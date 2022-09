Une menace nucléaire russe, et ensuite  ?

Poutine est dans une situation réellement inextricable. Sa menace de recourir à l’option ultime qu’est le nucléaire pour réussir à conserver le Donbass est le pire aveu de faiblesse auquel on se serait attendu. Nous n’avons pas idée de ce que le président russe traverse, des pressions et dangers intérieurs auxquels il est présentement soumis, mais son attitude montre qu’il est vraiment désespéré. A-t-il cependant les moyens d’user de l’arme nucléaire contre des pays de l’OTAN ? Les militaires russes accepteraient-ils cet ordre suicidaire pour eux et leurs familles ou cela signifierait l’arrêt de mort pur et simple de Poutine ? Pour le président russe c’est une situation cauchemardesque et pour l’Europe le danger est réel. La Chine en est consciente et tente d’inviter Poutine à reconnaître l’impasse de sa situation afin de négocier la paix. Je pense qu’en ce moment les téléphones doivent sonner entre les différentes capitales pour essayer de trouver une sortie de crise. Poutine menace les conscrits russes de peine de prison alourdies s’ils se rendent, désertent ou refusent de combattre. C’est vous dire s’il a conscience que ces 300 000 réservistes ne changeront pas le court de la guerre. Bref, il est réellement aux abois et j’espère que les chancelleries occidentales en ont conscience et négocient sérieusement une porte de sortie honorable pour les Russes. Mais comme vous le dites, j’ai peur que leurs désirs d’humilier la Russie et de détruire Poutine ne soient trop forts...