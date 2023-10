« Jean-Pierre Elkabbach : vous n’avez pas honte ?! »

le 10 mai 1981 à 19h45 je téléphone à un copain pour lui annoncer que Mitterrand avait remporté l’élection. Comme il me demandait comment je pouvais deviner, je lui dis d’allumer la télé (je ne me souviens plus sur laquelle des 3 chaînes) et de regarder la tronche d’Elkabbach.

Décomposée et grise la tête d’ Elkabbach. Une vingtaine d’années plus tard dans une émission radio ce dernier démentait toute expression de sentiment ce soir là.