Dissolution, trêve : Macron se moque du monde

Macron n’est pas le coupable du blocage. C’est le Parlement qui est entièrement responsable de son auto-blocage. Plus précisément, c’est le « front castor » (Mélenchon et ses miliciens racistes en tête) qui sont responsables du blocage.

En excluant a priori le RN des combinaisons politiques, les Castors n’ont plus les moyens de se diviser ensuite entre-eux. Or, c’est ce qu’ils voudraient : exclure le RN, et ensuite poursuivre leurs chamailleries. Mais ils n’ont plus la masse numérique pour cela. Et aucun Castor ne peut gouverner seul. Le RN a atteint — en pratique du moins — la minorité de blocage. Les Castors sont fous furieux (surtout Mélenchon et ses fachos), car leur popote est troublée.



Les Castors vont être obligés de reconnaître qu’ils ont menti aux électeurs, et ont donc floué le souverain-peuple. Ils ont argué du « danger fasciste imminent » pour justifier leur alliance contre-nature. Les électeurs les ont cru. Mais voici que le danger n’est plus ni si « fasciste » ni si « imminent » au moment d’assumer et de gouverner. Ah ah !

De Gaulle avait précisément prévu la Constitution pour forcer les parlementaires et les partis à prendre en compte le vote des Français. Or, les Français ont voté massivement pour le RN. Mais les Castors refusent cela, et accusent la Constitution de leur propre sacrilège. La Constitution gaullienne fonctionne très bien : le « système des partis » est au banc des accusés. Oh, que le petit Mélenchon (fils du vichyste-colonialiste-antigaulliste Mitterrand) déteste cela, et se fâche tout rouge. Mais les faits sont là.