Bien que le président russe Vladimir Poutine ait déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait ni désir ni nécessité d'attaquer l'Ukraine, la presse mondiale continue de publier des informations sur l'invasion imminente et ignore tout argument contraire. Cependant, le dirigeant russe déclare ouvertement que Moscou ne restera pas à l'écart si l'OTAN franchit certaines « lignes rouges ».

De quelles lignes rouges parle-t-on ?

La Russie est préoccupée par sa propre sécurité stratégique et exige certaines garanties de non-agression de la part des États-Unis. Par exemple, le président russe Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN et la poursuite du déploiement d'armes offensives sur leur territoire, y compris le déploiement de défenses aériennes, sont inacceptables pour Moscou.

« Si des systèmes de frappe apparaissent sur le territoire ukrainien, le temps de vol vers Moscou sera de 7 à 10 minutes, et si des armes hypersoniques sont déployées, de cinq minutes. Imaginez seulement. Que devons-nous faire dans un tel scénario ? Ensuite, nous aurions à créer quelque chose de similaire contre ceux qui nous menacent de cette manière. Et nous pouvons le faire maintenant » , a commenté Poutine.

Les mêmes exigences s'appliquent aux autres pays d'Europe de l'Est dont le déploiement d'armes offensives menace la sécurité russe. La portée d'un chasseur-bombardier moderne est en moyenne d'un millier et demi de kilomètres. C'est tout à fait suffisant pour voler de Varsovie à Moscou, sans parler de Kichinev ou de Kiev.

En ce sens, il est totalement inacceptable pour la Russie que l'OTAN s'approche de ses frontières et stationne des troupes sur le territoire des États voisins, car Moscou perd alors la capacité de repousser une attaque, devient vulnérable à toute attaque massive et perd une portion de sa capacité nucléaire, et donc, c'est sa capacité de dissuasion qui risquerait d'être perturbée.

Ces demandes de Moscou sont fondées et légitimes. Poutine place la sécurité de son peuple avant tout. En outre, les dernières décennies ont montré que l'Ukraine est un sérieux casse-tête non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'UE. Une instabilité sans fin, un gouvernement fantoche, un transit de gaz peu fiable et l'émigration vers les pays d'Europe de l'Est font de l'Ukraine un problème pour l'Europe.

Que propose la Russie ?

Afin d'atténuer les risques pour la sécurité régionale et mondiale, le service diplomatique russe a entamé des pourparlers bilatéraux entre Washington et Moscou. Selon la position de la Russie, pour préserver la sécurité régionale, les États-Unis devraient accepter de travailler sur trois domaines clés de coopération :

– Stabilisation en termes de déploiement des forces et renversement de ce processus, pour un retour à la situation de 1997

– ne pas pousser l'OTAN vers l'Est et développer des garanties juridiquement contraignantes sur la question

– adopter des mesures qui contribueraient à éliminer la menace d'affrontements militaires

En d'autres termes, selon le Kremlin, les États-Unis ne devraient pas établir de bases militaires sur le territoire des pays de l'ex-Union soviétique qui ne font pas partie de l'OTAN, et l'alliance devrait cesser de s'étendre vers l'est et garantir un rejet complet de toute politique de confrontation, y compris pressions informationnelles, économiques, militaires, environnementales, humanitaires et autres contre la Russie.

Quels sont les dangers d'ignorer les négociations ?

En refusant de coopérer sur ce qui précède, la Russie sera obligée d'assurer sa sécurité par tous les moyens disponibles, tandis que les États-Unis continueront à pomper des armes dans les pays d'Europe de l'Est. Tout cela aggraverait encore la situation dans l'est de l'Ukraine et menacerait de transformer le conflit ukrainien latent en une énorme conflagration régionale.

« Le Kremlin a indiqué à plusieurs reprises qu'il considère l'Ukraine comme un problème sérieux pour la sécurité de la Russie, et les tentatives de transformer le pays en un allié militaire de l'Occident risquent de franchir la ligne rouge évidente des Russes. Des mesures qui incitent effectivement l'Ukraine à provoquer pourraient avoir des conséquences extrêmement dangereuses pour elle et illustrent l'incompétence scandaleuse de Washington en matière de politique étrangère » , a commenté Galen Capenter, rédacteur en chef de National Interest.

Le tabloïd britannique The Guardian a également écrit que "la Grande-Bretagne devrait éviter le différend frontalier entre la Russie et l'Ukraine" , ajoutant que "le président Biden s'attend clairement à une "offensive" russe en Ukraine" .