loin en loin protobasque/aquitanienne (FR)/vasconique (ES) à l'euskara ou langue basque, suivie à rebours de l'ibère puis du phénicien au moins, en passant peut-être par le berbère antique... c'est-à-dire que le basque serait le descendant de langues sémitiques des régions proches-orientales (entre territoires des actuels Caucase, Turquie, Irak, Canaan et Égypte)... on se voit (généralement) répondre avec une singulière rancoeur plus ou moins scientifique.

C'est là qu'on tombe sur les pires négationnistes : on ne manqua d'ailleurs pas, chez les plus délurés, de dire qu'Adam et Eve étaient basques. Mais, de façon plus érudite jusque chez des chercheurs du siècle dernier, on fit repartir le peuplement de l'Europe, après le dernier âge glaciaire, depuis une mythique contrée déjà basque. Car, à ce stade, c'est mythique, à plus de dix millénaires de distance. Hélas, ce sont les pires négationnistes, car ils se revendiquent de la science (des étapes de la science aujourd'hui délaissés).

Reprenons :

Concernant l'évolution linguistique, il est évident que, puisque nous sommes sur des états de la langue passés, les lexèmes évoluent : impossible de prendre le basque parlé en le plaquant tel quel sur le protobasque/aquitanien (FR)/vasconique (ES), l'ibère et le phénicien. Mais cela ne viendrait à l'idée de personne, de comprendre le latin en y plaquant lettre pour lettre le francilien, le gascon, le languedocien, l'aragonais, le catalan ou le castillan ("le français" ou "l'espagnol") : il y a un négationnisme profond alors, à rejeter la thèse bascoibère+phénicienne, d'autant plus que dans l'Histoire nous savons un phénomène majeur : l'hellénisme des premiers Galiciens (qui se réclament de Sparte) et des premiers Aquitains (qui sont sur un axe commercial entre la Méditerranée et l'Atlantique). Les Phénciens l'utilisaient aussi. Et lors des guerres puniques (Puniques = Phéniciens carthaginois) les armées passèrent par la contrée aujourd'hui dite basque sans résistance, alliés aux Ibères dont la culture est helléno-punique. Les noms helléniques abondent en basque, et donc la langue tient la comparaison avec les traces d'ibère+phénicien.

La singularité du basque parlé aujourd'hui s'explique très bien par une implantation d'époque, suivie d'une alliance romaine salvatrice. Quand déferlèrent les Franks et les Goths à la fin de l'empire, la formation d'un duché de Vasconie serait un grand élément de salvation ethno-politique souverain. La fragmentation féodale fit le reste : les alentours affaiblis ne permirent pas d'empiéter sur la contrée, et la Navarre et l'Aquitaine se firent connaître. Mais c'est l'invasion musulmane alentour qui, occasionnant des reconquêtes franques et gothiques, fit reculer le monde bascophone ancien vers ses proportions actuelles, puisque Franks et Goths parlaient déjà des langues romanes (germano-latines, surtout latines prononcées à la germanique, avec un substrat des langues précédentes engendrant le galicien, l'asturien, le gascon, l'aragonais, le languedocien et le catalan dans nos régions circon-pyrénéennes).