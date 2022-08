Après Poutine

@velosolex

Toujours tes problèmes de vocabulaire ... achète toi un dico.

L’Ukraine ( pays failli ) a déjà perdu la plus belle partie ( la plus riche ) de son territoire et n’aura bientôt plus accès à la mer, on peut dire que ce pays failli et corrompu n’existe déjà plus et que ce qu’il en reste ne vaut rien.

Le petit perroquet de la propagande américaine est il pret a se battre et mourir pour que ses maitres puissent ouvrir des bases militaires ( occupe militairement des pays ) partout où cela leur chante ? C’est beau un cerveau conditionné c’est beau mais c’est drôlement con...

Ben oui, « bougnoules » à priori ce ne sont pas des humains car ceux là on peut les massacrer par millions et cela t’en touche une sans faire bouger l’autre ( comme dit le collabo en chef chez nous ).

Mechants russes, ils ont détruit les infrastructures civiles de : La Yougoslavie, la Serbie, l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, la Libye, la Somalie, le Yémen, ..., et cela en moins de trente ans.