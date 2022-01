Gauche. Pour la présidentielle 2022, une seule solution : le vote utile

Déjà, on oublie tout ce qui peut être écrit après le mot sondage et on commence à réfléchir. C’est un peu comme quand on éteint la télé. Le cerveau redémarre.

Gauche-Droite-Centre-Extrêmes...

Sérieusement... Vous y croyez encore ? C’est la ronde des postes ministériels,suivis après l’alternance par des postes lucratifs dans le secteur privé qu’on aura bien servi, à toi, à moi, à la prochaine...Tous ceux qui sont pour rester dans l’UE peuvent bien se donner les noms qu’ils veulent, c’est la même soupe à vomir. Celle que les Français ont refusée en 2005 et qui a été imposée de force en 2007.

Faute de choisir dès le premier tour et massivement, très massivement, le parti qui dès 2007, hasard, année du coup en traître au Congrès, s’est formé en prônant la sortie de l’UE, de l’Otan, et le retour à une pleine souveraineté monétaire, sans jamais dévier du cap, à savoir l’UPR, les Français seront condamnés pour cinq ans de plus à la purge européenne façon Ursula.

Mais bon, continuez de rêver au grand soir avec la Gauche unie (« pour vous la mettre bien profond »,comme on dit dans les bas quartiers)...