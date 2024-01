Crédits pour l’hôpital : Gabriel Attal tacle Patrick Kanner

Vous devriez aussi retourner à l’école... car pour écrire des conneries, vous êtes quand même le champion du monde.

Un petit exemple tout simple à comprendre, même pour un imbécile comme vous.

Prenez l’eau, votre encyclopédie de merde, vous dira que l’homme en a besoin pour vivre, sans eau, on meurt. Maintenant, augmenter la consommation d’eau dans votre organisme pour en boire 20 litres en 1 heure... ce liquide si vital devient... toxique.

Allez second exemple, votre dentifrice contient du fluor, ainsi vous avez les dents blanches et ça plait à votre meuf. Maintenant, prenez en régulièrement à haute dose, là, vous aurez les dents toutes noires et pour culbuter Ginette et réarmer démographiquement la France, ça va être compliqué avec une tronche de con pareil.

Et bien le CO2, c’est un peu pareil, les plantes, en ont besoin mais pas des milliards de tonnes. Sinon, l’atmosphère se réchauffe et vos plantent, elles grillent.