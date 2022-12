Bailleurs ! Vous nous étranglez ….

Salutations,

pour moi et d’autres je suppose mais ? tout ceci et le reste, guerres, crimes, vols, tortures etc est absolument normal, logique , prévisible et inévitable.

Il y a deux manières de vivre au même endroit, qui vont être définies par l’état mental global des personnes concernées, c’est à dire la somme de ce que nous sommes devenus, et la somme de ce que nous voulons..

la masse quasi intégrale des humains jouant à

-tout pour ma gueule

-à chacun sa merde

-à la compétition qui en fait élimine, nous devrions dire au jeu de l’élimination etc

tout ceci doit se passer...c’est précisément le but, là on assiste juste au bal des perdants qui ont joué avec plaisir pensant gagner et ont perdu...le bal des pleuresues

voir aussi bien sur à de la manipulation..



ah oui l’autre manière de vivre ensemble au même endroit, c’est quoi ?

Là aussi avant de définir une manière qui est un effet de ce que nous sommes devenus et voulons, il faut d’abord se regarder..

Cette autre manière ne se défini pas intellectuellement, n’est pas une idée donc pas une idéologie qui ne tient pas compte du réel comme point de départ..elle est un effet secondaire d’un changement radical dans la psyché..



nous devons démarrer avec le réel de ce que nous sommes et faisons et de ces effets..et comme ceci est hors de question pour quasiment tout le monde car alors ça implique que MOI je regarde de plus près mon entière responsabilité dans le désastre humain millénaire, oui ça ne date pas d’hier , et concerne tout le monde, rares exceptions je suppose bien sur..

chaque moi va refuser d’aller se voir soi même, pour quoi faire ? chaque moi est parfait, à ses yeux..

S’occuper des effets sans aller à la cause ne mène pas loin, voir nulle part et c’est bien ce qui se passe..

etc un de ces sujets ou tout le monde peut aller, peu marchent sur ce chemin de remise en cause de soi meme...bêtise, paresse, comfort, ignorance...you name it..

ceci applique à quasiment tout..