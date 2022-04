Élysée 2022 (48) : qui sera le prochain Premier Ministre d’Emmanuel Macron ?

@pierrot

J’approuve, et en plus, ça serait drôle, Macron aurait le 49-3 dans l’os, ne pouvant pas lui-même l’utiliser, un premier ministre de l’opposition l’empêcherait de passer en force toutes les mesures qu’il voudrait passer.

Il serait d’ailleurs obligé de mettre ses ambitions au placard, vu que c’est le premier ministre qui mène la politique nationale ! Et en l’état, une opposition forte pourrait même faire sauter ses conneries passées !