Assemblée Nationale : méthode de voyou !

"Thomas Portes a envoyé le jeudi 9 février 2023 à 15 heures 52 par Twitter une photographie de lui-même, député FI, avec son écharpe tricolore, les mains dans les poches, sur un trottoir avec sous son pied un ballon à l’effigie d’Olivier Dussopt et Emmanuel Macron.«

A l’heure des sans-dents et autres Gilets Jaunes mutilés et éborgnés pour l’exemple par les larbins de la nouvelle aristocratie mondialiste, à l’heure des ausweiss »vaxxxinaux« , ... rien de bien méchant dans ce bel hommage aux sans-culottes et à la saignante fondation de la République des Droits de l’Homme et du Citoyen par les »gens« qui n’étaient alors »rien« , et qui le sont aux dernières nouvelles redevenus.

Évidemment, au rappel du sort alors dévolu par nos glorieux ancêtres et autres »gaulois réfractaires" au petit Monarc d’alors et à sa cour, on comprend qu’En Marche vers Nulle Part, les pâles managers de la start-up France et leurs tristes groupies commencent à faire dans leur froc !!!