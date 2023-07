@charlyposte

Tout à fait ..il y a un truc, le niveau d’infra rouge depuis 3 ans est supérieur en puissance et le soleil apparait ou est plus blanc....cela influence en + la croissance de certains fruitiers et plantes et en — d’autres plantes..

et donne bcp d’algues vertes dans l’eau...

as tu remarqué cela où tu es..j’en ai parlé à pas mal de gens dans différents pays et après reflexion me disent : oui c’est juste...

je ne cherche pas à expliquer du tout....après tout je ne me vois pas aller dire au soleil : c’est quoi ce truc ?

les escrolos par contre oui n’hésiteraient pas, enfin si ils voyaient quoique ce soit..à part leur pieds..