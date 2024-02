Constantes de la position de l’Arabie saoudite sur la normalisation

Peu d’autres questions dominent autant les événements qui se déroulent rapidement au Moyen-Orient que la possible normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël, qui occupe une grande place dans les discussions générales sur ce qui se passe à Gaza ou sur la situation régionale en général.

Récemment, le ministre israélien de l’énergie, Eli Cohen, a déclaré que la normalisation des relations avec l’Arabie saoudite était possible même si Israël refusait d’œuvrer à la création d’un État palestinien. Dans une interview accordée au Times of Israel, M. Cohen a fait valoir que les préoccupations sécuritaires liées à l’axe iranien l’emporteraient sur les exigences de Riyad concernant une solution à deux États dans le cadre d’un accord de normalisation. Il y a un certain réalisme dans les déclarations du ministre israélien. Il affirme que la paix avec l’Arabie saoudite est certainement possible. Cette évaluation est soutenue par les dirigeants saoudiens. Rien de significatif n’a changé dans cette position stratégique. L’engagement saoudien à normaliser les relations avec Israël par le biais d’une solution claire à la question palestinienne était une position cohérente avant même le début de la guerre de Gaza.

Avant d’aborder la position saoudienne actuelle, qui lie la normalisation des relations avec Israël à une solution politique claire à la question palestinienne, il est nécessaire de rappeler la déclaration faite par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman lors d’une interview avec Fox News quelques mois avant le déclenchement de la guerre de Gaza.

C’est une indication importante de l’attitude de l’Arabie saoudite à l’égard d’un éventuel accord de paix. À l’époque, il avait déclaré : « Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons résoudre cette question ».

Il a ajouté que des négociations étaient déjà en cours et qu’il restait à voir où elles mèneraient. Il a poursuivi : « Nous espérons qu’elles aboutiront, qu’elles faciliteront la vie des Palestiniens et qu’elles permettront à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient ».

C’est une position cohérente et claire qui définit la position saoudienne, en dépit de toutes les spéculations et conjectures qui circulent à ce sujet.

Cette position a été récemment réitérée par le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, qui a déclaré qu’il n’y aurait pas de normalisation des relations avec Israël sans une solution à long terme à la question palestinienne. Auparavant, l’ambassadeur saoudien en Grande-Bretagne, le prince Khalid bin Bandar Al Saud, avait déclaré que Riyad était ouvert à l’établissement de relations avec Israël si cela s’inscrivait dans le cadre d’une solution à deux États.

Cette séquence révélatrice et précise de déclarations et de positions confirme que l’orientation de l’Arabie saoudite - qui comprenait parfaitement la situation avant le début de la guerre et reconnaît qu’une solution à la question palestinienne est la pierre angulaire d’une paix véritable avec Israël - n’a pas changé. Une discussion sur la politique étrangère saoudienne, que ce soit par rapport à l’Iran ou à Israël, doit bien sûr prendre en compte les changements et les développements stratégiques. Elle ne doit pas tirer de conclusions hâtives sur la base de données anciennes.

La coopération renouvelée entre les deux pays voisins doit être prise en compte dans l’évaluation de la position saoudienne à l’égard de l’Iran.

Il est essentiel de comprendre la signification de la non-participation de l’Arabie saoudite à la coalition de l’opération Prosperity Guardians menée par les États-Unis pour lutter contre la menace maritime en mer Rouge. C’est une question clé, mais il existe une autre priorité stratégique saoudienne urgente liée à l’apaisement des crises et de l’atmosphère régionale. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’accent mis par l’Arabie saoudite sur la garantie de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales en coopération avec tous, sans participer à des alliances ou à des axes.

Il est clair que l’Arabie saoudite se concentre d’abord sur l’autosuffisance dans sa politique étrangère, puis construit un solide réseau de partenariats avec les grandes puissances internationales afin de diversifier ses capacités stratégiques dans les secteurs militaire, économique, de la sécurité et du commerce, entre autres.

Il n’est donc plus possible de parler d’une voie unilatérale d’alliances saoudiennes. Toutefois, cela ne change rien au fait que l’Arabie saoudite s’intéresse à la coopération régionale et internationale pour maximiser les avantages des stratégies de partenariat et atteindre les objectifs ambitieux de Vision 2030.

L’accent mis par l’Arabie saoudite sur la normalisation des relations avec Israël est évident, tout comme la position du Royaume sur l’encouragement de la reconstruction de la bande de Gaza.

Il est intéressant de noter que le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré : « Il ne sert à rien de parler de la reconstruction de Gaza si nous ne parlons pas d’abord de l’arrêt des massacres ».

Il a ajouté : « Encore une fois, tant que nous sommes capables de trouver une voie vers une solution, une résolution, une voie qui signifie que nous ne serons plus ici dans un an ou deux, alors nous pouvons parler de n’importe quoi. Mais si nous nous contentons de revenir au statu quo avant le 7 octobre, nous risquons de nous retrouver dans la même situation que celle que nous avons connue par le passé. Cette conversation ne nous intéresse pas ».

Je crois que c’est la première fois que les positions des Etats du Golfe ont été discutées aussi franchement et ouvertement avec des pays amis afin de parvenir à une sécurité et une stabilité réelles.

Cette discussion reflète les changements fondamentaux qui ont eu lieu ces dernières années dans les politiques étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe en général et de l’Arabie saoudite en particulier. Lier le processus de normalisation des relations israélo-saoudiennes à la résolution de la question palestinienne témoigne d’un désir sincère d’établir des relations de paix sérieuses avec Israël. Pour ce faire, il convient d’établir une base solide pour ces relations, à savoir un environnement régional favorable qui garantisse cet objectif sans mettre en péril les intérêts saoudiens et sa position stratégique centrale dans le monde arabe et islamique.

L’Arabie saoudite a également joué un rôle de premier plan à cet égard, sans parler de son engagement de plusieurs décennies en faveur du peuple palestinien. La position de l’Arabie saoudite sur la normalisation est rationnelle et reflète les convictions stratégiques des dirigeants saoudiens.

La paix sans approches qui conduisent à une solution à la question palestinienne équivaut à un cadeau aux opportunistes politiques, sans parler des organisations terroristes et des extrémistes qui se nourrissent de slogans en faveur de la Palestine et de son peuple.

Il est donc dans l’intérêt de l’Arabie saoudite et d’Israël de réaliser une percée afin de créer une véritable atmosphère de paix dans la région qui crée une culture de coexistence et de sécurité mutuelle entre les peuples israélien et palestinien.