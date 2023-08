Arabie Saoudite-Israël  : normalisation ou pas normalisation  ?

Le débat sur la normalisation entre le Royaume d’Arabie Saoudite et Israël a repris de plus belle après une déclaration remarquée du président américain Joe Biden.

M. Biden a laissé entendre que la route était encore longue pour qu’Israël et l’Arabie saoudite parviennent à un accord sur la normalisation de leurs relations, en déclarant : « Nous sommes encore loin du compte. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire ». Le poids de cette déclaration s’est accru après que les médias ont fait état des efforts intenses de médiation et de diplomatie déployés par l’administration du président pour y parvenir.

Le président américain a ajouté dans sa déclaration « Très franchement, je ne pense pas qu’ils [les Saoudiens] aient beaucoup de problèmes avec Israël. Quant à savoir si nous pourrions fournir un moyen par lequel [l’Arabie saoudite] pourrait disposer d’une énergie nucléaire civile et/ou être un garant de leur sécurité, je pense que nous en sommes encore loin ».

Le fait est que cela ne devrait pas prendre les observateurs experts au dépourvu, que ce soit en raison de leur connaissance de la position saoudienne sur la question ou sur la base de déclarations antérieures des États-Unis, comme celle de l’ancien ambassadeur américain en Israël, Tom Nides.

Tom Nides a déclaré : « Afin d’étudier la possibilité d’un accord de normalisation avec l’Arabie saoudite, Joe Biden a donné le feu vert à son équipe. Bien que je ne sois pas certain de la destination finale de l’équipe, Biden a déjà pris sa décision et a l’intention d’aller jusqu’au bout. Quand cela aura-t-il lieu ? La situation est complexe, je n’en suis donc pas sûr. L’accord d’Abraham a été un succès remarquable, mais il est très difficile à mettre en œuvre, et s’il est suivi d’effet, la région sera radicalement différente ».

Aborder le sujet des relations diplomatiques officielles entre l’Arabie saoudite et Israël (normalisation) nécessite une connaissance approfondie de la situation du Royaume et des considérations stratégiques globales sur cette question sensible. L’Arabie saoudite se distingue de ses pairs arabes et islamiques par son statut religieux unique et sa position de centre spirituel et religieux pour près de deux milliards de musulmans.

Cet aspect doit être soigneusement pris en compte, ainsi que ses implications et répercussions possibles, d’autant plus que certains pourraient exploiter n’importe quel sujet et l’utiliser pour salir le Royaume.

L’un de ces sujets intrinsèquement délicats est la question des relations avec Israël, qui s’accompagne de fortes émotions, d’un bagage historique et de manipulations politiques de la part de diverses parties, y compris des États et des organisations, qui tirent parti de cette question pour servir leurs propres intérêts et agendas.

Les dirigeants saoudiens actuels ont une vision stratégique totalement différente pour le présent et l’avenir. Ils ont des plans ambitieux pour élever le pays et lui donner la place qu’il mérite sur la scène mondiale du 21e siècle.

Par conséquent, il n’y a pratiquement aucune retenue lorsqu’il s’agit de discuter d’une idée ou d’une proposition. Cela explique le changement concret du point de vue saoudien à l’égard d’Israël ces derniers temps. Il convient de mentionner que les avions israéliens ont reçu le feu vert pour voler dans l’espace aérien saoudien, ce qui marque une étape charnière compte tenu de la complexité et des considérations interconnectées entourant la position de Riyad sur ce front.

En outre, si l’on ajoute la célèbre déclaration faite par le prince héritier saoudien, le prince Mohammed bin Salman, en 2022, où il a déclaré que le Royaume ne considérait pas Israël comme un ennemi, on peut saisir l’ampleur du changement dans la perspective stratégique et la position saoudienne dans son ensemble.

La normalisation des relations israélo-saoudiennes est un élément clé des calculs de l’administration Biden, motivée par sa détermination à redistribuer les cartes dans la région du Moyen-Orient. Toutefois, le Royaume d’Arabie saoudite a une vision différente, fondée sur ses intérêts en tant qu’acteur régional actif.

Par conséquent, sa position sur la normalisation dépend de la réalisation de cette vision géopolitique, qui ne lie pas l’Arabie saoudite à des alliances ou à des blocs et ne limite pas sa flexibilité à établir des relations de partenariat avec toutes les forces internationales influentes dans un système mondial qui subit des transformations au milieu des interactions dans le conflit ukrainien.

En outre, il convient de mentionner que les besoins stratégiques les plus cruciaux du Royaume d’Arabie saoudite dans la phase à venir tournent autour du renforcement de la sécurité et de la stabilité et de la garantie d’un environnement régional qui permette la poursuite des objectifs de la Vision 2030.

Tout cela implique pratiquement que la balle est dans le camp de Washington, qui semble ne pas avoir encore pleinement saisi l’ampleur des changements intervenus dans la dynamique du jeu avec son allié saoudien, appelant à une approche différente de ces changements.

Tout porte à croire que la diplomatie saoudienne progresse à grands pas, avec détermination et assurance, dans tous les domaines. Il y a un peu plus de deux ans, très peu d’optimistes prévoyaient une telle avancée positive dans les relations saoudo-iraniennes.

Cette avancée a un poids considérable, compte tenu de l’ampleur du préjudice causé à l’Arabie saoudite par les actions et les positions régionales de l’Iran ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne ses interventions au Yémen, qui ont directement menacé la sécurité nationale du Royaume.

L’Arabie saoudite fait preuve d’un grand réalisme dans le traitement de toute autre question, y compris la normalisation des relations avec Israël. Riyad a publiquement posé des conditions pour tous, et il existe probablement d’autres conditions non divulguées liées aux intérêts stratégiques de l’Arabie saoudite et à la gestion de ses relations avec les États-Unis.

Washington s’est directement impliqué dans la médiation entre ses deux alliés, l’Arabie saoudite et Israël, afin de les mettre sur la voie de la normalisation diplomatique bilatérale.

Les experts pourraient convenir que la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël créera un certain niveau de casse-tête régional pour Riyad. S’attaquer aux raisons de ce casse-tête n’est pas une mince affaire, car elles sont probablement pour la plupart injustifiables et illogiques, mais liées à des profiteurs qui exploitent la question palestinienne et les souffrances du peuple palestinien.

Cela est particulièrement évident dans le contexte de l’escalade des tensions dans les territoires palestiniens occupés, ce qui rend extrêmement difficile pour tout État arabe ou islamique, sans parler de l’Arabie saoudite, qui est décrite comme un État de premier plan dans le monde islamique, de prendre une mesure publiquement déclarée en faveur d’une normalisation avec Israël.

En outre, les organisations extrémistes et terroristes utilisent ces questions pour alimenter leur propagande et manipuler les émotions de musulmans innocents dans l’ensemble du monde islamique, tant au Moyen-Orient qu’ailleurs.

À mon avis, l’Arabie saoudite prend des mesures délibérées et calculées sur diverses questions régionales, et certaines sont soigneusement réfléchies, comme il se doit. Il est indéniable que certains visent l’Arabie saoudite, du moins dans le contexte de la compétition traditionnelle bien connue pour le leadership dans les mondes arabe et islamique.

Par conséquent, des questions telles que la normalisation des relations avec Israël progressent lentement et graduellement. Toutefois, l’obtention d’incitations stratégiques pourrait encourager l’Arabie saoudite à accélérer ses actions dans ce domaine.