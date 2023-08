Les Émirats arabes unis  : un centre de gravité diplomatique

Ce n’est plus un secret pour personne que la région du Golfe, en général, et les Émirats arabes unis, en particulier, sont devenus un centre de gravité diplomatique sur la scène internationale. Cela est apparu clairement au cours des dernières semaines, lorsque les Émirats arabes unis ont accueilli de nombreux dirigeants mondiaux et hauts fonctionnaires pour des entretiens sur la coopération bilatérale et la signature d’accords dans divers domaines.

Les investissements économiques et conjoints occupent une place centrale dans les relations de tous les pays avec les Émirats arabes unis et les autres États du Golfe. Cela est d’autant plus vrai que les politiques de ces pays sont devenues adaptables, diversifiées, efficaces et aptes à gérer séparément leurs relations et leurs intérêts avec toutes les grandes puissances régionales et internationales.

Au milieu des récents événements aux Émirats arabes unis, une visite s’est distinguée - le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, s’est embarqué dans une tournée du Golfe couvrant trois pays : le Royaume d’Arabie saoudite comme première destination, suivi du Qatar et ensuite des Émirats arabes unis. Cet itinéraire soigneusement choisi reflète les objectifs de la tournée, qui tournent entièrement autour des investissements, de la coopération économique et du commerce entre la Turquie et ces nations. Pour atteindre l’objectif qu’il avait évoqué avant la visite - attirer davantage d’investissements du Golfe en Turquie - le président Erdoğan a été rejoint par une importante délégation d’environ deux cents hommes d’affaires turcs.

L’Arabie saoudite a acheté des drones Bayraktar, qui ont attiré l’attention des experts et des spécialistes du monde entier en raison de leur efficacité et de leurs capacités de combat et opérationnelles impressionnantes dans différents conflits à travers le monde, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et la guerre non conventionnelle.

Les Émirats arabes unis et la Turquie ont signé des protocoles d’accord et des accords d’une valeur d’environ 50 milliards de dollars dans divers secteurs. Ce montant substantiel reflète le niveau de développement atteint par leurs relations. Toutefois, ces progrès ne se mesurent pas uniquement par les chiffres ; ils se manifestent également par le respect et l’appréciation mutuels entre les dirigeants des deux nations.

Son Altesse, le Président des EAU, a remis la plus haute médaille civile du pays, la Médaille Zayed, à son homologue turc, en signe de reconnaissance pour les efforts qu’il a déployés afin de renforcer l’amitié et la coopération bilatérale entre les deux nations, contribuant ainsi à leur prospérité sur tous les fronts. Son Altesse, le président des Émirats arabes unis, a déclaré que l’attribution de la médaille Zayed était un moyen de témoigner de la gratitude et de l’admiration pour les efforts exceptionnels déployés par le président turc afin de faire progresser l’amitié historique de longue date et la coopération mutuelle entre les deux pays, ainsi que pour l’estime personnelle, l’affection et le respect que les Émirats arabes unis ont pour lui.

En outre, les Émirats arabes unis ont reçu le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, et le premier ministre du Japon, Fumio Kishida. Ces visites ont eu lieu après que Son Altesse le Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, se soit rendu en Russie, où il a participé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg et s’est entretenu avec le président Vladimir Poutine au sujet du partenariat stratégique croissant entre les deux pays.

Les relations entre les Émirats arabes unis et la Turquie progressent et se renforcent rapidement. Les deux pays ont annoncé conjointement la création d’un conseil stratégique de haut niveau, signalant la création de liens stratégiques solides avec des opportunités prometteuses qui auront sans aucun doute un impact majeur sur les transformations régionales en cours.

Ces diverses visites de pays du monde entier démontrent le rôle des Émirats arabes unis en tant que centre de dialogue et de formation de partenariats. Les pays du monde entier sont désireux de renforcer leurs relations avec les EAU, comme l’a déclaré le président Erdogan, qui a évoqué un bond remarquable dans la coopération et les investissements conjoints fondés sur une approche gagnant-gagnant. Il a considéré l’année 2023 comme un moment propice aux échanges commerciaux et à la coopération en matière d’investissement. Il a également parlé de la formation d’une « ceinture de paix et de stabilité » pour assurer la sécurité économique de son pays.

La visite du Premier ministre indien aux Émirats arabes unis revêt une grande importance stratégique, compte tenu de l’influence régionale et internationale croissante de l’Inde, ainsi que de son partenariat de plus en plus solide avec les Émirats arabes unis.

L’intensification de la coopération et le nombre croissant de visites mutuelles entre les dirigeants et les responsables des deux pays ces dernières années en témoignent. En tant que résultat clé de l’accord de partenariat économique global, qui est entré en vigueur en mai 2022, les pays ont récemment convenu de stimuler le commerce bilatéral non pétrolier pour atteindre 100 milliards de dollars par an d’ici 2030. Cet objectif semble réalisable, étant donné que les statistiques montrent que le volume du commerce bilatéral était d’environ 84 milliards de dollars l’année dernière.

La signature d’un accord visant à régler les transactions commerciales en utilisant la roupie indienne et le dirham des Émirats arabes unis a été l’un des points forts de la visite du Premier ministre indien aux Émirats arabes unis.

Lors de sa première visite depuis son entrée en fonction, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s’est efforcé de jeter des bases solides pour renforcer les relations bilatérales avec les Émirats arabes unis au cours des cinquante prochaines années. Il a souligné l’importance des efforts de collaboration pour faire de la région une plaque tournante mondiale pour la chaîne d’approvisionnement de la nouvelle génération de sources d’énergie et de ressources minérales. En outre, il a cherché à renforcer le partenariat stratégique avec les Émirats arabes unis, qui accueillent le plus grand nombre d’expatriés japonais dans la région, ainsi que quelque 340 entreprises japonaises.

Les résultats globaux de ces visites indiquent que le sujet va au-delà de simples visites et déplacements protocolaires. Il s’agit d’une action conjointe entre les Émirats arabes unis et des pays amis, dans le cadre de projets très ambitieux.

Tout cela témoigne de la confiance et de la position que les Émirats arabes unis occupent auprès de leurs partenaires stratégiques, et consolide leur position en tant que point de convergence des efforts diplomatiques et de la coopération internationale.