Un test sévère des limites de la puissance américaine

Depuis le début du XXIe siècle, de nombreuses évaluations stratégiques sobres ont affirmé que ce sera définitivement le siècle américain, ou au moins un demi-siècle de domination et d’influence mondiales. Il ne s’agit pas d’une question de préjugés émotionnels, intellectuels ou même personnels.

Mais c’est surtout une question de différences marquées dans les performances et l’accumulation de la puissance globale entre les États-Unis et leurs concurrents stratégiques.

En effet, ces dernières années, les estimations ont cessé d’être aussi certaines, soit en raison de l’érosion accélérée des composantes et des piliers de la supériorité américaine, soit en raison des échecs constants de la politique étrangère américaine à résoudre les problèmes internationaux, soit en raison de l’échec des interventions militaires, soit parce que des défis précoces à l’influence américaine sont apparus, à la fois prévisibles et attendus, comme celui de la Chine, et inattendus, comme celui de la Russie.

Dans tous les cas, nous sommes en train de réviser en profondeur les évaluations et les calculs, notamment en ce qui concerne les questions touchant à la gestion des conflits d’influence internationale, comme la supériorité militaire, technologique et économique.

La récente visite du président Joe Biden en Asie de l’Est a montré que le défi à l’influence américaine ne se limite plus aux rivaux traditionnels comme la Chine et la Russie.

Elle a également commencé à concerner d’autres puissances qui ont du mal à sauter par-dessus leur menace pour les États-Unis et leurs alliés asiatiques, comme la Corée du Nord, qui a recommencé à lancer des missiles balistiques un jour seulement après que le président Biden a quitté la région pour un voyage au cours duquel il a promis de maîtriser Pyongyang.

Le fait que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ait attendu toute la journée pour envoyer son message à Washington suggère que Pyongyang n’est pas aussi impulsif et stratégiquement imprudent que certains l’imaginent. Les données du renseignement américain indiquent une volonté de lancer des missiles nord-coréens ou de réaliser un nouvel essai nucléaire en une seule visite.

Cela ne s’est pas produit, et Pyongyang a choisi d’éviter l’escalade des tensions et de simplement délivrer son message. Ce n’est donc pas le message principal pour les États-Unis, qui étaient plus contrariés et préoccupés par le lancement de bombardiers chinois et russes lors d’un exercice conjoint en mer de Chine méridionale, juste en même temps que la tournée du président Biden dans la région.

Les exercices montrent que la Chine continue de démontrer sa volonté d’une alliance étroite avec la Russie, y compris la coopération militaire, a déclaré le responsable américain. La Chine n’abandonnera pas la Russie, a ajouté le responsable, Au contraire, les exercices montrent que la Chine est prête à aider la Russie à défendre son est alors que la Russie est en guerre à l’ouest.

La Russie soutiendra la Chine dans ses conflits territoriaux avec ses voisins à l’est et en mer de Chine méridionale, a-t-il poursuivi. Washington a fait sien ce message lors du sommet du Dialogue quadrilatéral sur la sécurité (QSD) réunissant les dirigeants des États-Unis, de l’Inde, de l’Australie et du Japon à Tokyo. Ce geste symbolique commun sino-russe est une déclaration d’un défi commun à l’influence et à l’hégémonie américaines.

La question à laquelle il fallait répondre était la possibilité d’un axe sino-russe ou si les États-Unis faisaient face à un défi individuel de la part des deux puissances. En fait, il n’existe pas d’alliance militaire institutionnelle entre Pékin et Moscou. Mais il existe un terrain d’entente et des approches communes.

Leur partenariat commercial et économique n’est pas très profond et ne s’est intensifié ces dernières années qu’après la crise de la Crimée et les sanctions occidentales subséquentes contre la Russie. Par ailleurs, la Chine ne partage pas également la position de la Russie sur la crise ukrainienne.

On pourrait même voir ce qui se passe comme le mécontentement de l’Occident et la perturbation de ses plans pour Taïwan, et qu’il maintient une ligne fine qui l’empêche d’être économiquement affecté par les sanctions occidentales contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

Je pense qu’on ne peut pas dire qu’il existe une alliance sino-russe pour contrer l’influence américaine à l’échelle mondiale. Mais il y a deux façons distinctes de contrer l’influence américaine, qui fonctionnent en parallèle. Mais elles vont dans la même direction et ont le même objectif de saper l’hégémonie américaine sur l’ordre mondial.

Ici, le principal défi pour la Chine semble être Washington, qui considère Pékin comme son principal adversaire stratégique, d’autant plus que ce dernier a non seulement envoyé des exercices conjoints avec la Russie, mais a également annoncé le début de l’exploration gazière dans des zones contestées avec le Japon, et a augmenté les tensions à la frontière avec l’Inde en construisant des ponts dans des zones contestées.

Autant de messages adressés aux dirigeants de la QSD qui ont rencontré le président Biden à Tokyo pour discuter des mesures de sécurité régionale.