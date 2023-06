Jean-Marie Le Pen et sa marque dans l'histoire.

« Je crois aux attachements et je crois aux devoirs hiérarchiques. (…) Moi, j'aime mieux les Français, j'aime mieux la France. Puis, j'aime mieux l'Europe. Et puis, j'aime mieux l'Occident. Et puis, j'aime mieux le monde libre. Et puis, j'aime mieux sans doute la Terre et les Terriens que ce qui pourrait nous venir un jour d'au-delà des galaxies. » (Jean-Marie Le Pen, "L'heure de vérité" le 27 janvier 1988 sur Antenne 2).