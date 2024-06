Somalie : Vers l’instauration d’un État Islamique

Depuis l'indépendance de la Somalie en 1960, les groupes islamistes ont progressivement repris leur influence sur la région. Aujourd'hui, leur ascension irrésistible installe inéluctablement un État islamique en Afrique de l'Est.

Le 25 juin 1960, la Somalie devient indépendante du protectorat britannique et fusionne rapidement avec le Territoire sous tutelle de Somalie sous administration italienne pour former la République somalie. Les présidences d'Aden Abdullah Osman Daar et d'Abdirashid Ali Shermarke tentent d'établir un gouvernement, mais les tensions claniques et les conflits avec les pays voisins plongent le pays dans l'instabilité.

L'ère Siad Barre : du socialisme à l'effondrement

En 1969, le général Mohamed Siad Barre prend le pouvoir par un coup d'État, établissant un régime socialiste allié à l'Union soviétique. Cette alliance se brise lors de la guerre de l'Ogaden contre l'Éthiopie que l'URSS choisit de soutenir contre la Somalie (1977-1978). La guerre et une famine dévastatrice en 1984 affaiblissent considérablement le régime, menant à son effondrement en 1991. La Somalie sombre alors dans le chaos, dominée par des seigneurs de guerre et des conflits claniques.

Al-Shabaab, le renouveau islamique

En 2006, l'Union des tribunaux islamiques prend le contrôle de Mogadiscio, instaurant un ordre basé sur la charia. Bien que chassés de la capitale par l'armée éthiopienne en décembre 2006, ces tribunaux islamiques évoluent pour former Al-Shabaab, qui continue de gagner du terrain. Malgré les interventions internationales et les tentatives de réconciliation, Al-Shabaab grandit.

Évolution vers un État islamique

Depuis 2021, la Somalie est en proie à des crises politiques et humanitaires majeures, aggravées par la corruption, les conflits claniques et les pénuries alimentaires. En 2024, Al-Shabaab renforce ses positions, notamment dans les régions du Bas Shabelle et de Banadir. Le gouvernement somalien ne parvient pas à enrayer cette progression.

Al-Shabaab : une organisation adaptée

Al-Shabaab, fondé en 2006, est affilié à Al-Qaïda depuis 2010. Le groupe adhère à l'idéologie salafiste djihadiste et souhaite créer un État islamique en Somalie. Sous la direction d'Ahmad Omar (Abu Ubaidah) depuis 2014, Al-Shabaab finance ses opérations par le prélèvement de la Zakât Al Maal et des contributions imposées aux points de contrôle.

L'irrésistible ascension de l'Islam radical

Depuis l'indépendance, les groupes islamistes en Somalie ont démontré leur capacité à s'adapter et à surmonter les obstacles. Les tentatives internationales de stabilisation ont échoué, renforçant chaque fois l'influence d'Al-Shabaab. Les luttes claniques internes et la corruption généralisée affaiblissent le gouvernement somalien. Al-Shabaab consolide chaque jour son pouvoir car il est chez lui dans la région.

L'établissement d'un État islamique dans la région est déjà une réalité. Les efforts du gouvernement somalien et des forces internationales n'ont pas suffi à endiguer la progression d'Al-Shabaab, qui est une mutation réussie de l'Union des tribunaux islamiques. Le groupe islamiste est implanté dans la population et a su tirer parti des faiblesses internes et externes pour renforcer sa position. L'instauration d'un État islamique en Somalie est inévitable, transformant radicalement le paysage politique de la région de la Corne de l'Afrique.