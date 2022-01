Igor Bogdanoff a rejoint son frère dans les étoiles

« Je veux le redire avec beaucoup de force et de conviction : la vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission, elle divise par dix le nombre des formes graves. (…) J’en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple. » (Emmanuel Macron, le 31 décembre 2021).

Hélas, Igor Bogdanoff est mort à l’âge de 72 ans ce lundi 3 janvier 2022 à l’hôpital Georges-Pompidou de Paris. Son frère jumeau Grichka l’avait précédé de six jours. Alors que Grichka était célibataire, Igor a été marié et a eu des enfants.



Je ne reviendrai pas sur ces deux frères vedettes de la télévision française et de la vulgarisation scientifique. Ils étaient presque devenus, avec la transformation de leur visage, des phénomènes de foire, mais ils n’étaient pas cela, ils étaient des explicateurs de science pour les profanes, des animateurs du savoir et de la science fiction. J’ai déjà exprimé ma réticence sur leur reconnaissance scientifique, qui ne doit être admise que par leurs supposés pairs, c’est-à-dire des mathématiciens (pour Grichka) et des physicien (pour Igor). Mais laissons cela de côté car ils étaient très doués pour mettre en musique la science.



Sur la chaîne C8, le 3 janvier 2022, le professer Enrique Casalino, chef du service des urgences de l’hôpital Bichat, qui ne les connaissait pas personnellement et de ce qu’il a compris, a estimé, ému, que les deux frères avaient commis deux erreurs que beaucoup de ses patients en réanimation ont commises : la première, c’était de ne pas se faire vacciner et la seconde, c’était d’être arrivés à l’hôpital trop tard, beaucoup tard.



En effet, les capacités respiratoires des deux frères étaient déjà très détériorées quand ils ont été pris en charge à l’hôpital, et cela laissait peu d’issues favorables. La notoriété des Bogdanoff fait vendre, même de la manière la plus odieuse. Ainsi, j’ai aperçu sur Internet un titre dans agrégateur d’actualités, provenant de ces revues trashs, celles qu’on voit lorsqu’il y a une grosse une de couverture posée au milieu du trottoir pas loin d’un marchand de presse, avant la disparition d’Igor, qui disait en substance : "Igor n’est pas au courant de la mort de son frère", comme si on lui avait caché l’information. Le sensationnel ne cesse de prendre des parts de marché sur l’information. Effectivement, Igor Bogdanoff était dans le coma, il ne pouvait donc pas savoir ce qu’est devenu son frère.



D’après ce qu’a expliqué Cédric André, l’attaché de presse des frères Bogdanoff, notamment celui qui, pendant une dizaine d’années, les a conduits d’une émission de télévision à l’autre (je ne connais aucun scientifique reconnu qui bénéficie d’un attaché de presse), les deux frères avaient malheureusement refusé de se faire vacciner contre le covid-19, parce qu’ils se sentaient en bonne santé, en grande forme et qu’ils pensaient qu’ils avaient assez de défenses immunitaires pour combattre tout seuls ce mal.



En revanche, ils n’auraient pas été "antivax". Au contraire, puisque leur entourage était vacciné et qu’ils l’avaient même encouragé à se faire vacciner. Il y a un mystère dans ces non-vaccinations, pour des esprits curieux et amateurs d’innovations, d’autant plus avec le vaccin à ARN messager.



L’autre erreur proposée par le professeur Casalino, c’était d’être allés aux urgences beaucoup trop tard. Ils ne s’étaient pas soignés car ils pensaient qu’ils pourraient s’en tirer avec leur seule bonne santé, sans aide médicale ni hospitalière. Là encore, il existe des moyens simples et peu coûteux pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang, ce qu’une infirmière met immédiatement sur un doigt lorsqu’on entre aux urgences pour n’importe quelle raison (parce qu’être capable de transmettre l’oxygène dans son sang est d’une urgence vitale). On voit alors si on est proche du seuil fatal.



Il est triste que les deux soient partis ainsi, l’un après l’autre, avec juste un semblant de trop grande assurance sur leur capacité à subir cette s@loperie de coronavirus. Mardi 28 décembre, au-delà de Grichka, j’avais une pensée pour Igor qui luttait encore pour survivre, et hélas, il a suivi son frère dans ce curieux chemin fait d’étoiles interstellaires et de paillettes de célébrité. J’imagine la douleur des proches, comme celle des 124 000 familles endeuillées depuis deux ans par cette pandémie de covid-19, car tous sont égaux face à la maladie.



La mémoire télévisuelle retiendra ces deux frères sympathiques et un peu bluffeurs sur les bords avec les enregistrements de l’INA, et pour que leur notoriété serve encore à titre posthume, qu’ils puissent être les garde-fous de la folie complotiste qui influence encore beaucoup trop certaines personnes qui refusent d'être vaccinées. C’est la véritable arme dont on dispose pour lutter efficacement contre les formes graves, et les formes graves se développent comme une loterie : personne n’est à l’abri, regarder les statistiques est stupide quand on s’occupe d’une seule destinée singulière. Coïncidence, cette disparition a eu lieu le jour même du débat en première lecture à l’Assemblée Nationale du projet de loi instaurant le passe vaccinal pour permettre justement de sauver des vies.



Vaccinez-vous ! Pas parce que le gouvernement vous le demande, mais parce que la situation épidémique est très préoccupante ; plus de 1,1 million de personnes ont été contaminées dans les sept derniers jours, soit 131% de plus que la semaine précédente, et encore une part important de variant delta. Il sera difficile aux personnes non-vaccinées d’y échapper pendant ces quelques semaines terribles du mois de janvier 2022.





