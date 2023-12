Le scénario iranien à Gaza s’est-il concrétisé  ?

Nombreux sont ceux qui, dans notre région et dans le monde, reconnaissent que l’Iran a fermement soutenu l’attaque terroriste du 7 octobre, orchestrée par le mouvement Hamas, contre Israël. En mettant de côté les débats sur l’étendue de ce soutien - qu’il s’agisse d’une participation active à la planification, de la fourniture de renseignements ou d’un simple alignement des objectifs et des intérêts sur l’une des factions terroristes connues sous le nom d’« axe de la résistance » dirigé par l’Iran - il est impératif d’examiner de près les gains stratégiques de l’Iran dans le cadre des événements qui se déroulent à Gaza. La réalité indéniable est que tout affrontement militaire entre Israël et une partie du Moyen-Orient sert les intérêts stratégiques bien établis de l’Iran. Cet intérêt s’intensifie si la partie concernée se range sous la bannière de l’axe dirigé, financé et soutenu politiquement et stratégiquement par l’Iran. Dans le discours politique iranien, Israël est décrit comme une « tumeur maligne ». Par conséquent, l’Iran cherche constamment à cibler Israël avec ses plans, mais il le fait indirectement. Téhéran évite catégoriquement toute confrontation militaire directe avec Israël, préférant employer les armes de ses milices, du Hezbollah libanais aux factions palestiniennes armées, pour affronter Israël et faire pression sur lui.

Il est essentiel de rappeler que la doctrine militaire iranienne repose entièrement sur la guerre par procuration, une stratégie distincte de la doctrine militaire israélienne qui consiste à porter la guerre à l’étranger, étant donné la profondeur stratégique limitée d’Israël. Dans ce contexte, les milices terroristes constituent un élément de pression très dangereux pour la prise de décision israélienne, en lançant des missiles de différentes portées et technologies sur le territoire israélien, surtout à la lumière du développement rapide des systèmes de missiles et de drones que possèdent ces milices, grâce au soutien technologique et à la formation de l’Iran. Je suis convaincu que l’Iran n’aspire pas à une confrontation militaire directe avec Israël, ni aujourd’hui ni demain. Cependant, son objectif est de maintenir la situation au bord du gouffre, en utilisant ses forces supplétives pour faire pression et obtenir des concessions de l’Occident et d’Israël par le biais de son influence régionale. Ce qui s’est passé à Gaza a dépassé les attentes et a échappé au contrôle de la pensée stratégique iranienne, car il est difficile d’ignorer les événements qui se sont déroulés sur le territoire israélien.

Par conséquent, le moment de régler ses comptes avec l’Iran est peut-être arrivé. Cela ne signifie pas nécessairement qu’Israël s’engagera dans une guerre contre l’Iran, car Israël n’est peut-être pas totalement préparé à une telle confrontation et pourrait ne pas en supporter les conséquences. Toutefois, il est probable que des efforts seront déployés pour contrer l’expansion stratégique de l’Iran, qui constitue une menace pour la sécurité d’autres pays.

Ces efforts se concentreront sur la lutte contre les milices terroristes financées par Téhéran dans de nombreux pays de la région.

Les relations de l’Iran avec Israël sont étroitement liées à sa légitimité politique, qui découle de sa volonté d’œuvrer à la libération de Jérusalem et d’agir contre Israël. Le régime iranien ne renonce pas à son hostilité à l’égard d’Israël, même pendant les périodes de calme relatif qui caractérisent par intermittence les relations toujours tendues entre Washington et Téhéran. Pour l’Iran, indépendamment de son soutien aux plans terroristes du Hamas visant à attaquer Israël, le conflit actuel à Gaza sert les intérêts de Téhéran. Le regain d’hostilité populaire à l’égard d’Israël, du moins au niveau local, domine l’atmosphère au Moyen-Orient. Le discours s’éloigne de la coexistence, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Cela correspond à l’opposition de l’Iran aux accords de paix signés entre plusieurs pays arabes et Israël. La crise de Gaza a gelé une étape cruciale dans la normalisation des relations entre Israël et ses voisins arabes, en particulier les Saoudiens. On pensait que l’accord de paix entre Israël et l’Arabie Saoudite, avec sa position spirituelle et religieuse clé et sa position régionale et internationale de premier plan, serait un jalon susceptible de changer le paysage géopolitique du Moyen-Orient.

L’Iran a le sentiment profond de saper les efforts américains visant à poursuivre le processus de normalisation des relations entre Israël et ses voisins arabes. L’Iran perçoit ce scénario comme une tentative de le contenir stratégiquement par le biais d’un axe de paix et d’une coopération régionale.

Cela a culminé avec l’annonce du projet de corridor stratégique, qui a permis de faire un bond en avant dans la coopération commerciale entre l’Inde et l’Europe en passant par les territoires de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Jordanie et d’Israël.

Le mouvement stratégique rapide au Moyen-Orient a atteint son objectif de médiation réussie entre l’Iran et l’Arabie saoudite, avec l’aide de la Chine. Téhéran a atteint son objectif de retarder les plans de paix entre Israël et l’Arabie Saoudite.

Il est certain que l’Iran ne se soucie guère de mettre en œuvre la solution à deux Etats ou de parvenir à des règlements garantissant une vie digne et humaine aux Palestiniens. Toutefois, sa principale préoccupation est de maintenir Israël en proie à des troubles internes et à des conflits avec ses voisins directs. Cela empêche Israël d’envisager une attaque militaire contre l’Iran ou de consacrer des efforts à la planification de l’élimination du programme nucléaire et de missiles iraniens. La capacité d’Israël à exercer une pression diplomatique internationale sur l’Iran est devenue extrêmement complexe à la suite de la guerre de Gaza. Par conséquent, l’attention mondiale s’est temporairement détournée de la menace nucléaire iranienne et des pratiques régionales.

Au lieu de cela, il s’est entièrement concentré sur Israël et ses actions dans les territoires palestiniens. Cela donne à l’Iran le temps d’achever son plan d’acquisition de capacités nucléaires, sans qu’Israël n’envisage un conflit avec l’Iran, qu’il s’agisse d’une guerre cybernétique ou conventionnelle.

A la lumière de ce qui précède, les stratèges iraniens sont très satisfaits de ce qui se passe à Gaza. Ils espèrent que l’escalade de la crise, tant sur le plan humanitaire que militaire, engloutira Israël dans ses répercussions et ses conséquences. Cela correspond parfaitement aux intérêts stratégiques de l’Iran dans un avenir prévisible, c’est le moins que l’on puisse dire.