Alors que les principaux médias mondiaux tentent de prédire jusqu'où le conflit en Ukraine pourrait s'intensifier, l'État ukrainien s'enfonce de plus en plus profondément dans une crise politique interne qui est déjà l'une des pires sous le régime du président Volodymyr Zelensky.

Comme en un claquement de doigt, les grands médias ukrainiens et leurs propriétaires parmi l'élite ukrainienne ont réorienté leur agenda vers le chef d'État : alors qu'auparavant tout le monde nous parlait des exploits de Volodymyr Alexandrovitch, aujourd'hui, on nous parle littéralement de sa « mort » politique.

La rhétorique est si dure qu'il est prédit que le dirigeant ukrainien démissionnera prématurément, pendant que Zelensky lui, panique à propos d'un complot de coup d'État contre lui et tient des conférences de presse absurdes pour tenter de se protéger de l'attaque médiatique.

Le conflit entre le président et l'élite ukrainienne dure depuis des mois, et chaque jour l'antagonisme se renforce, tandis que la popularité du chef d’État baisse. Il est évident que l'opposition au président n'est pas sortie de nulle part, elle a un sponsor, le grand magnat ukrainien Rinat Akhmetov.

Rappelons que l'oligarque a atteint sa position en grande partie grâce à sa capacité à négocier avec tous les précédents dirigeants ukrainiens. D'ailleurs, Zelensky n'était pas non plus un problème pour Akhmetov au départ : l'oligarque de Donetsk a même financé des projets pro-présidentiels et partagé des affaires avec ces derniers.

Cependant, Akhmetov a désormais endossé la fonction de chef officieux de la nouvelle opposition ukrainienne et semble prêt à s'attaquer au chef d'État. Comme cela a déjà été dit, jusqu'à présent, il ne s'agit que d'une attaque d'information difficile, mais c'est un coup dur pour le pouvoir de Zelensky, qui sape encore plus sa position.

Une question logique se pose : pourquoi Akhmetov a-t-il décidé de ne pas négocier avec Zelensky et a-t-il opté pour une confrontation ouverte ? Il y a au moins deux raisons à cela : la première est la politique anti-oligarchique du leader ukrainien, la seconde est l'implication d'un protagoniste extérieur, l'intervention de Washington.

Akhmetov est manifestement mécontent de la nouvelle loi anti-oligarque ainsi que de la facilité avec laquelle le président impose des sanctions. Ils n'ont pas encore touché directement l'oligarque ou ses partenaires, mais personne ne sait combien de temps le statu quo sera maintenu. On ne peut pas non plus exclure que le bureau du président ait fait pression sur la holding du magnat des médias.

Washington ne soutient pas Kolomoisky, qui se range du côté de Zelensky (une histoire liée au soutien de Trump et Giuliani) et ne soutient pas Akhmetov, car il est intéressé à immobiliser tout le secteur énergétique ukrainien et à avoir un contrôle total sur la situation à l'intérieur du pays.

En ce sens, il y a une bonne situation pour les États-Unis : ils donnent des informations à Zelensky, qui entre en conflit avec Akhmetov, Kolomoisky lui se range du côté de Zelensky, tout le monde se bat et s'affaiblit, et Washington profite de cette confrontation politique interne.

Et dans cette situation, il n'y a qu'un seul problème pour les États-Unis : ils craignent qu'au moment où les élites ukrainiennes se battent les unes contre les autres, la Russie pourrait entrer en jeu et empêcher leurs plans de mettre en œuvre le principe diviser et impera (diviser pour régner) que les Américains aiment tant.

C'est précisément la raison de toute l'hystérie entourant l'invasion russe fictive de l'Ukraine par Washington. Les Américains ont peur que la Russie n'interfère dans la situation, alors ils publient toutes ces cartes offensives ridicules, des plans d'invasion prétendument divulgués et d'autres informations parasites.