Élysée 2022 (39) : programme minimum pour la campagne présidentielle ?

« On n’est jamais vieux quand on regarde la télévision, on est juste déjà mort. Le corps ne sert à rien et le cerveau non plus, le temps passe, on joue à se faire croire qu’on s’amuse alors qu’on n’a jamais ressenti un ennui si profond, si intime. » (Nicolas Ancion, "Les ours n’ont pas de problème de parking", éd. Le Grand Miroir, 2001).