Afghanistan, encore bravo Oncle Sam...

Pendant des années, les fondamentalistes musulmans ont été aidés par les services secrets pakistanais (et américains) dans leur lutte pour le contrôle de l'Afghanistan. Comme leurs prédécesseurs au pouvoir entre 1996 et 2001, les talibans actuels sont presque tous issus de l’ethnie pachtoune, dominante dans le sud de l’Afghanistan ainsi que dans le nord-ouest du Pakistan voisin. Aujourd'hui, les Talibans-pachtounes sont maîtres de l'Afghanistan et ils appuient, à leur tour, les fondamentalistes musulmans pour qu'ils s'emparent du Pakistan.

Selon des sources des Nations Unies, les Taliban afghans fournissent actuellement un soutien croissant au Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un groupe terroriste opérant principalement au Pakistan. Les rapports indiquent que les Taliban ont établi huit nouveaux camps d'entraînement en Afghanistan, où ils dispensent une formation aux militants du TTP.

Le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) entretient, lui-même, des liens étroits avec plusieurs groupes terroristes affinitaires : Al-Qaida, Lashkar-e-Islam et Lashkar-e-Jhangvi. Tous renforcent ainsi leur capacité opérationnelle et leur portée stratégique.

Les Taliban afghans entretiennent des liens étroits avec l'affilié régional Al-Qaida dans le sous-continent indien (AQIS), qui est allié du TTP. Les relations entre les deux organisations remontent aux premières années de la formation du TTP. Al-Qaida a fourni un soutien financier, logistique et idéologique au TTP, lui permettant de mener des opérations terroristes à grande échelle au Pakistan et en Afghanistan. Des membres d'Al-Qaida ont souvent été intégrés dans les rangs du TTP, facilitant ainsi la coopération opérationnelle entre les deux entités. Les camps d'entraînement et les bases opérationnelles d'Al-Qaida en Afghanistan ont également servi de refuges pour les militants du TTP, leur permettant de planifier et d'exécuter des attaques transfrontalières.

Lashkar-e-Islam, basé dans les régions tribales du Pakistan, est principalement actif dans le district de Khyber. Ce groupe a été impliqué dans des activités terroristes et dans des affrontements avec les forces de sécurité pakistanaises. Les liens entre le TTP et Lashkar-e-Islam se manifestent par des collaborations opérationnelles. Ensemble, ils ont mené des attaques coordonnées contre les forces de sécurité pakistanaises et ont cherché à étendre leur influence dans les régions tribales.

Lashkar-e-Jhangvi opère au Pakistan. Il est principalement engagé dans des attaques contre la minorité chiite du pays. Le TTP entretient des liens avec Lashkar-e-Jhangvi, profitant de sa connaissance du terrain. Ensemble, ils ont mené des attaques ciblées contre des civils et des minorités religieuses, exacerbant les tensions sectaires au Pakistan. La collaboration entre le TTP et Lashkar-e-Jhangvi menacent la sécurité nationale et la stabilité du Pakistan.

Cette collaboration entre les Taliban afghans et les groupes fondamentalistes de la région soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité, en particulier pour le Pakistan. Le TTP a déjà mené de nombreuses attaques meurtrières contre les forces de sécurité et les civils pakistanais. Le soutien continu des Taliban afghans risque d'aggraver encore la situation sécuritaire dans la région.

Sur le plan géopolitique, cette coopération met en évidence le piteux résultat de l'invasion américaine de l'Afghanistan et son soutien historique aux groupes djihadistes les plus radicaux. Au nom de la lutte contre le communisme, Washington a fourni aux barbus armes, entraînement militaire et financement pendant des décennies. L'occupation de l'Afghanistan par des « boys » suréquipés, mais non préparés à la réalité du terrain, jusqu'en août 2021, n'a servi qu'à jeter la population dans les bras des Talibans.

Les fous de Dieu ayant donc durablement consolidé leur pouvoir en Afghanistan, ils s'apprêtent désormais à s'emparer du Pakistan. Bravo, les stratèges du Pentagone...

