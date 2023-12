Vers la fin de Poutine

On ne peut être que surpris par la résilience et par l’inaction du peuple russe vis-à-vis d’un personnage qui n’est somme toute qu’un vulgaire et sanguinaire mafieux devenu dictateur, se cachant derrière le masque d’un prétendu sauveur. Certes on voit des mères et des épouses russes protester et critiquer le gouvernement. Mais on ne peut que s’étonner de la passivité d’un peuple qui voit peu à peu son pays s’enfoncer dans une crise sans précédent depuis la seconde guerre mondiale. Ce peuple croit-il vraiment à la propagande et à la manipulation grossière de Poutine ? Car la guerre, en l’absence de réaction du peuple, est partie pour durer.

Un dictateur qui a verrouillé toute la société, qui vit dans la paranoia la plus complète et qui envoie sans l’ombre d’un remords toute une jeunesse se faire tuer pour ses délires mégalomaniaques. Certains de ces jeunes Russes, les plus intelligents, ont bien compris la situation et ont immédiatement quitté leur pays. Ils ont su réagir, prendre des décisions courageuses, s’enfuir d’un pays où Poutine a décidé de faire tuer toute la jeunesse pour assouvir sa soif de pouvoir. D’où le dernier discours délirant de Poutine demandant aux femmes russes d’avoir sept enfants !! Afin sans doute de lui fournir plus de jeunes hommes à faire tuer. Poutine a également fermé les frontières et il est devenu quasiment impossible pour ses ressortissants de quitter le pays. La Russie est devenue une vaste prison. Comment peut-on respecter et avoir confiance en un tel personnage ? On ne peut donc qu’être effaré par les discours de certains en Occident qui le soutiennent et comprennent son action.

On peut également s’interroger sur les oligarques qui ont placé Poutine au pouvoir. Ils avaient tout et aujourd’hui ils sont bannis, leurs biens à l’étranger confisqués, leurs affaires se portent plus ou moins bien selon les secteurs, leur fortune disparaît peu à peu. Certains, les plus rusés, doivent certainement s’interroger sur leur avenir. D’où les accidents mystérieux ayant entraîné la mort de nombre d’entre eux. Cette situation peut-elle durer ? Vont-ils soutenir Poutine indéfiniment ? Sachant que leur vie est devenue plus qu’incertaine. On peut imaginer qu’une barre d’uranium se retrouve malencontreusement dans le véhicule de Poutine. C’est une méthode qui a fait ses preuves par le passé.

Il suffit d’entendre Poutine se glorifier actuellement de ses grandes réussites pour se rendre compte que quelque chose ne marche plus. Car c’est généralement quand cela va mal qu’on met en scène une situation idyllique. Quand on expose ainsi sa force, c’est qu’on est faible. Poutine, tout le monde s’en est rendu compte, est un menteur invétéré. Donc, si il nous présente, avec son sourire à la fois débonnaire et sarcastique, une situation où tout va pour le mieux pour lui dans le meilleur des mondes possible, on peut être sûr que la situation est désastreuse. Désastreuse comme la dernière tentative d’attaque de l’armée russe à Avdiivka qui se solde actuellement par un massacre et où la célèbre armée rouge fait à nouveau montre d’un vrai amateurisme et d’une réelle incompétence, envoyant de jeunes soldats se faire massacrer inutilement, utilisant des tactiques militaires totalement dépassées. Sans parler des véhicules détruits en série par l’armée ukrainienne. A l’heure actuelle, l’objectif des officiers russes est surtout de sauver leur peau et de faire des affaires, profiter de la situation pour gagner de l’argent en revendant du matériel, des vivres, des armes mêmes. Peut-être même à l’armée ukrainienne. Comment une armée aussi inefficace, aussi corrompue et aussi peu organisée et motivée pourrait-elle gagner contre l’armée ukrainienne, qui elle est hyper motivée, organisée, volontaire et utilisant des techniques et des armes de combat de dernière génération. Le nombre de soldats et d’obus ne fait pas tout.

On peut d’ailleurs se rendre compte de la décrépitude de l’armée russe lorsque Poutine va quémander des armes à la Corée du Nord et à l’Iran. Voilà finalement les deux seuls pays qui soutiennent Poutine et encore le font-ils bien sûr pour leurs propres intérêts sachant qu’ils pourront soutirer à la Russie une partie de sa technologie de pointe. Ah en voilà de beaux alliés !! La Chine, quant à elle, profite de la situation en récupérant du gaz et du pétrole à bas coût de la Russie en échange de diverses marchandises. Avec la Chine, comme d’habitude c’est le commerce et l’argent qui prime d’abord. Quant à un engagement de la Chine au côté de la Russie, jamais il n’aura lieu car cela aurait un impact plus que négatif sur le commerce chinois, ce qui vu la situation économique actuelle de la Chine n’est vraiment pas la solution recherchée. Xi Jinping, alias Winnie ainsi que l’ont surnommé les Chinois, non pour son caractère aimable mais plutôt pour le visage qu’il veut montrer au monde, est un gros matou rusé qui voit d’abord son intérêt et celui du clan qui l’entoure.

A l’heure actuelle, il est vrai cependant que, sans le soutien des Etats-Unis et des Européens, la situation serait largement en défaveur des Ukrainiens. Il est donc important de maintenir cette aide vitale. Nous devons le faire pour l’Ukraine mais aussi pour nous, car si Poutine n’est pas stoppé, qui peut dire jusqu’où il ira ? Ce n’est pas le combat de l’Orient contre l’Occident ainsi qu’essaye de le présenter Poutine. C’est au final le combat du droit contre la force. Nous devons donc épuiser peu à peu l’armée russe, la faire se retourner contre le dictateur qui l’envoie se faire massacrer. Dans le discours ‘De la servitude volontaire’, Etienne de la Boétie démontre clairement que c’est par notre propre inaction et même notre consentement que les dictateurs se maintiennent au pouvoir. Dès lors que quelques citoyens disent non, les autres se révoltent également. Un dictateur ne se maintient au pouvoir que parce que nous l’acceptons. Poutine finalement se raccroche à l’idée d’un désintérêt progressif des occidentaux pour la guerre en Ukraine. Tout comme Franco a pu bénéficier de l’absence de réaction de la France et de l’Angleterre pendant la guerre civile espagnole. L’indifférence est la pire des réactions quand un combat de ce type s’engage. Si Poutine devait l’emporter, au prix d’un massacre de sa propre population, cela serait une porte ouverte à toutes les aventures guerrières. Nous sommes déjà dans un autre monde mais la plupart d’entre nous ne s’en sont pas rendu compte. Il est temps d’ouvrir les yeux.