Les nouveaux relais d’influence dans les relations internationales

Environ un an après son déclenchement en février 2022, le monde n’est plus ce qu’il était avant la guerre en Ukraine. L’attente selon laquelle l’apparition de la pandémie de coronavirus façonnerait le nouvel ordre mondial est passée à la réalité et a gagné en crédibilité. Dans de nombreuses régions du monde, en raison des nouvelles réalités créées par la guerre en Ukraine, un repositionnement stratégique est en cours et a déjà commencé à façonner l’ordre post-Ukraine. Dans plusieurs domaines, on peut observer un changement stratégique vers la formation des bases d’un nouvel ordre mondial.

Au premier plan se trouvent les relations entre les deux plus grands concurrents pour l’influence et l’hégémonie au niveau mondial, que ce soit dans le cadre d’une formule de leadership bilatérale, pluraliste ou même unilatérale, cette dernière étant relativement exclue. Nous parlons de la Chine et des États-Unis d’Amérique. Malgré la percée réalisée par les résultats du sommet entre le président Biden et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 en Indonésie en novembre dernier, la réalité est que la Chine est déterminée à reprendre Taïwan. Récemment, l’un des plus grands déploiements militaires, tant aérien que maritime, a eu lieu près de l’île. Quelque 71 avions de chasse et drones chinois sont entrés dans la zone spéciale de défense aérienne de Taïwan.

Pékin a confirmé avoir mené des « exercices offensifs » autour de Taïwan en réponse aux provocations présumées de l’île et des États-Unis. Ces actions chinoises reflètent la détermination de Pékin à défier l’influence américaine sur Taïwan. Le comportement de la Chine a évolué, passant du rejet et de la condamnation à une véritable action militaire, car elle perçoit un soutien croissant des États-Unis pour Taïwan. Cela vise à renforcer l’impression que la Chine est déterminée à reprendre l’île, même si elle est obligée d’opter pour un scénario militaire. Cela ne semble pas être envisagé dans un avenir prévisible. Mais Pékin veut continuer à souligner que son potentiel reste important.

Le résultat net est que la Chine ne privilégie plus une posture réactionnaire dans ses relations avec les États-Unis. Elle s’attache plutôt à prendre l’initiative en fonction de ses propres intérêts et à faire preuve d’un maximum de prudence pour éviter une confrontation militaire directe avec les États-Unis. Dans le contexte d’une réalité stratégique mondiale changeante en raison des conséquences de la guerre en Ukraine, on peut observer une forte montée en puissance de nouvelles forces influentes dans l’ordre mondial à venir.

Un nouveau bloc international a émergé, dont les caractéristiques ne se sont pas encore cristallisées sur le plan institutionnel et qui comprend des pays qui n’ont pas voulu se ranger du côté de l’Occident, dirigé par les États-Unis d’Amérique ou la Russie, dans la guerre en Ukraine.

Elle appartient aux puissances moyennes, qui regroupent toute une série de pays, dont les pays du Conseil de coopération du Golfe, qui ont un poids économique et stratégique et dont le rôle dans la prise de décision mondiale augmente considérablement. Le rôle de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Turquie et de l’Inde, considérés par beaucoup comme les grands gagnants stratégiques de la guerre en Ukraine, s’est considérablement accru. Ankara a mené plusieurs manœuvres politiques, obtenant de nombreux succès en sa faveur, notamment sur les questions touchant à la sécurité nationale de la Turquie, comme la crise syrienne. La Turquie, membre de l’OTAN, ne s’est pas associée aux sanctions occidentales imposées par les alliés au sujet de la guerre contre la Russie.

Ankara est devenu l’un des candidats internationaux pour tout effort de médiation dans la crise. Ce rôle a déjà été joué par ses médiateurs dans la reprise de l’application de l’accord sur les exportations de céréales par la mer Noire. Par ailleurs, l’Arabie saoudite et les EAU jouent un rôle de plus en plus important dans le portefeuille énergétique mondial. Ce rôle s’exprime par le poids stratégique attaché au statut de ces deux pays et par leur capacité à influencer les décisions internationales. Il ne fait aucun doute que la guerre en Ukraine n’aura pas moins de conséquences stratégiques que la Seconde Guerre mondiale. La guerre est encore loin d’être une fin de partie. Le scénario final jouera un rôle prépondérant dans l’élaboration d’un nouvel ordre mondial, que la Russie apparaisse comme le vainqueur stratégique ou vice versa.

Quoi qu’il en soit, le scénario de fin sera le prélude à un ordre post-ukrainien, dont les grandes lignes coïncident déjà avec l’émergence d’un troisième bloc international. Cette fois, cependant, il ne s’agira pas d’un bloc non aligné, comme c’était le cas à l’époque de la guerre froide, mais d’un bloc qui sera plus efficace et plus influent pour façonner le cours des événements dans les années et les décennies à venir.