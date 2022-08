Fini La bamboche !

C’est la fin de l’abondance, de l’insouciance, bientôt le grand basculement et le changement de modèle économique.

Avec le ton grave qui lui va si bien, notre Président s’est adressé au pays pour lui promettre du sang de la sueur et des larmes suite à la crise de l’énergie.

Aucune anticipation

Pour le pétrole, il n’a pas été trop difficile apparemment de trouver des fournisseurs de remplacement à celui fourni par notre cher ami Poutine, ce qui n’est pas encore le cas pour le gaz qui comme chacun sait sert également à faire fonctionner des turbines qui fournissent l’électricité, le tout dans un contexte de politique ancienne de chien crevé au fil de l’eau pour le nucléaire avec nos 32 réacteurs arrêté (sur 56) arrêté pour cause de corrosion (sans compter le manque d’eau pour refroidir les réacteurs et faire fonctionner les barrages…).

On pourra se féliciter de la vista de nos dirigeants et de leur grand sens politique qui leur a fait prendre le gazoduc Nordstream pour une lanterne avec à la clé une explosion des prix du gaz et de l’électricité, particulièrement à l’approche de l’hiver.

Pieds et poings liés

Le gouvernement est comme le clochard à la sortie de l’église qui demande « une petite pièce pour rester propre » et, qui toute honte bue, fait la tournée des pays du golfe et du Maghreb pour obtenir quelques bidons et bonbonnes supplémentaires, quitte à s’asseoir royalement sur les différends en matière de droits de l’homme avec ces pays.

Reste donc le carnet de chèque pour passer ce mauvais moment avec un retour du quoi qu’il en coûte qui creuse un peu plus la dette, avec semble-t-il une durée plus limitée que le précédent lors du COVID, ce qui veut dire que nous allons devoir passer à la caisse pour payer l’inconséquence politique de nos chantres de la mondialisation heureuse qui n’ont pas compris ce principe cardinal : pour manger avec le diable, il faut une longue cuiller.

Qui va passer à la caisse ?

On sait déjà que notre Président biberonné au libéralisme n’envisage pas de taxer les super profits réalisés par Engie ou CMA CGM, par exemple. On sait également, depuis que Clément Beaune, Ministre des Transports a évoqué l’idée de s’attaquer aux vols en jets privés (et qui s’est fait envoyer dans les cordes par son patron), que les riches pourront continuer à voler tous azimuts.

Il est intéressant de constater que les propriétaires de jets privés n’ont même pas besoin de se justifier pour défendre leur activité aérienne, étant entendu que parmi la classe politique (de droite…) se trouve d’ardents défenseurs de cette activité qui la justifie par le fait que les émissions de CO2 mondial sont inférieures à 1 % en France, alors que la Chine en émet 28 % (on notera que si la France en émet si peu, c’est en partie parce que certains proprios de jets privé ont délocalisé leur activités en Chine au prix de nombreux licenciement en France…)

Par ailleurs, l’externalisation des activités dans des pays à bas coûts s’étant accompagnée de la localisation des bénéfices dans des contrées fiscalement accueillantes, difficile de demander un « effort » supplémentaire à ces entreprises…

Enfin, pendant ce temps, la braderie fiscale continue. Après des mesurettes concernant le petit peuple déjà largement grignotées par l’inflation, il n’est toujours pas prévu de différer la mise en place de la diminution des impôts de production. Inutile également de s’époumoner à demander un retour de l’ISF…

Vous l’aurez compris, la solidarité des riches n’est pas à l’ordre du jour qui pourront toujours se refaire la cerise en augmentant leurs prix de vente ou en prévoyant des plans de licenciement, après avoir demandé de nouvelles subventions.

Les lobbies à l’œuvre

Comme pour l’eau avec la FNSEA ou les proprios de golfs ou d’hippodromes, les lobbies s’agitent en coulisse pour « conseiller » le gouvernement. Et qui mieux placés que les transfuges des cabinets de l’ancien gouvernement qui auront à cœur de faire marcher leurs carnets d’adresses pour leurs nouveaux employeurs. Le Canard enchaîné du 24 août dresse la liste édifiante des anciens conseillers du gouvernement précédent (qui viendront s’ajouter aux anciens) repris pas le privé.

Il est donc plus que probable que toute disposition contraire aux intérêts des boîtes concernées sera, sinon tuée dans l’œuf, ou très édulcoré.

Si d’aucuns français très naïfs pensaient encore que c’était le gouvernement qui décidait, il leur faudra vite déchanter.

A côte des pros du lobbying, se trouvent des catégories moins visibles mais cependant très actives. Parmi ceux-ci se trouvent les propriétaires de logements mal isolés (loués à des locataires qui se ruinent avec les factures de chauffage), tout en criant qu’ils n’ont pas les moyens d’isoler leurs passoires thermiques. A force de trop être sensibles aux sirènes de ces pauvres propriétaires les gouvernements se sont tiré une balle dans le pied et les (mauvais) résultats sont là à un moment où l’énergie va peut-être manquer.

Les nouvelles offres sont déjà prêtes !

Vous aviez goûté aux réductions des péages uniquement payés par chèque vacances à la baisse de l’essence uniquement dans les stations des autoroutes, vous allez pouvoir profiter désormais des offres de réductions mirobolantes sur vos factures d’électricité, à conditions (les conditions écrites en tout petit) que vous ne consommiez qu’à certaines heures (ce qui était déjà le cas avec les heures creuses…), après avoir toutefois supporté auparavant l’augmentation du prix du Kw/h…

Pas la peine de penser à changer vos radiateurs ou votre chaudière par du matériel plus performant, les carnets de commandes sont déjà pleins pour des mois et le risque de tomber sur des entreprises véreuse va s’accroitre, sans compter que l’aide du gouvernement (ma prime rénov’) sera limitée aux crédits votés sans espoir de rallonge.

Qu’attendre du gouvernement ?

Pas grand-chose, peut-être un petit chèque supplémentaire pour les plus précaires et basta !

Dans un pays comme la France, temple du libéralisme, la relation s’établit entre le fournisseur et son client, sans que l’Etat interfère outre mesure donc préparez-vous à payer les factures.

Il n’y a qu’en cas de rébellion massive, comme celle des gilets jaunes, que le gouvernement bougera peut-être le petit doigt, non sans que Darmanin n’ait essayé auparavant de mater la révolte, l’ordre libéral établi nécessitant parfois de se salir les mains pour protéger ceux qui en profitent.