Claude Malhuret s’en prend à « la pression permanente et déprimante des extrêmes » !

Le temps des contes de fée qui nous font peur en désignant des méchants pour nous tenir idiots, sages et résignés, votant par défaut ou ne votant plus est fini.

Si on regarde de près les données des élections précédentes depuis 2017, un simple et léger basculement de l’abstention est de nature à rebattre toutes les cartes. Pourquoi un silence si assourdissant dans nos médias ? Désintérêt d’une réflexion sur la démocratie ? Je pense qu’une large part de l’abstention relève du refus et du rejet des gens en place. Alors, soyons cohérents jusqu’au bout. Ne laissons plus passer entre les gouttes de justesse une minorité qui pèse lourdement sur nos vies parce que nous ne poussons pas la logique jusqu’au bout. Votons résolument avec opiniâtreté.

Laissons les besogneux de la diversion à leurs occupations préférées. Tenter de nous manipuler, diviser et opposer afin de nous entraîner dans des impasses de plus en plus dangereuses et nous éloigner de notre marche vers la mise en place d’une paix durable et d’une démocratie qui ne saurait exister sans le fondement de la justice sociale, la maîtrise des moyens de notre souveraineté et le respect de celle des autres. Dans le respect et l’arbitrage d’un droit international respecté par tous, tout le temps. Nous allons commencer par installer une VI° République en commençant par nous (re)mettre à voter parce que voter c’est se faire respecter.

→ Manon Aubry : 10 propositions pour tout changer dès le 9 juin (15 mars 2024)

Une élection dont les enjeux dépasse évidemment ceux de siéger au parlement européen et qui nous mènera vers les conditions pour pouvoir mettre sur pied la VI° République afin de reprendre la maîtrise de notre avenir commun.

Un exposé clair, concis et synthétique, précis et dense, qui conjugue analyses, questionnements et réponses.Ici quelque chose devenu singulier, pas de jeu de cache-cache, pas de faux-semblants pour courtiser les victimes volontaires ou pas des démagogues. À chacun de prendre ses responsabilités et de conduire sa réflexion.

https://linsoumission.fr/2024/03/15/manon-aubry-propositions-tout-changer