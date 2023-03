L’image de la disparition de Julian Assange ne quitte pas mon portefeuille

Traduction de l'Article de Caitlin Johnstone du 28 février 2023 : https://caityjohnstone.medium.com/the-disappearing-of-julian-assange-in-my-wallet-302d56105344

Copyright C. Johnstone :« Everyone, racist platforms excluded, has my permission to republish, use or translate any part of this work (or anything else I’ve written) in any way they like free of charge. »

Cette vidéo est le premier volet d'un projet artistique que je vais réaliser et qui s'intitule La disparition de Julian Assange :

Dans mon portefeuille, je garde une impression pliée d'une image de Julian Assange. La photo a été prise le 27 octobre 2021. Elle est bleue, floue et douce comme du velours. C'est une photo de la caméra de surveillance du banc du détenu au moment où il a été frappé par un AVC.

C'est la dernière image connue de Julian Assange.

La disparition de l'image de Julian Assange s'est faite lentement depuis son entrée dans l'ambassade d'Équateur, il y a 13 ans. En interne, il était la personne la plus surveillée de la planète, mais publiquement, les photos étaient rares.

Et puis, depuis trois ans, il est détenu dans une prison de haute sécurité où la prise d'images est strictement interdite.

Pour moi, l'ironie vient du fait que la dernière image connue de Julian Assange soit celle de son cerveau en cours d'explosion : c'est est une puissante métaphore visuelle de la façon dont lui-même, l'idée de Julian Assange, de Wikileaks, du journalisme, de la presse libre et tout ce qu'il représente, est en train d'être chirurgicalement effacé de la conscience du public dans une action délibérée d'aphasie globale.

C'est la censure par l'amnésie.

C'est la disparition psychologique de Julian Assange.

C'est pourquoi je garde cette photo dans mon portefeuille.

Parce que je refuse d'oublier.