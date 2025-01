En-deçà du jargon il y a l'existence à l'heure d'Internet, pensée comme seul Heidegger sut valoriser la pensée.

1. Dans mes premières considérations existentielles je retraduisais Heidegger pour le plaisir en finissant sur cette banalité désormais, de dire que l'hiccéité (le Dasein, couramment traduit par être-là) s'éperdait à l'heure d'Internet.

2. Comment l'hiccéité pourrait-elle être là en même temps que dispersée ailleurs ? Ce qui est certain c'est qu'on peut dire que là elle est dispersée au sens classique de la dispersion=distraction (en philosophie courante : la conscience est dispersée – mais l'hiccéité reste autre chose). Il y a distraction c'est-à-dire dis-traction=séparation de la traction (ou de ce qui devrait la tirer|l'attirer) en son être, elle est séparée de sa situationnalité (son In-der-Welt-sein, couramment traduit par être-au-monde).

3. Sa compréhensivité (Bedeutsamkeit, couramment traduit par significativité) auparavant prégnante en sa situationnalité appréhende l'ustensile communicationnel (ordinateur ou cellulaire) pour une situationnalité dans la situationnalité mise en abyme, et vient se saisir de toute la signalétique de la situationnalité médiate de l'ustensile pour en faire le tout de sa compréhensivité. C'est-à-dire que la connexion déconnecte, la connexion à l'ustensile déconnecte de la situationnalité immédiate.

4. L'ustensile communicationnel (cela commence au fond déjà avec le télégraphe voire auparavant encore avec les diverses formes de signaux mis au point par l'humanité, raison pour laquelle on commença par réserver l'écriture au champ magico-sacral) l'ustensile communicationnel disais-je intervient littéralement sur l'hiccéité à la transformer c'est-à-dire qu'il intervient littéralement sur l'Être-même en le médiatisant (évidemment les tous premiers signaux tels que la fumée ou autre et même au fond l'écriture à cause de leur déterminité – Faktizität, couramment traduit par facticité – ne parvenaient pas au degré de déconnexion inhérent à la connexion !).

5. Cette intervention devrait être sentie comme une hérésie heideggerienne en ce sens que l'ontique ne saurait intervenir sur l'ontologique ? Et pourtant l'Être-même|l'Estre|le Seyn de l'hiccéité est atteint au cœur en son avènement|son Ereignis|son éclaircie-obscurcie de l'Être-même. C'est-à-dire que l'ontique distrait de l'ontologique : on perd toute mutualité (Mit-Sein, couramment traduit par être-avec) et toute mortalité (Zum-Tod-Sein, couramment traduit par être-vers-la-mort) en plus de la situationnalité immédiate. L'existence vidéoludique est un perpétuel Game Over, would you try again ? – Partie Échouée, retenteriez-vous ? L'environnement et les autres ne sont que des paramètres pendant que la mort fait partie de l'environnement. Il ne faut pas chercher ailleurs « les dérives comportementaux d'Internet sur les réseaux sociaux » – et pas que les réseaux sociaux. Au miroir des écrans qu'est-donc devenue l'hiccéité si elle n'est plus elle-même ?

6. En intervenant sur l'hiccéité à la déconnecter de sa situationnalité et à lui permettre de se disperser=distraire il se passe que son Être-même – à l'hiccéité – se disperse en ligne. Or une hiccéité dispersée n'est plus là (hic) par définition mais un peu partout. Et comment dit-on « un peu partout » en latin pour rester dans la veine ? « Un peu partout » en latin se dit passim. De sorte que l'hiccéité soit devenue ni plus ni moins qu'une passiccéité.

7. Passiccéité : un mot-valise avec hiccéité (hic+eccéité) dans lequel les Francophones entendront pas hiccéité puisqu'elle n'est plus là, mais aussi passée l'hiccéité puisqu'elle a quitté sa situationnalité immédiate pour la situationnalité médiate de l'ustensile communicationnel dans lequel règne non plus la mutualité mais la sérialité (cf. Jean-Paul Sartre aussi à ce sujet de la sérialité) ni plus la mortalité mais tout simplement l'immortalité ou du moins l'amortalité (car l'immortalité supposerait encore un rapport à la mortalité pour être comprise) amortalité qui n'est jamais loin – pour les Francophones – de l'amoralité. Quant à la situationnalité immédiate devenue médiate par la médiation de l'ustensile communicationnel... disons qu'elle est devenue logiquement connectivité. De l'hiccéité ne subsiste que la compréhensivité aux prises avec les compréhensivités médiées des ingénieurs logiciels et de ce qu'ils permettent de sérialiser au détriment de tout caractère, de sorte que la passiccéité ne soit plus jamais qu'une compréhensivité aux prises avec des compréhensivités amortales|amorales.

8. C'est sûrement jargonnant comme on a toujours taxé Heidegger de jargon.

9. En-deçà du jargon il y a l'existence à l'heure d'Internet, pensée comme seul Heidegger sut valoriser la pensée.

10. Entre hiccéité et passiccéité l'individu moderne est dispersé et d'autant plus dispersé qu'il se disperse en passiccéité. Ce n'est plus un individu mais un -dividu bien que ce soit toujours le même individu maniant l'ustensile communicationnel, hiccéitaire dans son genre passiccéitaire démultiplié.

11. On s'est parfois servi du terme d'ubiquité (être partout) mais c'est bien la passimité (être un peu partout, dispersé) qui constitue l'existence de l'hiccéité devenue ontologiquement passiccéité par la médiation de l'ustensile communicationnel.

12. L'alternance hiccéité-passiccéité est ontologiquement intrusive et cela non seulement parce que tout est traçable. Beaucoup de gens en deviennent psychos, schizos et paranos au sens commun des termes. Borderlines. Bipolaires. Maniaques. Dépressifs. Psychiatrisez ça comme vous voulez ça n'a pas d'importance.

13. Enfin ontiquement, quotidiennement, soit en dehors de toute pensée authentique affrontée à la mortalité (déjà que c'était rare pour l'hiccéité et que c'est nul pour la passiccéité) il s'avère que toutes ces psychiatrisations ont été normalisées et qu'elles ne sont plus relevantes pour personne en ces années 2020 alors qu'elles dominèrent les années 2000-2010. Ça fait très Matrix Resurrections...

14. La situation était grave ? Elle est devenue désespérée et ce n'est un scoop pour personne. La bonne nouvelle c'est qu'il y a une vie en dehors de l'espérance.

Lire aussi :

- Considérations existentielles 1 ;

- Considérations (anti)humanitaires ;

- Considérations consignatrices de votes ;

- Considérations militantes (Manifeste pour la Nouvelle Gauche) ;

- Considérations gauchistes, et droitardes aussi (gauche-droite 3) ;

- Considérations rigoristes, ou « néo-morales » ;

- Considérations sexuelles 2 – sur le « Philosophie » Magazine de ce mois ;

- Considérations gauche-droite 2, ou plutôt woke-braque... ;

- Considérations inclusives (« Décluez-vous ! ») ;

- Considérations féminines ;

- Considérations économiques ;

- Considérations hiérarchiques et bonne année ;

- Considérations musulmanes ;

- Considérations informatives ;

- Considérations narcissiques, ou "animeuses" ;

- Considérations gauche-droite 1 ;

- Considérations françaises – pour l’étranger européen, oxydantal* et autre ;

- Considérations émeutières ;

- Considérations sexuelles 1 ;

- Condisérations entrepreneuriales et administratives ;

- Considérations territoriales ;

- Considérations bourgeoises ;

- Considérations décoloniales.