Le conflit du Karabagh... de nouveau au premier plan !

À propos de la fourniture d'armes à l'Ukraine par l'Azerbaïdjan, et l'impact sur les relations russo-azerbaïdjanaises et de la situation sur dans du Haut-Karabagh.

Il semble que l'embrasement du conflit dans Haut-Karabagh soit prévu depuis des mois, notamment après le lancement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. L'Occident a un réel intérêt d'exacerber la tension dans cette région pour alléger la pression sur l'Ukraine et détourner l'attention des efforts russes et de la puissance russe. L'OTAN a également un intérêt direct à tendre les relations entre la Russie et la Turquie, le partenaire politique majeur de l'Azerbaïdjan, d'autant plus que la Turquie joue un rôle positif dans le conflit entre la Russie et l'Occident ; il semble que la Turquie soit destinée à être plus orientée vers l'Occident

Le sujet tourne autour des documents, qui ont été rapportés par de nombreux sites web et medias. Ces documents prouvent que l'Azerbaïdjan a fourni des armes à l'Ukraine. Sans aucun doute, cette affaire, si elle est vraie, conduira à tendre les relations entre Moscou d'une part, et Bakou et Ankara d'autre part.

Il est intéressant de noter que ces documents ont été publiés à peu près à la même époque. Non seulement ça, ces documents ont été publiés après l'accusation du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, le 15 juillet 2022, le ministère russe de la défense d'avoir violé ses obligations concernant la région du Haut-Karabakh. Conformément aux accords de cessez-le-feu signés entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous les auspices russes le 10 novembre 2020, le ministère russe de la défense s'est engagé à retirer les forces arméniennes de la région fin juin de cette année.

Le premier ensemble de documents a été publié par le forum ukrainien 2ch (dvache). Ils comprennent des connaissements et des contrats pour l'exportation d'armes azerbaïdjanaises du Soudan vers la Pologne puis l'Ukraine. Les connaissements appartiennent à la compagnie aérienne ukrainienne Meridian Ltd. Meridian Ltd est un entité juridique enregistré sous le numéro 32549596 le 11 juillet 2003. Cette compagnie appartient à M. Alexander Alexandrovich Bogdanovich, et elle est la première compagnie aérienne privée ukrainienne. Selon ce qui est publié sur son site officiel, elle coopère étroitement avec les Nations Unies et avec l'OTAN pour transporter des envois urgents, y compris militaires et à double usage. Cette compagnie porte le code MEM au sein de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Dans ce contexte, il faut noter qu'il existe également une autre compagnie aérienne ukrainienne appelée Meridian, mais qui porte le code POV dans l'OACI.

En avril dernier, l'avion de ligne Meridian, de code MEM5002, a effectué huit vols de l'aéroport de Khartoum au Soudan à l'aéroport Rzeszow-Jasinka de Pologne. Il ressort des documents que cet avion transportait des bombes BK-3, produites par l'association militaro-industrielle CIHAZ du ministère azerbaïdjanais de la défense. L'importateur a été (UKRSPETSEXPORT), qui est affiliée au ministère ukrainien de la défense. Dans ce contexte, il faut noter que les États-Unis avaient auparavant accusé la société (UKRSPETSEXPORT) de fournir des armes à des terroristes au Soudan du Sud et au Moyen-Orient. UKRSPETSEXPORT a collaboré avec la Turquie pour developer les avions sans pilote (Bayraktar).

Quant à la deuxième série de documents, il a été constaté que la société azerbaïdjanaise CIHAZ avait également envoyé, en juin dernier, des cargaisons d'armes à la société espagnole Star Defense Logistics Engineering-SDLE, pour être ensuite transférées en Ukraine. Ces cargaisons comprennent : des lance-roquettes antichars soviétiques de type RPG, des missiles guidés antichars 9M113, 9M111M, 9M111B1, 9M111-2, des mortiers... et des autres.

En fait, il est très difficile de vérifier l'authenticité de ces documents, mais il est clair que la publication de ces documents a des objectifs politiques, surtout dans ces conditions tendues dans le monde parmi les acteurs politiques.

Nous ne pensons pas que l'Ukraine ait un intérêt direct ou indirect à promouvoir ces documents ; parce que si ces documents sont corrects, les relations azerbaïdjanaises-ukrainiennes seront négativement affectées. S'il sont falsifiés, cela sera, à mon avis, une source de méfiance du côté azerbaïdjanais quant aux objectifs l'Ukraine.

Quant à la Russie, il est également peu probable qu'elle promeuve de tels documents. Les relations russo-azerbaïdjanaises étaient et sont au mieux, et l'Azerbaïdjan lui-même n'a aucun intérêt à vendre des armes à l'Ukraine. En outre, la Russie peut s'adresser directement à l'Azerbaïdjan par les voies officielles pour résoudre ces problèmes.

Dans ce contexte, il est probable que l'une des parties affiliées à l'OTAN ou aux pays occidentaux soit à l'origine de l'affaire. L'OTAN a un intérêt direct à déclencher de nouveaux fronts dans les régions pro-russes, et nous avons vu ces derniers jours que certains pays occidentaux tentent de faire des provocations contre la Russie ou ses alliés ; la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et la question du Kosovo en sont des bons exemples. En exacerbant la tension dans ces fronts, l'Occident vise à trouver un pied qui lui permettra de s'immiscer dans les affaires d'autres pays fidèles à la Russie ; surtout après avoir vu que le front pro-russe et chinois a commencé à s'étendre. Ce front inclura bientôt l'espace eurasien, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud ; et toutes ces régions ont souffert de décennies d'ingérence occidentale dans leurs affaires intérieures.

Molhem Assef