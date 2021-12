Changements et transitions de l’hégémonie mondiale

Taïwan pourrait-elle être le déclencheur de la 3ème guerre mondiale ?

Cette période est pour le monde entier une période de grande incertitude. Difficile pour chacun de faire des projets à long terme. C'est une période d'incertitude pour chacun de nous, nous ne sommes sûr de rien, mais au-delà, c'est aussi une période de transitions et de changements pour notre monde.

Période de changements : Nous avons tous remarqué à quel point la pandémie avait contribué à changer nos façons de vivre. Les communications, les échanges, les façons de travailler se sont considérablement virtualisés. Nous faisons beaucoup plus de choses par Internet et moins en réel. Bon nombre de rencontres ou de réunions familiales comme professionnelles se font désormais via internet, Zoom, Whatsapp, Skype,... Le travail virtuel et à domicile s'est considérablement développé lorsque c'était possible. D'une certaine manière, on peut penser que ces changements sont pour une part positifs. Ils ont bien évidemment aussi un aspect négatif.

Au Mexique, contrairement à la France, les enfants ne sont pas retournés à l'école en présenciel depuis presque 2 ans... Et si "le maître" tel que nous l'avons connu était en train de disparaître ? Ce qui me parait clair, c'est que suivre un cours par Internet et le suivre dans une même classe avec ses camarades et un maître, entraîne une chute des relations sociales, amicales, mais aussi un changement du rapport à l'autorité, du rapport aux devoirs de chacun. Tout cela c'est évident va avoir des conséquences sur les enfants, sur les apprentissages, sur l'évolution des mentalités, sur les manière de percevoir la vie, sur les projets des hommes, évidement sur les économies, les façons de voyager et par voie de conséquence sur l'évolution des technologies et des pays.



Période de transition dans l'hégémonie mondiale : Mais cette période particulière est aussi une période de transition très importante entre l'hégémonie mondiale américaine depuis le début du 20ème siècle et la volonté d'hégémonie chinoise qui annonce clairement depuis plusieurs années qu'elle sera le pays le plus puissant du monde en 2045. Dans l'histoire, toutes les périodes de transition et de changement d'hégémonie (hégémonie de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, des USA...) ne se sont pas faites pacifiquement. Je doute que celle-ci déroge à la règle. Nous avons souvent tendance à considérer l'évolution du monde comme une évolution vers un mieux-être. C'est une grave erreur. Il faut se souvenir qu'en Europe ce qu'on a appelé le "moyen-âge" a été une période de régression qui a duré près de 10 siècles. Les affrontements économiques, politiques, territoriaux entre les Etats-Unis et la Chine se font pour le moment de façon "déportés" pas encore directs, parfois par l'intermédiaire de mesures et de contraintes économiques, mais on peut penser que la période où la Chine a été "l'usine du monde" est en train de se terminer tout au moins pour les pays qui ont les moyens de refuser sa domination. La pandémie a montré que la "délocalisation" et la "désindustrialisation" au profit de la Chine étaient clairement des dépendances qui pouvaient s'avérer graves. Plusieurs pays occidentaux en ont pris conscience et économiquement la Chine commence à en subir le contre-coups. Elle qui a été le moteur de la croissance mondiale ces 20 dernières années voit ses prévisions de croissance se réduire de moitié pour la prochaine décennie. En revanche je ne suis pas sur que les pays d'Asie proches puisse résister à sa domination d'autant que l'hégémonie de la Chine est perçue comme l'hégémonie de l'Asie. Nous dérivons presque dans une opposition de cultures et de continents.



Taïwan, déclencheur possible : Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Taïwan et les craintes d'une invasion de la Chine est un test évident dans le rapport de force entre 2 blocs et dans la confiance en leur puissance respective. Pekin multiplie les démonstrations de force mais reste toujours prudente. En effet la Chine sait que depuis 1979 une loi autorise les Etats-Unis à apporter une aide militaire à Taïwan (considéré comme un rempart contre le communisme). Cependant elle continue de considérer l'Ile comme une province rebelle faisant partie de son territoire. De son côté, le ministre de la Défense de Taïwan considère qu'une invasion à grande échelle a des chances de survenir d'ici 2025.