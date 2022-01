Calmez-vous avant qu’il ne soit trop tard !

@Michel DROUET

Vous vous trompez sur le domaine pour lequel on ne peut contester cette « avance » des USA. C’est le seul domaine sociétal encore que leur histoire, leur organisation sociale en communautés, ... nous éloigne de leur modèle et rend leurs évolutions de plus en plus difficiles ...

Nous avons des histoires et des cultures très différentes en Europe, si certains pays sont perméables d’autres le sont moins ou même pas du tout. En France, il me semble que la résistance est en place, pas par une mobilisation mais simplement par la force des usages, des cultures locales qui cohabitent de manière assez étonnante avec une volonté de faire nation, d’avoir un Etat fort, des lois nationales, une égalité de traitement de Lille à Perpignan et de Brest à Strasbourg... Nous sommes très loin du fédéralisme contrairement aux allemands qui se sont vu imposé ce système après la guerre.

Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe, bien mal incarné par Zemmour, mais la place de la nation et de sa culture me semble prendre une importance assez réjouissante dans le discours politique.

Tout n’est pas bon à jeter dans la nation et la république pour une promesse d’un Etat européen fédéral ... Enfin, j’espère !!!