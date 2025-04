Front Populaire, que faire de cette victoire ?

Dimanche soir, nous étions nombreux à avoir éprouvé un immense soulagement à l’annonce des premières estimations donnant le Nouveau Front Populaire en tête du 2d tour des élections législatives, suivi de près par Ensemble et donnant seulement en 3e position le Rassemblement National et ses alliés.

Si les premières déclarations des dirigeants du Nouveau Front Populaire sur le thème « nous appliquerons le programme, tout le programme, rien que le programme, sans compromissions » ont mis du baume aux cœurs des militants, la réalité est, hélas, moins enthousiasmante. En effet, l’inversion des scores entre le 1er et le 2e tour doit moins à un engouement soudain pour le programme du Nouveau Front Populaire qu’au retour en grâce du Front Républicain. La hausse significative du nombre d’élus PS et EELV tandis que le PCF et LFI se maintiennent péniblement tend d’ailleurs à démontrer que les électeurs centristes ont plus aisément fait barrage quand le candidat était socialiste ou écologiste que quand il était communiste ou insoumis. De même, le nombre très supérieur aux prévisions d’élus d’Ensemble tient bien sûr plus au Front Républicain qu’à un subit retour en grâce de la macronie ; les électeurs de gauche se sont manifestement reportés, une fois de plus, sur les candidats de la majorité présidentielle, fussent-ils honnis comme Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin.

Et maintenant ?

Nous avons maintes fois fustigé Emmanuel Macron, pour avoir oublié qu’il avait été élu pour faire barrage au Rassemblement National plutôt que pour faire appliquer son programme. L’honnêteté doit conduire le Nouveau Front Populaire à avoir conscience qu’il en est de même pour lui aussi. Cela doit amener à une certaine humilité.

Et pour autant, si le Nouveau Front Populaire est amené à former un gouvernement, ce sera sur ce mandat issu des urnes : mettre un terme à la tentation du vote d’extrême-droite et faire en sorte qu’il ne remporte pas les prochaines élections. Il faudra donc répondre à la colère et à la volonté de changement qui se sont exprimées dans les urnes aussi à travers le vote Rassemblement National..

Pour cela, je suis persuadé que le programme du Nouveau Front Populaire est la bonne réponse : il promet de redonner espoir dans le progrès social, il promet une meilleure répartition des richesses, il promet de redonner de la dignité à celles et ceux qui se sont sentis méprisés sous le règne d’Emmanuel Macron, il promet de refonder une République sans hyper-président et à l’écoute des citoyens, respectueuse de la volonté populaire. Mais avec ¼ des électeurs et 1/3 des députés, le Front Populaire ne pourra appliquer son projet contre la majorité des électeurs comme des députés. Gouverner par décret ou par 49-3 à défaut de majorité serait un remède peut-être pire que le mal.

Si l’Assemblée est trop divisée pour pouvoir mettre en œuvre un ambitieux programme de progrès social à elle seule, l’impulsion peut et doit venir d’une mobilisation populaire. Il faudra que les salariés expriment leurs attentes et leurs volontés, dans la rue et peut-être même en se mobilisant par la grève comme ce fut le cas en 1936. Alors, peut-être, cette assemblée nationale divisée prendra conscience qu’elle se doit d’écouter les revendications populaires et que les solutions portées par le nouveau Front Populaire sont les seules à même de répondre à la colère et au sentiment d’abandon qui a nourri le vote Rassemblement National.