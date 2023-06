Loukachenko a sauvé

Cette fois-ci, c'est le Prince qui était absent du barbecue dominical. Il a raté d'excellents ribs de porcs, que ma cuisson inspirée par un très bon rosé a su révéler sous les meilleures auspices.

Tout cela était accompagné d'un boulgour maison, sur la recommandation de la Princesse. La princesse que nous n'avons pas beaucoup entendue, tant la Haute direction s'est employée à nous expliquer une énième fois tout ce qui ne va pas dans la maison.

Heureusement son récit triste était parfois entrecoupé de lumineuses références au Prince, actuellement en voyage à Berlin. Il faudra aussi finir de préparer avec le plus grand soin son séjour linguistique à Manchester, en compagnie de son cousin chez l'ancienne correpondante de la Reine-mère.

Mais revenons à tout ce que je fais mal, ou que je ne fais pas du tout, ce qui est encore pire. Et c'est vrai que je ne fais aucun effort pour installer la télé. Toutes ces admirables chaines d'information, dont les nouvelles et les analyses pourraient agrémenter notre quotidien, eh bien on ne les a pas.

Du coup Madame n'a pas pu suivre hier les aventures du Sieur Prigojine, heureusement le prince lui en a parlé. Enfin de toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet. En temps de guerre l'armée prend une importance particulière. Et le caractère hétérogène de l'armée russe est effectivement source de tracas.

D'autant plus que, comme le rapelle la mère de mes enfants, il y a taulard et taulard. S'ils prennent de simples voleurs, de petits ou de grands escrocs, des gens qui ne font de mal qu'à la banque, passe encore. Mais dans Wagner il y aurait-il aussi des pédocriminels, des fous, des aliénés, coupables des crimes de sangs et des pires atrocités ?

Je ne connais pas du tout la situation, je ne puis qu'exprimer des considérations logiques sur la base de ce que l'on sait. Si j'étais en prison, et qu'il ne me restait plus que deux ans à tirer, je ne pense pas que je signerais pour un voyage dans le Donbass qui pourrait être le dernier.

Bref il est vraisemblable que de nombreux agents de Wagner PMC devaient encore purger une peine assez longue, avec toute la culpabilité qui va avec. Et que certains d'entre eux voyaient avec une certaine appréhension le retour à la vie civile. Surtout qu'il parait que les prisons russes ne sont pas les plus confortables qui soient.

Donc évidemment il y a eu un moment de flottement. Et c'est Loukachenko le Président biélorusse qui est venu à la rescousse pour résoudre ce problème insoluble. Insoluble pour les autres, autrement que dans un bain de sang, mais somme toute assez facile à résoudre pour lui, car il réunit les deux conditions pour ce faire.

D'une part il est un allié militaire de Moscou, il n'y a qu'à voir comment il a laissé passer les troupes russes par son territoire direction Kiev en début d'invasion. Donc dans ce conflit ukrainien, il est du même côté que celui où étaient les combattants de Wagner.

Mais aussi important dans ce cas là, il n'est pas soumis à la justice russe, puisqu'il est le chef d'un État certes dans la zone d'influence de Moscou, mais juridiquement indépendant. Et on suppose qu'il a obtenu les garanties verbales de Poutine qu'il ne ferait pas pression par la suite pour récupérer quelque énergumène recherché.

Il y a la géographie, aussi. Les Wagneriens peuvent longer le théâtre ukrainien pour rejoindre la Biélorussie. Peut-être que sur le chemin certains rempileront-ils pour une nouvelle mission du côté de Kharkiv. Mais le reste va semble-t-il s'évaporer dans une nouvelle société.

Le dessert était très bon. Les trois patisseries avaient été acquises dans la matinée. Princesse a pris celle aux fraises, Madame celle aux framboises. Elles m'ont laissé le royal au chocolat.