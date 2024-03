Poutine et le Sacre du Printemps.

« On joue toujours plus ou moins la comédie que ce soit avec les autres ou avec soi-même et peut-être surtout ou plutôt quand on croit être le plus sincère c’est fou ce que nous pouvons tous aimer mentir tu me diras que c’est parce qu’il est tellement difficile de savoir ce qui est la vérité de sorte qu’on ne peut jamais dire tu sais on finit par revenir de pas mal de choses et d’ailleurs on ne peut pas faire autrement que raconter des histoires parce que en admettant qu’il y en ait une les gens ont horreur de la vérité est-ce que tu ne t’en es pas déjà aperçu ils sont disposés à croire tout ce que tu pourras leur raconter ou tout ce qu’ils pourront se raconter eux-mêmes excepté la vérité c’est sans doute qu’elle est quelque chose d’insupportable. » ("Le Sacre du Printemps" par Claude Simon, 1954, éd. Calmann-Lévy).