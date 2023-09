Quand l’Iran révisera-t-il sa ligne de conduite régionale  ?

Une récente déclaration de l’Arabie saoudite et du Koweït a précisé qu’ils possédaient conjointement les ressources naturelles, y compris le champ gazier de Dorra, dans la zone submergée. Ils ont le droit exclusif d’utiliser ces ressources. Ils ont également exhorté l’Iran à négocier la frontière orientale de la zone conformément au droit international et aux principes de bon voisinage.

Bien que la déclaration saoudo-koweïtienne ait été détaillée et composée, la réponse rapide de l’Iran, répondant à diverses préoccupations, a attiré mon attention. L’un des problèmes est l’utilisation persistante par l’Iran de l’arrogance et de la supériorité dans ses discussions politiques avec ses voisins du Golfe sur des questions litigieuses. Alors que l’approche rationnelle consiste à établir les droits légitimes des pays et des peuples par des moyens reconnus et civilisés dans les relations internationales contemporaines - comme le respect du droit international et des principes de bon voisinage - la réponse de l’Iran, telle qu’elle a été communiquée par le ministre du pétrole Javad Owji, adopte un ton différent. Il a affirmé les droits et les intérêts de l’Iran dans le champ gazier d’Arash, que l’Iran considère comme partagé avec le Koweït et l’Arabie Saoudite. Il a souligné que l’Iran ne tolérerait aucune atteinte à ses droits, sans manifester la moindre intention de résoudre le différend par le biais d’un cadre juridique ou en tenant compte des principes qu’il met régulièrement en avant dans ses déclarations officielles, tels que la coopération et le bon voisinage.

Ce qui doit vraiment changer en Iran, c’est son langage autoritaire et son attitude condescendante à l’égard des pays voisins. Ce point de vue n’est pas exclusif aux pays du Conseil de coopération du Golfe, de sorte que personne ne peut prétendre qu’il y a une différence dans la dynamique du pouvoir ou d’autres facteurs. C’est une perspective qui affecte les relations internationales de l’Iran dans leur ensemble.

Il y a une arrogance iranienne dans les interactions mondiales, et une rhétorique incivile dépourvue de fondements diplomatiques est employée pour transmettre les positions politiques de l’Iran. Il s’agit d’une réalité concrète étayée par de nombreux éléments de preuve. Toutefois, cet aspect n’est pas au cœur de notre propos, car le discours iranien en général ressemble plus à de la propagande déguisée qu’à un échange politique professionnel.

Même les diplomates iraniens professionnels ont parfois le même ton que les chefs des gardiens de la révolution et les milices sectaires, en particulier lorsqu’ils discutent de questions spécifiques liées aux divisions au sein des institutions du régime iranien. Cela peut devenir une compétition pour afficher une ligne dure dans l’expression des positions en Iran.

Par ailleurs, nous pouvons observer que le ton verbal de l’Iran à l’égard de ses voisins du Golfe sur des sujets litigieux comporte souvent un soupçon de menace ou d’intimidation. Cela ne correspond pas à la trajectoire déclarée des relations entre Téhéran et ces pays. Nous constatons une amélioration des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran, ainsi qu’avec le Koweït.

L’Iran évoque fréquemment des projets positifs de renforcement des liens avec les États du Conseil de coopération du Golfe. Cependant, tous ces signes encourageants disparaissent rapidement lorsqu’il s’agit d’un cas spécifique ou d’une question litigieuse qui pourrait être résolue par le biais du droit international ou de pourparlers directs. C’est ce qui ressort de la situation du champ de Dorra. En particulier, parce que des questions telles que les droits transfrontaliers sur le gaz disposent de cadres juridiques internationaux établis, ainsi que de cas similaires, d’expériences mondiales accumulées et d’une expertise qui pourrait être utilisée pour parvenir à des solutions ou à des accords qui satisfassent toutes les parties concernées.

En tant qu’observateur, je ne considère pas cette situation comme un problème majeur si la partie iranienne croit vraiment en ses propres paroles, en particulier celles du ministre du Pétrole Owji, qui a déclaré : « J’ai toujours soutenu les résolutions pacifiques pour les questions de frontières terrestres et maritimes avec les voisins ».

Si c’est vraiment la position constante de l’Iran, alors pourquoi utiliser le terme de « non-tolérance » ? Surtout lorsque l’autre partie, l’Arabie saoudite et le Koweït, ne cherche pas à enfreindre les droits, mais plutôt à exprimer son point de vue et sa vision de ses droits. C’est une préoccupation valable, bien sûr. En même temps, elle appelle à la recherche d’une solution légale dans le contexte des principes de bon voisinage.

Fondamentalement, l’Iran a le droit d’exprimer les droits et les convictions qu’il perçoit sur divers sujets. Toutefois, la promotion de la sécurité et de la stabilité régionales et l’établissement de principes de bonne volonté et de bon voisinage ne seront possibles que si l’on renonce aux tentatives d’imposer un accord conclu et que l’on s’en remet systématiquement à la compréhension et aux mécanismes juridiques convenus au niveau international pour le règlement des différends.

Chaque situation bilatérale de ce type s’accompagne de règles et de principes établis pour la gérer. Il n’est pas possible d’aborder des points de vue divergents en recourant à la menace ou à la force, comme l’Iran tente de le faire dans d’autres affaires régionales. Dans notre région en particulier, qui est confrontée à un nouveau paysage géopolitique, il existe une aspiration commune à établir la paix et la stabilité. C’est essentiel pour maintenir le cap de la croissance et poursuivre des plans ambitieux de modernisation et de progrès.