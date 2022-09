Libye, Irak et Liban  : différents symptômes, même naufrage

La plupart des prédictions indiquent qu’une solution à la crise en Libye est peu probable de sitôt. Les récents affrontements font remonter le conflit militaire dans le pays.

Ce pays arabe est devenu un modèle d’effondrement au-delà de l’idée d’un État défaillant après que l’« État libyen » se soit divisé en deux camps rivaux, deux gouvernements et élites rivaux qui ne peuvent pas trouver une issue à la situation difficile dans laquelle leur peuple s’est retrouvé ces dernières années. La situation en Irak peut être différente en apparence de la tragédie en Libye.

Mais elle mène sur le même chemin. Le débat politique s’est transformé en affrontements et une crise qui fait rage entre les partisans du mouvement sadriste et le Cadre de coordination. Des mots comme insurrection, grand danger et préparation au pire sont utilisés partout en Irak.

L’institution de l’État irakien est victime d’un conflit politique qui a traversé toutes les frontières nationales. Le dénominateur commun entre les crises libyenne et irakienne est le conflit autour des élections et des urnes, que ces élections aient lieu, comme dans le cas irakien, ou qu’elles n’aient pas lieu du tout, comme dans le cas libyen.

Tous les scénarios d’organisation d’élections qui étaient prévus pour le milieu de l’année dernière ont échoué. J’avais dit qu’après le retrait massif des députés du Mouvement sadriste du Conseil des représentants irakien, l’impasse politique risque de s’aggraver ; les scénarios politiques à venir sont ouverts à toutes les possibilités.

J’ai également dit qu’il n’y a aucune garantie si de nouvelles élections sont organisées ou si les obstacles qui les empêchent sont surmontés, elles apporteront la stabilité dont l’Irak, la Libye, le Liban et d’autres pays ont besoin.

Nous affirmons que l’Irak, la Libye et le Liban sont des pays qui courent un risque immédiat dans la fluidité et le chaos de l’ordre mondial ; il est dangereux de tenir ces trois pays en otage des tensions internes, dont beaucoup sont le résultat d’une dictée de l’extérieur qui ne sert qu’à maintenir l’influence des acteurs régionaux.

La situation difficile de l’Irak est similaire dans ses symptômes et ses conséquences au dilemme libanais, et elle lui est parallèle en termes d’origine et de cause. Le facteur iranien est fortement présent dans les deux cas. La différence réside dans les divisions au sein de l’establishment chiite.

Mais cela aussi n’est pas sans rapport avec l’influence de Téhéran et de ses associés. La situation en Libye n’est pas loin de cela et le résultat est clair pour tous.

Il n’y a aucun espoir que ces crises s’améliorent dans un court laps de temps en raison de l’incapacité des organisations internationales à remplir leurs fonctions et parce que la plupart des pays sont préoccupés par les crises internes qu’ils connaissent en raison de la guerre en Ukraine.

Le résultat de cette amère réalité arabe est, comme nous ne cessons de le souligner, que le problème de certains de nos pays n’est pas la démocratie et les urnes. Ces mécanismes, longtemps réclamés par beaucoup, sont devenus une partie du problème et non la solution.

Il ne s’agit pas d’un appel à s’écarter des processus de consultation, ni d’un appel à l’autoritarisme, comme certains pourraient hâtivement sauter à de telles conclusions.

Mais ce que je veux dire, c’est que la crise dans ces pays est plus profonde que les mécanismes conçus pour créer des conditions favorables, et nous voyons que le sectarisme et le confessionnalisme haineux empêchent les gens de se rendre aux urnes dans certains cas, et que les intérêts et les loyautés transnationaux empêchent la formation de gouvernements qui reflètent la volonté de la société dans d’autres.

Nous constatons que ceux qui invoquent les urnes n’acceptent pas leurs résultats. Nous constatons une impasse qui est le résultat d’une culture unilatérale qui ne croit en la démocratie que lorsqu’elle fait avancer ses intérêts et ses objectifs, et la rejette lorsque les résultats sont incompatibles avec ces intérêts.

La démocratie a besoin de démocrates qui croient en la souveraineté, apprécient la valeur de la patrie et la nécessité de la protéger de toute ingérence extérieure. Les pratiques politiques civilisées ne se limitent pas aux listes de candidats et aux urnes, mais sont de véritables croyances ancrées dans le droit de la société à choisir qui la représente.

En l’absence totale de ces convictions, ce qui se passe semble absurde, qu’il s’agisse du conflit catastrophique en Irak, de la prise de pouvoir par les milices à Sanaa, ou de la dissonance des deux gouvernements qui se disputent le pouvoir à Tripoli et Benghazi. Et puis il y a la scène libanaise, qui trépigne sur tous les tons de l’absurdité politique.