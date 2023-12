Touche pas à Hanouna ?

Il faut savoir ce que l’on veut. Pour qu’une oligarchie fonctionne, il faut aussi savoir se boucher le nez. Des Hanouna, ce n’est que le début si nous nous laissons faire. Comme pour le reste.

Oligarchie : pouvoir économique qui impose ses priorités et lignes rouges au pouvoir politique, pouvoir médiatique qui rassemble et associe pouvoir culturel, loisirs et information, pouvoir de la fabrication de l’opinion publique par le biais des instituts de sondages dits instituts d’opinion, et tout cela sous le contrôle des mêmes mains. Sans oublier les pouvoirs de l’opposition politique et des contre-pouvoirs sociaux réduits à leur plus simple expression. Des institutions conçues pour tenir en respect le peuple et sa lucidité ou ses humeurs selon le point de vue. Ainsi que, cerise sur le gâteau, la présence essentielle, soigneusement bichonnée par les sondages et les médias déjà cités (un réseau de médias lui est dédié où Hanouna est une vedette), d’une extrême-droite tenant le rôle d’épouvantail ou de roue de secours selon la fluctuation du niveau de crédibilité des politiciens aux commandes.

Ne négligeons pas le ver dans le fruit dans une oligarchie dont les citoyens ont encore le souvenir et la nostalgie d’une démocratie ou de pratiques démocratiques un peu consistantes, l’abstention devenue massive, tenue dans l’arrière cuisine électorale, parce qu’elle nous dit avec insistance que cela commence à bien faire.

C’est nous qui faisons entrer et sortir du terrain nos représentants. Il n’y a aucune raison d’être sur la défensive. Bien au contraire. En fait nous sommes nombreux, la prise de conscience monte et nos adversaires le savent. Autrement il n’y aurait pas un tir de barrage permanent. Toutes les élections comptent. Soyons présents, déterminés et résolus à chaque fois et partout. Expliquons l’importance du vote. Et votons résolument pour ceux qui respectent leurs engagements et ne plient pas le genou.