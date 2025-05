USA 2024 : Joe Biden se retire et soutient Kamala Harris !

« Je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et de mon pays de me retirer et de me concentrer uniquement sur l'exercice de mes fonctions de Président jusqu'à la fin de mon mandat. » (Joe Biden, le 21 juillet 2024 sur Twitter).

​

Apparemment, ce dimanche 21 juillet 2024 à 19 heures 46, heure de Paris, le Seigneur tout-puissant est descendu à la Maison-Blanche et a dit au Président des États-Unis : « Joe, retire-toi de la course ! ». C'est du moins ce que Joe Biden avait donné comme condition au début du mois de juillet 2024 pour expliquer l'hypothèse improbable de son retrait de la course présidentielle. Il est toujours question de Dieu avec les Américains.



Depuis son premier débat télévisé face à Donald Trump le 27 juin 2024 sur CNN, beaucoup de ses amis démocrates lui ont demandé de se retirer. Pas facile d'entendre le directeur du "New York Times", George Clooney, Nancy Pelosi, ancienne Présidente de la Chambre des représentants, ou encore Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, lui dire : Joe, il va falloir t'arrêter, il va falloir passer le flambeau. Alors, invoquer Dieu, cela permet de transcender la vie politique américaine. Et ses propres failles.



Il faut dire que Joe Biden n'a pas eu beaucoup de chance. Ses bourdes, ses gaffes, ses lapsus, c'est sa marque de fabrique, même jeune... mais en faire autant en si peu de temps, cela devenait inquiétant pour ce vieillard de 81 ans. Au Sommet de l'OTAN le 11 juillet 2024 à Washington, Joe Biden avait appelé à la tribune le Président... Poutine pour dire Zelensky, et s'il avait su se rattraper habilement, il a laissé courir l'autre lapsus du jour, en parlant de son Vice-Président... Trump !



Déjà qu'on ne savait plus trop bien dans quelle époque il vivait, du temps de François Mitterrand ou de Georges Pompidou, le coup de grâce a été la tentative d'assassinat de son adversaire, Donald Trump, le 13 juillet 2024 à Butler, en Pennsylvanie. À quelques millimètres, il serait mort et la balle ne lui a écorché qu'un bout d'oreille. Au-delà de la chance phénoménale (Donald Trump a assuré que Dieu l'avait protégé), c'est surtout son dynamisme qui a étonné, Donald Trump a levé le point et a réussi à faire scander la foule avec ces mots : fight ! fight ! avant d'être exfiltré par les services de sécurité. Quelle forme alors qu'on a failli le tuer, alors que Joe Biden se présente comme un mort vivant, une sorte de momie robotisée aux gestes très lents et maladroits. On tire sur Trump et Biden est touché !



Autre coup de grâce, Joe Biden a attrapé le 17 juillet 2024 pour la troisième fois le covid-19, et a dû interrompre sa campagne (annuler son meeting à Las Vegas) et s'isoler. Encore une fois, ce n'était pas de chance tandis que Donald Trump pouvait fanfaronner : j'ai failli mourir, j'ai vaincu une balle de fusil mitrailleur, tandis que mon adversaire est vaincu par un petit virus !



Pourtant, Joe Biden avait bien manœuvré en réaction à l'attentat de Butler. Prônant la non-violence politique, il avait des mots rassembleurs pour se resserrer derrière l'idée de démocratie américaine. Toutefois, l'argumentation des démocrates contre Donald Trump tombait naturellement : ils disaient que Trump était une menace pour la démocratie, et le voici victime de la violence. La menace, ce n'est plus Trump ; Trump, c'est le héros de la démocratie, au contraire. On aura beau rappeler les multicondamnations, la grossièreté, les mensonges, etc. Il reste, Donald Trump, l'exemple typique du cow-boy américain qui veut être libre, tranquille et qui ne supporte pas les lois, les règlements, les normes. Et le clip où des démocrates affirmaient vouloir "cibler" Trump a vite disparu des écrans...



Depuis quelque temps, les donateurs se faisaient de plus en plus rares pour le camp démocrate (et l'argent est le nerf de la démocratie aux États-Unis) et surtout, les parlementaires (qui sont renouvelés en même temps que l'élection présidentielle) craignaient un désastre électoral et une vague républicaine. La Convention nationale des Républicains du 15 au 18 juillet 2024 à Milkauwee, dans le Wisconsin, a été un triomphe pour Donald Trump, formellement désigné candidat des républicains le 15 juillet 2024 avec pour colistier à la Vice-Présidence James D. Vance.



L'échéance électorale est le mardi 5 novembre 2024, dans trois mois et demi, et la Convention nationale des Démocrates devra désigner formellement son candidat entre le 19 et le 22 août 2024 à Chicago. Dans tous les cas, cela va faire court pour le candidat ou plutôt la candidate démocrate.



Décidément, la campagne présidentielle américaine 2024 est, à tout point de vue, personnalités en cause et déroulement, exceptionnelle et historique, avec deux faits majeurs et historiques : la tentative d'assassinat contre Donald Trump qui l'a placé dans une sorte de héros présidentiel à l'image de Lincoln, John Kennedy ou Ronald Reagan, et, ensuite, le retrait de la candidature du candidat le plus vieux de l'histoire américaine à quelques mois de l'élection.



En choisissant la sagesse, ce qui était très difficile pour son ego, Joe Biden va satisfaire près des deux tiers des électeurs démocrates que les sondages disaient partisans de son retrait.



Une demi-heure après l'annonce de son retrait, Joe Biden, par un second tweet daté du 21 juillet 2024 à 20 heures 13, heure de Paris, a annoncé qu'il soutenait sa Vice-Présidente Kamala Harris : « Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme Vice-Présidente. Et c’est la meilleure décision que j’ai prise. Aujourd’hui, je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump. Faisons cela. ».



La bataille va donc complètement changer d'allure pour Donald Trump. Avec Kamala Harris, le vieux, le machiste, le grossier personnage sera plus facilement montré du doigt. Mais il reste à la Vice-Présidente encore beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir convaincre les indécis et les centristes de l'électorat, tandis que le candidat républicain a pris une très grande longueur d'avance avec sa désormais légende nationale. Nous vivons une époque formidable.





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (21 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

USA 2024 : Joe Biden se retire et soutient Kamala Harris !

Donald Trump victime d'une tentative d'assassinat.

Les 80 ans du Débarquement en Normandie.

Ronald Reagan.

Triste Trump (hic) !

Paul Auster.

Standard & Poor's.

Moody's et Fitch.

Les 75 ans de l'OTAN.

Lee Marvin.

Les 20 ans de Facebook.

Bernard Madoff.

La crise financière mondiale de 2008.

La boîte quantique.

Maria Callas.

Henry Kissinger.

Alexander Haig.

Katalin Kariko et Drew Weissman.

Rosalynn Carter.

Walter Mondale.

Marathonman.

Bob Kennedy.





​