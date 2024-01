Édith Cresson, une femme de caractère

« Nous sentons tous que ce que la communauté financière salue du beau nom de vertu doit s'allier à l'imagination, le dynamisme et la volonté d'atteindre nos deux grands objectifs : muscler davantage notre appareil productif et renforcer notre cohésion sociale. Être vertueux, puisque tel est le vocabulaire, n'interdit pas d'être audacieux. Sur un franc fort, nous construirons une France forte. Tel est le problème, tel est mon projet : utiliser toutes les marges de manœuvre pour rétablir la situation de l'emploi, et les utiliser pleinement ! » (Édith Cresson, le 22 mai 1991 dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale).