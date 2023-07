L’Iran a-t-il atteint ses objectifs dans le Golfe  ?

La récente tournée du ministre iranien des affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, dans le Golfe, au Koweït, au Qatar, à Oman et aux Émirats arabes unis, soulève des questions sur les avantages stratégiques qu’en a tirés l’Iran. Cette tournée fait suite à une visite remarquée du ministre saoudien des affaires étrangères Faisal bin Farhan à Téhéran, après que l’Iran a rouvert ses missions diplomatiques en Arabie saoudite au début du mois de juin. On s’attend à ce que l’Arabie saoudite lui rende la pareille après l’Aïd Al Adha.

Tout d’abord, il semble que la diplomatie iranienne s’oriente rapidement vers l’établissement de relations plus étroites avec les pays voisins du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Il est clair que Téhéran adopte une nouvelle approche de la coopération régionale et des défis à relever, s’éloignant de la rhétorique menaçante et des messages vagues qui ont caractérisé les politiques iraniennes dans le passé.

La réorientation des politiques iraniennes a commencé par une avancée majeure dans les relations avec le Royaume d’Arabie saoudite. Tout porte à croire que cette tendance se poursuivra et s’approfondira, compte tenu des invitations échangées lors des récentes réunions entre l’Iran et le Golfe. Son Altesse le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a reçu une invitation officielle à se rendre à Téhéran lors de sa rencontre avec le ministre iranien des affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian. Il a également invité le président iranien Ibrahim Raisi à se rendre aux Émirats arabes unis. Le ministre saoudien des affaires étrangères, lors de sa visite à Téhéran, a invité le président iranien à se rendre dans le Royaume d’Arabie saoudite. On s’attend à ce que des préparatifs soient effectués en vue d’une tournée d’Ibrahim Raisi dans le Golfe, marquant ainsi le point culminant des efforts déployés par l’Iran pour renforcer ses liens avec les pays voisins.

Le ministre des affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, a souligné l’importance que l’Iran accorde au resserrement des liens avec les pays du CCG. Il a déclaré que « la poursuite de l’établissement de relations avec les voisins est un principe fondamental de la doctrine du gouvernement en matière de politique étrangère ». Il a souligné l’importance de relever les défis grâce à la participation conjointe des pays de la région.

Il convient de noter que l’ouverture de l’Iran va au-delà des pays voisins et englobe les pourparlers indirects avec les États-Unis, facilités par Oman. De nombreux rapports suggèrent que les deux pays sont parvenus à une compréhension mutuelle sur diverses questions, notamment le programme nucléaire, les sanctions américaines et la situation des détenus américains en Iran. En outre, les manœuvres diplomatiques de l’Iran impliquent également d’autres parties, comme l’Égypte, où il semble y avoir des messages réciproques échangés entre les deux pays à ce sujet.

Une avancée similaire a également eu lieu dans les relations irano-européennes après une réunion à Doha entre le coordinateur des négociations nucléaires de l’Union européenne, Enrique Mora, et le négociateur nucléaire en chef de l’Iran, Ali Bagheri Kani. En outre, comme indiqué précédemment, les actions du ministre iranien des affaires étrangères ont suivi une tournée importante entreprise par le président iranien en Amérique latine à la mi-juin, englobant des pays de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) tels que le Venezuela, Cuba et le Nicaragua.

Ces développements sont interconnectés et ne suivent pas des voies distinctes. Par exemple, il est difficile d’imaginer la réconciliation entre les pays du CCG et l’Iran sans tenir compte des efforts diligents de l’administration Biden pour parvenir à des accords avec l’Iran.

De même, nous ne pouvons pas comprendre le changement d’approche de l’Iran à l’égard des pays voisins sans tenir compte de l’objectif de Téhéran de contrecarrer les conséquences de la normalisation entre les États du Golfe et Israël. Cela devient particulièrement crucial si l’on considère les efforts persistants des États-Unis et d’Israël pour consolider les accords de normalisation signés entre Israël et plusieurs pays arabes et du Golfe, en obtenant un accord similaire avec le Royaume d’Arabie saoudite.

Il est indéniable que les développements au Moyen-Orient signifient de profondes transformations géopolitiques - et ces changements se poursuivent. On s’attend à ce qu’ils perdurent en raison de la dynamique continue au sein du réseau régional de relations, alimentée par des calculs et des évaluations variables des intérêts stratégiques des différents acteurs régionaux.

Par exemple, l’Iran est motivé par les calculs découlant de la normalisation d’Israël avec les nations du Golfe et les nations arabes, ainsi que par les changements positifs observés dans les relations entre la Turquie, le Golfe et les pays arabes. La Turquie est une puissance régionale qui contrebalance l’influence iranienne, et les Iraniens ne peuvent ignorer ses manœuvres régionales et leur impact sur le rôle, l’influence et les intérêts de l’Iran.

En outre, l’Iran cherche à renforcer son influence régionale dans le cadre de la lutte des puissances mondiales pour l’instauration d’un nouvel ordre mondial. Par conséquent, l’Iran cherche à élever son rôle et à élargir la portée de ses actions régionales pour les traduire en intérêts stratégiques dans le cadre du processus de définition des règles et d’attribution des rôles à l’échelle internationale.

Le thème sous-jacent qui relie tous ces mouvements est l’approche régionale collective visant à désamorcer les tensions, à donner la priorité aux intérêts communs et à s’efforcer d’assurer le développement, la coopération économique et l’investissement.

Néanmoins, ces intentions avouées n’ont pas encore été mises à l’épreuve par toutes les parties concernées, en particulier parce que le défi n’a jamais tourné autour de la volonté de collaboration économique, mais plutôt autour des stratégies sécuritaires et militaires poursuivies par des puissances régionales comme l’Iran et la Turquie. Il est évident que la coopération économique n’a pas été complètement interrompue entre l’Iran et des pays comme les Émirats arabes unis, même pendant les périodes de tension accrue dans les relations de Téhéran avec la région. Néanmoins, la coopération officielle est restée largement absente en raison des politiques largement reconnues de l’Iran.

En fin de compte, l’Iran a réussi à réapparaître dans le domaine de la réconciliation diplomatique et a atteint une grande partie de ses objectifs, même au niveau diplomatique et procédural. Toutefois, ces politiques iraniennes devraient être mises à l’épreuve, notamment en ce qui concerne leur approche des questions litigieuses telles que le Yémen, le Liban et la Syrie.

En outre, la position de l’Iran concernant un éventuel accord de paix entre Israël et le Royaume d’Arabie Saoudite, et sa perception de la collaboration bilatérale actuelle entre certaines nations du CCG et Israël dans le contexte des accords d’Abraham, feront l’objet d’un examen minutieux. Téhéran, ou du moins certains dirigeants iraniens intransigeants, considèrent les efforts de réconciliation avec les voisins du Golfe comme un remplacement de la coopération de ces pays avec Israël.