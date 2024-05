par

CU Apartheid Divest (Crédit image : Manifestation de solidarité avec la Palestine à Dhaka, Bangladesh.)

Les actions de solidarité et de protestation contre le génocide à Gaza s’étendent désormais à tous les continents : des centaines d’étudiants ont occupé l’Université de São Paulo, au Brésil, avec un campement, tandis que d’immenses manifestations dénonçant le génocide perpétré par Israël à Gaza ont eu lieu à Dhaka, au Bangladesh.

Manifestation à Dhaka, Bangladesh. Photo : CU Apartheid Divest

Les campements pacifiques se poursuivent dans plusieurs Universités du Royaume-Uni, notamment à Sheffield, Liverpool, Manchester, Londres, Édimbourg, Oxford et Cambridge.

Photos du Sheffield Campus, Coalition pour la Palestine

Camp d’étudiants à Liverpool. Photo : https://twitter.com/jlthorne_

Plus de 1 700 professeurs, étudiants et anciens étudiants de l’Université de Cambridge ont signé une lettre ouverte exprimant leur soutien aux manifestants qui ont installé un campement en solidarité avec la Palestine, défendant leur droit à la liberté d’expression et de protestation, et appelant l’université à mettre fin à toute complicité potentielle avec la guerre d’Israël à Gaza.

Photo https://twitter.com/JacobAD82

Aux Etats-Unis, le premier campement d’enseignants à la New School de New York, suite à l’arrestation brutale de 40 étudiants, a débuté comme une action de solidarité avec eux. Le campement porte le nom de Refaat Alareer, poète et activiste palestinien tué en décembre 2023 sous les bombardements israéliens à Gaza, et reprend les revendications des étudiants en faveur d’un désinvestissement de la guerre à Gaza.

Photo : CU Apartheid Divest

L’initiative de solidarité avec les étudiants lancée par les travailleurs de l’Université de Columbia, qui se sont mis en grève en se mettant en congé de maladie jusqu’à ce que la police ait quitté le campus et que les étudiants aient bénéficié d’une amnistie totale, a recueilli des centaines d’adhésions au cours de la semaine écoulée.

La campagne visant à rompre les liens avec les universités et les entreprises israéliennes commence à porter ses fruits : le Trinity College de Dublin, en Irlande, a décidé de se désinvestir des entreprises israéliennes complices du génocide après un campement d’une semaine organisé par les étudiants, et la Sacramento State University a annoncé une stratégie d’investissement visant à exclure « les entreprises et les fonds qui profitent du génocide, de la purification ethnique et des activités qui violent les droits de l’homme fondamentaux ».

La conférence des recteurs des universités espagnoles (qui regroupe 50 universités publiques et 26 universités privées) a exprimé publiquement dans une lettre sa solidarité avec « les sentiments de nos campus et la demande qui en découle ». Les universités ont l’intention de suspendre leur collaboration avec les universités israéliennes qui n’ont pas exprimé un engagement ferme en faveur de la paix et du respect du droit humanitaire international.

En outre, les universités se sont engagées à intensifier la coopération avec le système scientifique et d’enseignement supérieur palestinien et à développer les programmes de coopération, de volontariat et d’assistance en faveur de la population réfugiée. La lettre appelle également à un cessez-le-feu permanent et à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza.

