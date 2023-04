Anne-Aymone Giscard d’Estaing et l’art d’être première dame

« Le poids des obligations officielles, c'est vraiment quelque chose de lourd. (…) Quand je pense aux malheureuses souveraines, en Angleterre, aux Pays-Bas ou au Danemark qui ont cela à vie, je ne les envie pas. » (Anne-Aymone Giscard d'Estaing).

Élise, Élisabeth, Coralie, Cécile, Hélène, Berthe, Marie-Louise, Jeanne, Henriette, Germaine... je ne vais pas toutes les citer mais quel est le point commun de toutes ces dames ? Elles étaient les "premières dames" de France, un statut qui n'a rien d'officiel, qui n'a probablement que des conséquences ingrates. Épouse de Président de la République n'est probablement pas un rôle enviable : vous n'existez pas dans les institutions, et pourtant, vous êtes connues, vous êtes adorées, vous êtres parfois détestées, vous ne laissez personne indifférent. Je mets encore au féminin car pour l'instant, il n'y a pas encore eu de Président de la République femme ou homosexuel.



C'était le cas de la très distinguée Anne-Aymone Giscard d'Estaing, femme du Président de la République du 27 mai 1974 au 21 mai 1981, qui fête ses 90 ans ce lundi 10 avril 2023. D'origine grand-bourgeoise voire aristocrate (selon les branches), Anne-Aymone Marie Josèphe Christiane Sauvage de Brantes est la fille d'un officier résistant mort en déportation en 1944 dans le camp de Melk-Mauthausen. Elle s'est mariée avec Valéry Giscard d'Estaing en décembre 1952, alors jeune diplômé de l'ENA (et major de Polytechnique), civilement à Paris et religieusement à Authon, dans le château de la famille de la mariée (c'est là où est mort VGE le 2 décembre 2020 du covid-19).



Discrète, timide, peu intéressée aux choses politiques (beaucoup plus aux choses culturelles), Anne-Aymone Giscard d'Estaing a dû suivre les consignes de son mari pour satisfaire son ambition politique (énorme). Dans les années 1960, VGE se voulait le Kennedy français (il y avait d'autres candidats à ce rôle : Jean Lecanuet, Jean-Jacques Servan-Schreiber, etc.), il voulait se montrer un homme politique dynamique, moderne, simple (!), proche des gens... et ambitieux bien sûr, prêt à assurer les plus hautes responsabilités, crédible dans ce rôle d'autorité.



Pour cela, Anne-Aymone a été la première femme d'homme politique entrée dans la modernité, dans le processus publicitaire des hommes politiques qui se mettent en scène, pas seulement eux mais toute leur famille, leur épouse, leurs enfants, etc. C'est ainsi que pour la campagne présidentielle de 1974 (précipitée par la mort de Georges Pompidou), Valéry a demandé à Anne-Aymone sa contribution qui fut fort utile : présente sur les affiches électorales et les magazines, elle montrait l'image d'une famille classique, stable, rassurante, jeune (elle avait 41 ans, son époux 48 ans), avec également l'image de Jacinte, la plus jeune des quatre enfants, 14 ans à l'époque (et morte le 16 janvier 2018 : Anne-Aymone a été doublement endeuillée ces dernières années, d'abord comme mère et ensuite comme épouse, Valéry Giscard d'Estaing repose d'ailleurs près des restes de leur fille Jacinte), adolescente qui figurait exclusivement sur la première affiche électorale avec le slogan "La paix et la sécurité".



Anne-Aymone Giscard d'Estaing a aussi tenu des meetings dans les Antilles pour représenter son mari pendant la campagne présidentielle. L'élection de VGE a porté un coup fatal à sa tranquillité de mère de famille. La voici première dame de France, avec un bureau à l'Élysée pour répondre aux nombreux courriers qu'elle recevait, et pour participer à de nombreuses cérémonies, réceptions et autres mondanités...



Les Français l'ont probablement découverte à la télévision le 31 décembre 1975 à l'occasion des vœux présidentiels pour 1976. L'exercice était le suivant : VGE se voulait un bon père de famille tranquille, avec la cheminée en arrière-plan, et son épouse à ses côtés pour adresser ses vœux comme le font des amis. Hélas pour Anne-Aymone, le rendu était catastrophique : hyperstressée et crispée, elle a grincé quelques mots comme : « À tous et à toutes, j'exprime mes vœux chaleureux pour cette année. Bonheur, santé et succès. J'ajouterai un souhait, que ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir bonheur et santé n'oublient pas ceux qui sont moins favorisé, que pour eux aussi 1976 soit une année meilleure. ». Le mot "chaleureux" alors que la gestuelle montrait une grande distance et un grand froid a été plutôt l'objet (injuste) de moqueries ultérieures. Elle aurait dû refuser à son époux ce genre de guignoleries qui, d'ailleurs, ne s'est jamais reproduit par la suite, ni pour VGE ni pour ses successeurs bien avertis.