Commission mixte paritaire et adoption de la loi Immigration.

« Ce projet de loi rendra notre système plus efficace, parce qu’il simplifiera drastiquement nos procédures et réduira les délais de traitement des demandes d’asile, parce qu’il permettra d’expulser plus rapidement les étrangers délinquants ou radicalisés, parce qu’il donnera des moyens accrus pour lutter contre l’immigration illégale, parce qu’il comporte des mesures spécifiques pour les outre-mer, adaptées à chaque territoire. Ce n’est pas tout : ce projet de loi rendra notre système plus juste, parce qu’il interdit le placement des mineurs en rétention administrative, parce qu’il renforce les sanctions contre les passeurs, parce qu’il fait pleinement du travail un levier d’intégration, notamment dans les filières en tension. » (Élisabeth Borne, le 19 décembre 2023 dans l'hémicycle).