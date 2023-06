La pensée complexe de Jean-François Kahn

« Si on continue les conneries, si on continue à jouer au con, évidemment que l'extrême droite va gagner les élections, évidemment. Alors, ce n'est pas fatal, j'espère qu'il y aura une espèce de réaction, et je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher qu'on continue à jouer au con ! » (Jean-François Kahn, le 11 mai 2023 sur France 5).