“We’re going to Buy American” Joe Biden - 7 février 2023

En 1933, le président républicain Herbert Hoover signait le Buy American Act.

En 2022, le président démocrate Joe Biden signe l’Inflation Reduction Act.

Mais alors qu’est ce que l’IRA et pourquoi fait-il tant parler de lui ?

Cette nouvelle loi, adoptée en août 2022 par le Congrès Américain, est considérée, selon le site de la Maison-Blanche, comme “the most significant action Congress has taken on clean energy and climate change in the nation’s history”.

Les mots sont forts, les moyens sont présents et les intentions sont claires.

Financé à hauteur de 430 milliards de dollars, les principales ambitions de l'Inflation Reduct Act sont de : “lower energy costs for families and small businesses, accelerate private investment in clean energy solutions in every sector of the economy and every corner of the country, strengthen supply chains for everything from critical minerals to efficient electric appliances, and create good-paying jobs and new economic opportunities for workers.” (src. A Guidebook to the IRA’s investments in clean energy and climate action, whitehouse.gov)

Pour bien comprendre l’ampleur de cette nouvelle loi, prenons un exemple : celui des nouveaux crédits accordés aux américains voulant s'acheter une voiture électrique. Si nous restons sur le même document partagé par la Maison-Blanche, on peut lire la chose suivante : “$3,750 credit for vehicles meeting critical minerals requirement. The vehicle must contain a threshold percentage of critical minerals extracted or processed in the United States or in a country with which the United States has a free trade agreement, or recycled in North America. Additional $3,750 credit for vehicles meeting the requirement that a threshold percentage of battery components be manufactured or assembled in North America.”.

Un crédit, pouvant donc aller jusqu’à 7.500 dollars, qui pourrait bien encourager nos amis américains à quitter le Ford F-Series (véhicule le plus vendu aux États-Unis en 2021) pour une Tesla Model 3 qui ne coûterait “plus que” 30.000 dollars…

Un autre exemple, celui concernant l’hydrogène : “A tax credit for the production of clean hydrogen at a qualified clean hydrogen production facility. $0.60/kg multiplied by the applicable percentage. The applicable percentage ranges from 20% to 100% depending on lifecycle greenhouse gas emissions. The $0.60/kg is adjusted for inflation.”

En bref, ce nouveau texte regroupe un tas de mesures pour inciter le peuple américain à mieux consommer, c'est-à-dire de façon durable et locale.

Seulement, on ne comprend pas très bien pourquoi le mot inflation est utilisé. Cette loi ne devrait en rien ralentir l’inflation du pays, bien au contraire. Kevin O’Leary (VC canadien) a précisé lors d’une interview pour la CNBC : “Naming it anti-inflation is a joke, this is going to be very inflationary almost immediately because we are printing billions of dollars.”

De plus, ce texte n’arrive pas de nulle part, il est selon le cabinet McKinsey : “the third piece of legislation passed since late 2021 that seeks to improve US economic competitiveness, innovation, and industrial productivity” après le Bipartisan Infrastructure Law (BIL) et le Chips & Science Act (CSA).

En effet, le 9 août 2022, le CSAct (280 milliards de dollars) est signé “to bolster US semiconductor capacity, catalyze R&D, and create regional high-tech hubs and a bigger, more inclusive STEM workforce.” - McKinsey. Un peu plus tôt, en 2021, entrait en vigueur le BILaw (1.2 milliard de dollars) avec comme but de moderniser l’infrastructure américaine (ponts, routes).

Joe Biden affirmait, de nouveau, ses intentions le 7 février 2023 au Congrès américain à travers un discours largement applaudit : “And when we do these projects, we’re going to Buy American. Buy American has been the law of the land since 1933. […] And on my watch, American roads, American bridges, and American highways will be made with American products.”

Le protectionnisme est donc vu comme LE moyen pour faire prospérer la souveraineté économique américaine et pour réduire leurs émissions de CO2 ("leur objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 % d'ici à 2030 par rapport à 2005" - Les Echos, 30 nov. 2022).

Seulement, ces trois nouvelles lois américaines considérées comme ”anti libre-échange” ont suscité la panique en Europe du fait du grand nombre de biens qu’elle exporte vers les États-Unis (médicaments, véhicules, moteurs, matériel médical…)

Emmanuel Macron juge l’IRA, en particulier, de “pas conforme aux règles de l’OMC et pas amical”. Sa visite d’État à Washington n’a pas vraiment poussé Joe Biden à européaniser ces mesures...