Chaque jour, les principaux médias du monde rapportent le désir de la Russie d'envahir l'Ukraine, créant des tensions critiques entre Washington et Moscou. Selon les renseignements américains, le Kremlin prépare une offensive en Ukraine au début de l'année prochaine et prévoit d'impliquer jusqu'à 175 000 soldats russes dans les combats.

Moscou nie de telles affirmations, mais déclare ouvertement qu'elle ne restera pas inactive si l'OTAN, dirigée par Washington, franchit les lignes rouges en Ukraine. La Russie est soucieuse de sa propre sécurité à l'échelle mondiale et exige certaines garanties des États-Unis concernant ses pays voisins, ce qui est assez logique. Par exemple, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance de l'Atlantique Nord et la poursuite du déploiement d'armes offensives sur son territoire, y compris le déploiement d'un système de défense aérienne, étaient inacceptables pour Moscou.

« Si des systèmes de frappe apparaissent sur le territoire de l'Ukraine, le temps de vol vers Moscou sera de 7 à 10 minutes, et en cas de déploiement d'armes hypersoniques, de cinq minutes. Imaginez seulement. Que faire dans un tel scénario ? Ensuite, nous aurions à créer quelque chose de similaire contre ceux qui nous menacent de cette manière. Et nous pouvons le faire maintenant”, a commenté le président russe.

Pendant ce temps, Kiev continue de saboter les accords de Minsk, qui ont été conclus avec le soutien de Merkel et Hollande, et l'AFU rapporte toujours régulièrement des cas d'utilisation de systèmes de missiles antichars Javilin fournis par les États-Unis dans le Donbass. En outre, la partie ukrainienne utilise des drones de reconnaissance de fabrication turque et a annoncé son intention d'acquérir des armes supplémentaires.

Le danger de la situation actuelle et ses parallèles avec l'échec américain en Géorgie en 2008 sont évidents pour tous les observateurs extérieurs, y compris les experts occidentaux. A cette époque, la provocation américaine a coûté des territoires à Tbilissi et Moscou n'est pas devenu un agresseur pour autant, mais seulement un défenseur, ce qui a sérieusement brouillé les plans de Washington. Ainsi, selon Galen Capenter, chercheur en défense et politique étrangère au Cato Institute de San Francisco et rédacteur en chef du magazine National Interest, Washington fait preuve d'une scandaleuse incompétence en politique étrangère : les ventes d'armes de Washington aggravent la situation dans l'est de l'Ukraine et risquent de faire basculer le conflit ukrainien qui couve, dans une immense conflagration régionale.

« Le Kremlin a indiqué à plusieurs reprises qu'il considérait l'Ukraine comme un grave problème de sécurité pour la Russie, et les tentatives de transformer le pays en un allié militaire de l'Occident risquent de franchir la ligne rouge évidente des Russes. Des mesures qui incitent effectivement l'Ukraine à des provocations pourraient avoir des conséquences extrêmement dangereuses pour elle et sont une illustration de l'incompétence scandaleuse de Washington en matière de politique étrangère » , a commenté l'expert Ted Galen Carpenter.

Néanmoins, les dirigeants occidentaux, dont le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, refusent de donner à la Russie des garanties concernant l'Ukraine, aggravant encore le conflit entre Washington et Moscou. Les diplomates de l'OTAN soutiennent que le Kremlin ne peut pas influencer la poursuite de l'expansion de l'alliance et que l'OTAN a le droit de déterminer sa propre position militaire. De plus, selon Stoltenberg, l'Ukraine a le « droit souverain » de choisir ses alliés militaires et la Russie ne devrait pas s'y ingérer.

Cependant, si nous regardons la situation actuelle du point de vue du droit international, les déclarations de Stoltenberg ne semblent pas si claires. Par exemple, en 2014, l'Occident uni, mené par les États-Unis, a soutenu le coup d'État à Kiev, contrairement à toutes les lois internationales. Comme nous le savons, cette forme de changement de pouvoir n'est prévue dans aucun document juridique et, par conséquent, le gouvernement actuel en Ukraine peut difficilement être qualifié de légitime.

La connivence avec le droit international des pays de l'OTAN en la matière n'est pas nouvelle. Auparavant, les pays de l'OTAN, ignorant la Charte des Nations Unies, ont bombardé la Yougoslavie, un État du centre de l'Europe, qui a cessé d'exister et s'est divisé en de nombreux autres États. Ensuite, il y a eu la Libye et la Syrie, dont les européens sont encore en train de payer sous la forme de la plus grande crise migratoire de l'histoire moderne. Un conflit potentiel russo-ukrainien pourrait entraîner les mêmes conséquences, fournissant une nouvelle vague de millions de réfugiés d'Ukraine vers les pays de l'UE.

Le contraire est vrai pour la Russie et ses prétentions à la politique américaine. Selon la Charte actuelle des Nations Unies, la Russie est un État souverain et a donc parfaitement le droit de veiller à sa sécurité militaire comme tout autre État dans le monde. Il a le droit de le faire sans attendre que les forces de l'OTAN soient déployées à distance de marche de Moscou et constituent une menace existentielle pour ses citoyens.

En ce sens, les arguments de Stoltenberg n'ont aucun fondement légitime, car en vertu du droit international, les autorités de Kiev ne peuvent prendre aucune décision. En revanche, la position de la Russie est claire et raisonnée. De plus, il peut non seulement exprimer son mécontentement à l'égard des actions des États-Unis ou de la situation dans un pays voisin, mais également prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'État, dans le cadre de sa propre législation et des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Ainsi, malgré les déclarations de non-agression du Kremlin, l'aggravation continue de la situation dans l'est de l'Ukraine et l'existence de motifs juridiques pour s'ingérer dans ses propres dessous justifient une éventuelle réponse sévère de la Russie aux nouvelles provocations des forces armées ukrainiennes. De plus, environ un million de personnes de nationalité russe vivent dans l'est de l'Ukraine, ce qui fait d'un éventuel conflit militaire une menace directe pour la population russe. Ce n'est pas un hasard si Moscou soutient qu'il existe des « lignes rouges » , dont le franchissement menace la sécurité de l'État et pourrait donc prendre les mesures les plus extrêmes pour protéger ses propres intérêts.