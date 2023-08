La FIN de l’OCCIDENT avec le retour des OBSCURANTISMES religieux, des bien-pensants et des déconstructeurs ! ! ET APRES !

L'Occident de la Grèce Antique à nos sociétés technologiques et financières est porteur de progrès matériels et d'humanisme social. Il est remis en cause par des communautés ethniques ou idéologiques et par certaines religions qui condamnent ses valeurs car toutes souhaitent le détruire et faire table rase de son passé : la survie de la Planète et de sa biosphère, justifie l'obscurantisme, le désir de prendre le pouvoir sur les consciences et l'imposition d'une bien-pensance unique, malléable et obéissante, par des Khmers verts/rouges et/ou par des religions inquisitoriales, à la conquête de toute la planète ! Le processus est déjà bien engagé et les premiers dégâts sont bien visibles. Quelle sera la fin de ces processus ?

Définition de l'Occident

Dans cet article l'Occident considéré est celui de la Grèce Antique, des Romains, du Saint-Empire Romain Germanique, des diverses Nations Européennes et de leurs excroissances ou conquêtes aux USA, au Canada ; en Australie et dans les Amériques. Si les Peuples de l'Empire Romain d'Orient (de Constantinople) de religion Orthodoxe (la Russie des tsars, la Roumanie, la Bulgarie et l'Ukraine) en font partie, par contre il faut exclure la Turquie du Patriarcat Orthodoxe d'Antioche depuis sa conquête armée par des groupes vecteurs d'un Islam conquérant à la fois religion et sytème politique ; l"épisode Ata Turk d'occidentalisation à marche forcée n'a pas survécu à son initiateur, l'Islam politique reprenant en main le peuple turc ! Au sujet de la grande Russie, de l'empire des tsars, elle présente l'image de l'Occident, déformée dans un miroir ou par un prisme avec des décalages dans le temps et dans l'espace : autrefois cela était dû au temps nécessaire pour que les spécificités nouvelles, les idéologies naissantes, diffusent vers les grandes plaines slaves du grand Est. Les invasions barbares depuis les Romains provenaient du Gand Est, s'assimilaient et se mélangeaient avec les peuples de l'Ouest européen. Le retour de cultures et d'informations était très difficile vers les restes sédentaires de peuples ayant émigré en masse, tant qu'ils ne s'étaient pas regénérés. Donc dans les évolutions en cours de l'Occident, dans sa dislocaton, la Russie n'est pas encore concernée, surtout celle proposée (ou imposée) par Poutine !

Le Japon, empire millénaire, s'est occidentalisé au niveau industriel, récemment sous l'ère Meiji, pour affronter militairement les empires russes et chinois, et après la seconde guerre mondiale il a adopté les méthodes occidentales du commerce mondial pour retrouver un rôle de premier plan dans l'économie mondiale, sans renier sa religiosité propre et ses traditions spirituelles et culturelles. Si le Japon collabore amicalement avec ses "protecteurs" les USA et participe activement au commerce mondial il n'est pas, ici, considéré comme partie de l'OCCIDENT.

Si du temps de l'Antiquité, l'Egypte, la Mésopotamie (Assyriens, Akadiens) et la Perse (Sassanides, Mèdes) firent trembler leurs voisins (les Grecs et les Romains étant victimes puis dominateurs), avec des niveaux culturels et technologiques comparables, par contre, leur mise sous tutelle de l'Islam depuis plus d'un millénaire, les ont sortis de la sphère Occidentale !

Avant les Grecs et les Romains de notre Antiquité,

il y avait d'autres civilisations autour du bassin méditérannéen dont les arcchéologues dessinent les contours avec plus de précisions à savoir ;

- les Etrusques dans le centre de l'Italie disparus dès la montée en régime de Rome et des romains dominateurs. On ne connait toujours pas leurs origines, peut-être du Sud de la Méditerranée.

- les Minoens, civilisation développée de navigateurs, centrés sur l'ile de Crète et des archipels voisins, qui disparurent avec la gigantesque explosion volcanique du Santorin vers 1600 avant JC.

- les Mycéniens (capitale Mycène dans le Péloponèse) règnant sur la Grèce continentale actuelle, sur les archipels de la mer Egée, sur la Crète et Chypre et sur quelques côtes "syriennes" au niveau de Damas. Les vestiges archèologiques révèlent une civilisation très avancée en édifices (temples, fortifications, palais, ports... )et en bataux de commerce (et militaires ?). Cette civilisation disparait vers l'an 1200 AVJC, bien avant l'apparition de la civilisation grecque classique de notre antiquité débutant vers le 8ème siècle AVJC, soit environ 4 siècles après la disparition des Mycéniens, et même au moins 8 siècles pour atteindre leur niveau technologique !

- les Hittites occupant la partie continentale de la Turquie actuelle, centrée sur l'Anatolie, avec des extensions vers la Palestine (Phéniciens et Philistins dont la présence est attestée vers 1200 AVJC) et la côte syrienne. Ces Hittites avaient un niveau de civilisation comparable à celui des Mycéniens tout en étant plus centrés sur les terres continentales que sur la mer. Les Hittites s'affrontèrent à plusieurs reprises avec les Egyptiens (conquête de Canaan sous Seti Ier et affrontement violent à Qadesh (1274 AVJC), sous le règne de Ramsés II, en Palestine actuelle : Ramsès II proclama sa victoire décrite sur des hièroglyphes à sa gloire, mais en fait un traité de paix fut conclu (après d'autres escarmouches) entre les 2 empires délimitant leurs zones d'influence (sépartion floue au niveau du Liban actuel). Les grandes cités hittites disparurent aussi vers l'an 1200 AVJC, en même temps que les Mycéniens.

- les Egyptiens, dont l'histoire est la mieux connue depuis près de 25 siècles AVJC, connurent aussi des soubressauts vers l'an 1200AVJC sous le règne de Ramsès III, qui décrit (sur une grande façade d'un temple/palais) des évènements tragiques vers l'an 1200 AVJC, avec une grande bataille repoussant une grande horde de "peuples de la mer". Toutes les tablettes de l'époque rapportent aussi chez les Hittites et les Mycéniens les attaquent ou invasions des "peuples de la mer".

Que s'est-il passé vers l'an 1200 AVJC pour faire disparaître deux grandes civilisations et ébranler une troisième ?

Ces civilisations très développées vivaient en harmonie avec de très bonnes relations commerciales typiques d'une mondialisation au sein du bassin méditerranéen ! Le coeur étant la production massive de blé par l'Egypte, avec son transport par voie maritime principalement par les Mycéniens. Les Hittites étant plus spécialisés dans la métallurgie et le commerce avec les pays de l'Est,(déjà une première version des routes de la soie !).

Une grande sécheresse en Egypte débuta intensément un peu avant 1200 AVJC, et s"étala régulièrement à intensité variavle durant au moins 4 siècles : au départ il y eu des famines dans tout le bassin économique méditerranéen, dès que l'Egypte ne pouvait ou ne voulait plus puiser dans ses réserves, et certainement les populations abandonèrent leurs cités pour trouver quelques nourritures, en campagne proche ou dans d'autres pays en émigrant massivement sur des flottes de bateaux (les peuples de la mer). Mais cela ne justifie pas le fait que les grandes cités mycéniennes et hittites se sont littéralement effondrées avec les fortifications et les palais détruits et rasés, à un niveau incompatible avec des destructions consécutives à une invasion ou des révoltes ! Alors que s'est-il passé pour anéantir très rapidement des cités prospères ? : les Mycéniens ont été remplacés progressivement par les Grecs de notre antiquité 4 à 5 siècles plus tard et les Hittites ont disparus en tant qu'empire et civilisation. On peut noter que la dynastie des Kassites de Babylone a subi le même sort à la même époque ! Ses grandes cités en terre crue ou cuite se sont aussi effondrées !

Révélations par des études de géologues/archéologues :

Des géologues se sont penchés sur des prélèvements de sol et sur les ruines de temples et palais détruits :

- La grande sécheresse a été détectée dans des forages dans les couches d'alluvions déposées par les crues annuelles du Nil : vers 1200AVJC la grande sécheresse est bien présente et les années de sécheresse plus ou moins importantes se succèdent pendant plusieurs siècles

- les grosses pierrres des socles et fondations (pesant jusqu'à des dizaines de tonnes) inspectées particulièrement à Louksor (et dans les grandes cités mycéniennes et hittites) sont disloquées les unes des autres aussi bien dans un plan horizontal que vertical ou oblique : cela est incompatible avec des destructions consécutives à un siège ou à des révoltes ; par contre cela est remarqué lors de tremblements de terre !

- à certains endroits des traces figées (et ondulées) de sables, alluvions et graviers, supportant les fondations, monttent quelles ont été figées après le phénomène de liquéfaction des sols typique des tremblements de terre.

Ainsi, aux périodes sécheresses continues s'est ajouté des tremblements de terre, (secousses principales et répliques) dans des zones anatoliennes, grecques et méditerranéennes, bien connues des géologues.

Le bouleversement des fondations a empéché de reconstruire sur place les édifices écroulés : les fondations anciennes n'étant plus utilisables !

L'Egypte du fait des sécheresses, des famines induites, des invasions de réfugiés (peuple de la mer) et des destructions des temples et palais a connu une période dite "intermédiaire" de révoltes, d'instabilités politiques (et religieuses) qui a pris fin avec l'avènement du bas empire et des nouvelles dynasties.

Avènement de la civilisation occidentale :

L'Occident au cours de son histoire plurimillénaire a été le théâtre de nombreux bouleversements, de luttes armées, d'invasions de peuples du nord et du grand Est, et de luttes intestines armées militaires ou révolutionnaires, toujours porteuses de malheurs et de régressions, quand bien même elles se voulaient porteuses de "lendemains qui chantent" ou "d'avenirs enchanteurs". Les prises de pouvoirs obligent ou conduisent à plus de coercitions des populations : l'usage de la force permet aux détenteurs autoproclamés du pouvoir de conduire et de diriger les peuples, d'asseoir leurs dérives et leur addiction de soif du pouvoir car, selon eux, ils sont les seuls capables de maintenir les peuples dans leur assujettissement à leur "indépassable idéologie" ! Les périodes de régression humaniste en sont la principale conséquence ! Tout en vacillant l'Occident se maintient !

Les caractéristiques-types de l'Occident

Ces caractéristiques perdurent depuis l'Antiquité malgré les vissicitudes et transgressions vécues par les peuples de l'Occident :

- le rationalisme ou primauté accordée à la raison, au raisonnement fondé sur des critères objectifs hors du champ des dogmes religieux ! A cela s'ajoute la notion qu'un humain est un être doué de raison et donc qu'il peut participer à l'élaboration de décisions pour le bien de la communauté, avec une ouverture vers la démocratie.

- le développement des sciences par l'analyse de la nature et par des raisonnements objectifs et reproductibles, principalement pour les sciences dures (physique, chimie, technologies...), pour les mathématiques et aussi pour les sciences "sociales" du comportement humain, y compris les interactions "spirituelles" sur la vie, le monde, l'au-delà et les religions. Ce dernier point se traduisait, dans l'Antiquité, par des "soumissions ou implorations" aux forces de la Nature : avec l'affectation de divinités tels les dieux du vent, de la mer, de la création du monde... et à des cultes, à temples majestueux.

Les mathématiciens vont de Euclide, Pythagore, Thalès.. ; aux mathématiciens astronomes de la fin du moyen-âge et de la renaissance, puis aux mathématiciens théoriques découvreurs de milliers de théorèmes de base, apparus avec le siècle des Lumières puis multipliés dans les siècles suivants : Pascal, Laplace, d'Alembert, Leibnitz, Newton, Hilbert, Kantor, Dedekind, Einstein, Poincarré et beaucoup d'autres qui ont su réduire les phénomènes de la Nature à des lois le plus souvent associées à des nombres !

Dans le domaines des sciences humaines l'apport des philosophes (Aristote, Socrate, Platon, Epicure, Les Stoïciens, Marc-Aurèle.. ;) est prépondérant et fondateur, tout comme Hippocrate en médecine. Les philosophes de l'Antiquité grecque et romaine, ont introduit une forte dose de rationalisme, minimisant ainsi le poids des religions (et des notables religieux autoproclamés) sur la vie en société. Ils sont à la base des régimes politiques plus ou moins démocratiques !

Les physiciens et chimistes modernes depuis "les lumières" ont analysés finement le comportement de la matière et de la nature biologique, et sont à la base des développements technologiques immenses : l'énergie avec la vapeur issue de la combustion du charbon, puis du gaz ; la métallurgie avec les constructions métalliques (ponts, structures), les machines à vapeur, puis les motorisations thermiques (moteurs à explosion et diesel), puis toutes les applications de l'électricité par les physiciens et chimistes. Les biologistes ont analysé le comportement du vivant, de la faune et de la flore, et découvert le monde microbien avec les pathologies associées et quelques moyens de lutte comme les vaccins et les médicaments ! Des médecins comme Freund et Jung se sont plongés dans les méandres de l'inconscient humain et ils ont créé la psychanalyse et surtout la psychologie analytique base de la psychiâtrie, sans aller jusqu'à sonder et caractériser l'âme et la spiritualité y associée !

- les développements technologiques étaient déjà importants dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, avec les constructions de temples majestueux, de palais, de ports, de villes (avec des réseaux d'adduction d'eau, d'égouts, des jardins irrigués, des bassins et salles d'eau, des sanitaires, de chauffage par le sol (thermes), d'ingénièrie militaire (fortifications, machines de siègse, galères et trirèmes à rames de grandes dimensions, bateaux à voiles...). Après la dislocation de l'Empire romain d'occident, une grande période de régression s'en est suivie, les populations et leurs seigneurs se contentant d'exploiter les infrastructures romaines (ponts, aqueducs, routes, ports) tout en conservant le latin comme langue administrative officielle avec tout le cursus du droit romain écrit, en parallèle ou en opposition avec le droit local coutumier. Pendant un millénaire, l'architecture des monuments religieux (abbayes, églises) reprenait le style roman (voûte de plein cintre des palais romains et de la Basilique sainte Sophie de Constantinople (du V-VIième siècle), en y apportant (à partir de XIième siècle) des améliorations "gothiques" avec les clés de voute et les croisées d'ogives, avec des arcs-boutants remplaçant les piliers contre-forts du roman. Par contre, les châteaux forts et les palais de la Renaissance (jusqu'au XIXième siècle) réputés pour la beauté de leur architecture, n'ont pas de réseaux de chauffage, d'eau courante, de sanitaires et d'évacuation des eaux usées : c'est une régression technologique ! Il a fallu attendre la mise au point de pompes motorisées pour diffuser l'eau courante dans les immeubles.

- Les développements technologiques en Occident depuis la Révolution Industrielle née des Lumières, avec le charbon, les machines à vapeurs, les moteurs thermiques, le gaz, la chimie indusrielle, l'électricité, l'électronique et l'informatique électronique et photonique, le gigantisme des immeubles, des ponts, des routes, des générateurs d'énergies et des armements (de Nobel aux armes modernes et nucléaires) posent maintenant de graves problèmes sur la sécurité climatique planétaire et sur les futures conditions de vie pour les humains et pour la biosphère. La course aux développements technologiques, encore appelés "le progrès" est une caractéristique fondamendale de l'Occident moderne. Le "progrès" était le bienvenu tant qu'il profitait à toutes les classes sociales : de nos jours les très riches accaparent une part très importante des gains dus au progrès. Les pauvres, en Occident, ne ressentent plus les bienfaits du progrès : ils en sont pratiquement exclus en tant que travailleurs et même rejetés du travail en tant que chômeurs ! Les développements technolgiques, ceux du "progrès", entraînent depuis la révolution industrielle une masse de déchets, polluant l'atmosphère, les sols, les cours d'eau, les nappes phréatiques, et les océans sur une grande échelle !

- Les arts font partie de la vie courante dès l'Antiquité, avec la sculpture (pierre et bronze), la poésie (Homère), le théâtre (Eschyle), la littérature, le chant et la musique, l'architecture, la mosaïque et la peinture. L'homme n'est pas qu'un consommateur matérialiste, en plus de la vie culturelle il a aussi une "vie spirituelle". Celle-ci contribue à donner du sens à la vie, à sa vie, sens qui ne peut plus ne découler que des progrès matéralistes.

- une autre caractéristique de l'Occident est la pratique du Christianisme ou du moins la référence à ses valeurs, depuis que Contantin (en 313) a autorisé le Christianisme comme religion dans l'Empire Romain (Occident et Orient confondus). En 380 Théodose le grand l'a proclamé comme seule religion de l'Empire Romain ! Le Christianisme considéré ici est à la fois le catholicisme et ses dérives en protestantismes et orthodoxies. Cette référence de base chrétienne ou judéochrétienne - en tant que dominante majeure- a failli être incluse dans la présentation officielle de la Constitution européenne, mais avec l'opposition de quelques-uns sensibles à l'inclusion des populations minoritaires de religions juives, musulmanes, bouddhistes... cette référence n'a pas été retenue !

Les dysfonctionnements de l'Occident matérialiste et rationaliste :

- Les avancées technologiques sont aussi perçues comme des moyens de domination, de pouvoir sur les autres groupes d'humains, en plus du "péché fondateur" (et non pas péché originel !) de l'Occidentalisme moderne avec la recherche du profit, de l'enrichissement de quelques-uns par le travail d'un grand nombre d'autres et sur la destruction de ressources planétaires, bref sur la création-adoption du capitalisme libéral consumériste, Depuis que la monnaie scripturale ou informatique a remplacé les pièces d'or (en quantité limitée), la création illimitée (au bon vouloir des banques centrales) de ressources monétaires fictives -considérées à tort comme réelles- est à la merci de crises, de krachs dévastateurs, de tsunamis "d'extinction de l'économie occidentalisée" ! Ces cataclysmes étant directement liés aux mécanismes de fonctionnement "dérégulé" (version anglosaxonne) ou "déréglementé" (version francophone) des écconomies occidentales.

- L'Occident industriel moderne s'est développé en épuisant des travailleurs en manque de capitaux pour créer des activités rentables. Les conditions inhumaines de travail dans les mines et les usines ont conduit aux révoltes de ceux qui n'avaien tplus rien à perdre, -si ce n'est une vie sans le moindre intérêt- , à des révolutions, et à des améliorations sociales ! Sans la lutte désespérée des méprisés et exploités, les maîtres des entreprises capitalistes auraient continué leur "exploitations des masses humaines" hors de toute considération sociale : où étaient passées les recommandations du Christ et de la Chrétienneté sur l'Amour du prochain (à aimer comme soi-même) sur la Fraternité ? La Christianisme a réussi à imposer le repos dominical pour adorer et vénérer Dieu le Père et Jésus (mais le dimanche, il fallait cependant traire les vaches, soigner les animaux et préparer la nourriture des maîtres). Pour notre Occident encore dominateur les valeurs qui guident toujours les comportements des élites économiques et financières, sont la recherche du profit maximal, la proclamation de la supériorité régulatrice de la loi des marchés, de la libre concurrence (qu'il faut contourner à son profit en la faussant) la manipulation des consommateurs pour leur vendre (ou donner envie d'acquérir) des biens et services dont ils pourraient facilement se passer. C'est le règne de l'individualisme, de l'égoïsme ; de l'avidité et de l'apathie (envers les humains, la faune et la flore de la planète) et de l'incitation à outrance à consommer sans se poser de questions de fond sur la nature et les besoins essentiels de l'homme. La recherche du profit est poussée de nos jours jusqu'à la délocalisation mondialisée des productions dans des zones à très bas coûts de production (producteurs mal payés) quitte à licencier les producteurs locaux et les transformer en chômeurs ! Sans préjuger des retombées dévastatrices de l'accroissement démographique planétaire, des appauvrissements des ressources minérales et de la biodiversité, avec les effets induits de l'augmentation des pollutions sur l'eau, sur l'atmosphère, sur les océans, y compris les déréglements climatiques liés au réchauffement climatique en cours !

Les dysfonctionnements "idéologiques" de l'Occident :

Par" idéologique", on sous-entend tout ce qui n'est pas lié au rationnel, à savoir les religions, la spiritualité, les idéologies politiques et sociales prônant la construction d'un homme nouveau débarrassé de toute référence "sélective" au passé, à l'histoire des hommes contaminés par le paternalisme, les monarchies, la supériorité de classes ou de races, le sexisme (ou genres), tout en chargeant certaines catégories actuelles d'humains des crimes commis des siècles auparavant par des ancêtres qui ne pouvaient être au courant des règles, des lois, de certaines idéologies qui prévaudront des siècles plus tard ! Certains se sont absous, du fait de leur contrition actuelle accusatrice, et d'autres sont alors chargés des crimes qu'ils n'ont pas commis et exclus du monde nouveau façonné par les idéologies d'exclusion et même de destruction.

Ainsi pour l'esclavage, ils ne retiennent que la traite atlantique de peuplement en Amérique, en ignorant volontairement que les esclaves étaient capturés en Afrique par des noirs armés, lors de luttes tribales ou de razzias : ces "négociants rabatteurs " affreux étaient dans la continuité de ceux qui alimentaient, aux sources, les traites locales, les traites orientales et arabo-musulmanes de l'antiquité jusqu'à nos jours (au total plus d'une dizaine de millions de victimes pour chacune des deux traites esclavagistes, l'atlantique et l'arabo-musulmane ; l'esclavagisme local traditionnel n'étant pas chiffré ! ) ; Si les noirs américains sont des descendants d'esclaves, par contre beaucoup de militants actuels d'origine africaine ignorent quel a été le comportement de leurs ancêtres depuis l'antiquité : chasseurs/vendeurs d'esclaves, résistants, témoins cachés, ou esclaves capturés, vendus et/ou évadés ! On peut aussi comprendre qu'il est plus facile de désigner des boucs émissaires qui souvent se complaisent dans un "mea culpa mémoriel", et de ne pas s'attaquer aux trafiquants et acheteurs d'un passé récent et même actuel : condamner des minorités de riches entrepreneurs "acheteurs/possesseurs" de personnels privés de leurs droits essentiels tant qu'ils sont "sous-contrat implicite" est impossible sauf si les "exploiteurs" sont issus de "la race blanche par principe raciste et esclavagiste" ! Tous les autres intervenants issus de minorités "racialisées" ne peuvent être accusés, protégés par une bien pensance sélective.

La destruction idéologique de l'Occident a suivi un long processus depuis l'Antiquité, avec des périodes de régression où l'Occident éteignait ses valeurs propres, s'endormait, comme après l'écroulement progressif de l'empire romain d'occident (à partir du IVième siècle) pendant de longues périodes au Moyen-âge. Cette destruction a connu deux phases principales : la christianisation et la grande révolution française (de 1789 à 1794) !

- la christianisation de l'empire romain a mis en avant les valeurs de Fraternité, de Pacifisme, d'un Dieu d'Amour qui pardonne les errements (les péchés) ! Les valeurs de force armée, de puissance dominatrice des Romains, déjà malmenées par les fils des élites romaines peu enclins à passer quelques années aux marches de l'empire avec des troupes (en grande partie de mercenaires locaux) pour repousser des hordes d'envahisseurs et pour imposer la "Pax Romana" civilisatrice. Ces fils préférraient la douceur de la vie de Rome, et consommer les "Dividendes de la Paix". Les peuples Wisigoths, Francs, Armoricains, Saxons... enrolés et aussi avides d'indépendance, s'opposèrent aux hordes barbares, aux Huns d'Attila, aux Alains et aux Ostrogoths, avant de bénéficier de la phase d'assoupissement et d'extinction de l'empire romain d'Occident.

Charlemagne, grand roi des Francs et des Wisigoths, reconstitua un empire romain dit le "Saint Empire Romain Germanique " du Nord de l'Allemagne, à la péninsule ibérique et à l'Italie. Le terme "Saint" est en référence au Christianisme, le terme " Romain" pour Rome et l'Italie, le terme "Germanique" pour les provinces allemandes. La Gaule ou la France, coincée au milieu, bien que pièce maitresse, est ignorée dans l'appellation : la Capitale en était Aix-la-Capelle en Germanie. Ceci préfigure l'Union Européenne, où la France ne joue plus le premier rôle et où Berlin l'emporte sur Paris.

- la Révolution Française de 1789 à 1794

La grande révolution française diffère des révoltes et rébellions qui éclatent en Europe lorsque dans un pays les mesures gouvernementales (de la monarchie) et économiques (famines, exploitation esclavagistes des travailleurs..) aboutissent à un raz-le-bol populaire, souvent soutenu par des élites avides de renverser le pouvoir en place et de le remplacer à leur avantage. Mais l'essence fondamentale du pouvoir est conservée : la monarchie, la noblesse ; les puissants de l'économie et de la finance, conservent le pouvoir sous une forme légèrement modifiée : Il en va ainsi des révolutions anglaises de 1642/1651 (avènement de Cromwell, excécution du roi Charles Ier, puis à la mort de Cromwell retour de la monarchie ) et 1688 (le roi Jacques II est chassé mais la monarchie reste en fonction). Le gain notable pour le peuple est l'adoption en 1679 par les Parlementaires britanniques du "Habeas Corpus" loi fondamentale protégeant tout citoyen anglais (pas les Irlandais colonisés, ni plus tard les Amérindiens, les esclaves venus d'Afrique, les Aborigènes et les indigènes de l'eempire colonial) d'un emprisonnement sans justification par décret royal ! La Monarchie et les Lords gardent une grande partie du pouvoir L'Eglise Anglicane est maintenue dans ses prérogatives.

La Révolution Française a commencé comme les révolutions anglaises par une prise de pouvoir des Parlementaires bourgeois (du Tiers état) avec maintien du roi, puis son élimination par excécution. Naturellement il y a un progrès notable en terme de protection des citoyens contre l'arbitraire royal et gouvernemental monarchique (après la destitution/excécution du roi et la suppression des pouvoirs des membres du Clergé et de la Noblesse), avec les différentes Déclaration des Droits de l'Homme, du Citoyen, avec plus ou moins implicitement (selon les versions), les devoirs des citoyens. Mais certains activistes et parlementaires révolutionnaires soucieux du non retour au pouvoir des religieux (des religions) sur les consciences susceptibles, comme chez les Anglais de rétablir le pouvoir royal avec le soutien implicite du Clergé et de la Noblesse, décidèrent d'éradiquer la religion, la sortir des esprits, d'abord en imposant aux prêtres de jurer leur fidélité à la Constitution, donc à la République et à la primauté de ses principes fondateurs (la raison et non pas le christianisme) : ce serment étant incompatible avec la primauté du pouvoir divin et du christianisme, sur les comportements des citoyens, il y eu très peu de prêtres "jureurs" et beaucoup de "réfractaires" emprisonnés, massacrés ou guillotinés. Les Nobles durent abandonner, aux nouveaux profiteurs, leurs châteaux et domaines en s'exilant à l'étranger. : la Liberté était restrictive aux seuls citoyens soumis aux dogmes révolutionnaires, l'universalisme ayant disparu !

Dès le départ il y au une volonté d'éradiquer toutes références au passé, à l'Hstoire de France, en réécrivant les pièces de thèâtre et les livres pour éradiquer tout ce qui portait référence aux actions positives de la monarchie, de la noblesse et du clergé : c'était déjà de la censure idéologique, une manipulation de l'Histoire et des esprits, donc déjà du Wokisme sous-jacent. Et surtout "pas de liberté pour les ennemis de la Liberté", soit tous ceux, même les révolutionnaires de la première heure, qui ne suivaient pas les injonctions dictatoriales des minoritaires ayant accaparé les pouvoirs, qui contestaient les excès révolutionnaires : et finalement les Autorités détenants les pouvoirs (une caste de révolutionnaires privilégiés, de clans) ont pris des décrets et des ordres de mission pour éradiquer toute contestation et pour finalement ordonner les massacres de supposés réfractaires de toute obédience et même un génocide du peuple vendéen réfractaire sur quelques points de la doxa révolutionnaire !

L'éradication du Christianisme et la décision de faire table rase du passé et de l'histoire ont été des valeurs fondamentales de cette Révolution, puis de celles qui qui s'en sont inspitées, comme la Commune de 1870/71, et les révolutions bolcheviques/communistes en Russie, en Chine et au Cambodge là où ont été perpétrès les massacres de masses ! Ces dernières révolutions ont mis en avant, (sans les appliquer pleinement à tous, bien au contraire !) trois valeurs portées par Jésus : d'abord la Liberté, chacun étant libre de suivre les enseignements de Jésus, l'Egalité entre tous les humains (devant Dieu pour le Christ et les chrétiens) et la Fraternité, l'Amour du prochain, pour tous les humains, avec un grand "bémol" : les membres du parti dominateur étant plus égaux que les simples citoyens s'affublaient d'un pouvoir absolu sur les citoyens de base ,avec le droit de Vie et de mort ! La Fraternité est sélective. La révolution française se limita, surtout hors des frontières nationales, à la promotion de la Liberté et de l'Egalité, la Fraternité restait ignorée : elle ne fut adoptée que quelques décennies plus tard, en 1848 ! De plus, si les femmes françaises étaient des citoyennes pour manifester et se faire guillotiner, elles ne bénéficièrent pas de l'Egalité vis-à-vis des hommes, en termes de droits civils et du droit de vote ! Elles ont dû attendre 1946 ! Le Christ n'a jamais promu la soumission de la femme à l'homme, au sein du foyer et dans la vie civile, alors que les lois monarchiques (puis républicaines !) confirmaient la primauté du mari, du père sur la femme : ce Patriarcat, enfin abandonné dans le Christianisme actuel, reste maintenu dans l'Islam et dans certaines communautés souvent revendicatives contre l'Occident ! On comprend pourquoi les Féministes de toutes obédiences sont si attachées à la révocation de l'Histoire, en sa dénaturation et en sa réécriture !

-La destruction actuelle de l'Occident

peut s'auto-réaliser -plus lentement- sans faire appel à des forces étrangères (islamistes, communistes, chinoises) de conquête de la planète. Cette destruction est un pourrissement interne qui part de la tête, de l'intellect, de la raison abandonnée, de l'inconscient et de la conscience, manipulés à la fois par des idéologues qui rêvent de construire un homme nouveau débarassé de toutes les références au passé, à l'histoire, aux religions, à l'évolution transcrite dans les gènes, aux règles de base de la biologie, en particulier pour le renouvellement biologique des individus et par l'introduction de discriminations inventées par quelques groupes idéologiques d'humains, comme la racialisation (sur une planète où il n'existe plus qu'une seule race humaine d'homos parmi les hominidés), le sexisme militant, les quotas de minorités agissantes, de clans, etc...Ce pourrissement interne de la faculté de réfléchir, de raisonne,r de se projeter dans l'avenir, est amplifié par l'explosion de la consommation de drogues naturelles (tabac, alcool, sucres, graisses, cannabis, cocaïne, opium/héroïne...) et surtout chimiques de synthèse, dont la dernière formulation, celle des opioïdes de synthèse (fantamyl ...) a des effets dévastateurs (des ccentaines de milliers de morts aux USA depuis leur lancement (en 2 à 3 ans !). Ces drogues "libèrent" les humains de toute réflexion et projection sur leur avenir et celui de l'humanité !

La manipulation de la biologie, en particulier pour la reproduction, est complètée, par les manipulations destructrices de notre littérature, de notre histoire, de notre roman national, de notre culture, de la fàçon de s'exprimer (avec l'écriture inclusive et la censure de nombreux mots et notions), par le wokisme et le sexisme, donnant des droits différentiés selon les diverses minorités concernées ! Au nom de la Liberté individuelle sans limites (déjà en place dans l'économie et la finance libérales avec le règne de la loi du plus fort, du "marché" et la recherche prioritaire des profits sur le dos des autres, les fournisseurs, les employés et les clients), le seul ordre autorisé est celui imposé par les idéologues dominateurs, sûrs d'eux-mêmes, se transformant en une dictature terroriste de la pensée et des comportements des humains ! Tout autre ordre ancien doit être combattu, aboli, éliminé sans autoriser la moindre Liberté de penser, ni de s'exprimer (sauf à ne rien dire, à ne rien écrire ) : Le monde selon "1984 d'Orwell" est en pleine inclusion dans notre Occident décadent en voie d'effondrement moral et politique, en attendant l'effondrement économique dèjà bien entamé !

La destruction actuelle de l'Occident est accélérée par des actions externes visant à déconstruire la culture occidentale avec son universalisme, sa promotion de la démocratie : elle s'oppose donc à tous les régimes politiques dictatoriaux ou politiques forts sans contestation possible, qu'ils soient fondé sur une idéologie appopriée ou sur une religion ! Les pays qui invitent leurs peuples à la destruction de l'Occident et de sa culture universelle affirment, à tort, que tous les malheurs subis par les populations sont dus à l'exploitation capitalistes des seuls pays occidentaux ; les exploitations capitalistes par l'URSS, la Russie ou la Chine n'apportant, par principe, que des bonheurs aux pays concernés ! Ces grands pays pour ne pas être accusés d'exploiter chez eux les peuples dits anciennement colonisés par l'Occident, sont fermés à toute immigration en provenance de ces pays issus des colonisations ! Quels grands coeurs !!!

Les vagues d'immigrés quittent principalement les pays d'Afrique frappés par les sécheresses, les combats armés, les massacres interethniques, et surtout par une forte natalité qui aujourd'hui n'est plus compensée par une forte mortalité infantile ni par une croissance suffisante des productions agricoles. Les pays dits colonisateurs ont créé des dispensaires, des hôpitaux, des écoles, des universités et apporté et diffusé des techniques d'amélioration de l'agriculture, de l'hygiène et des médicaments, sans développer et diffuser les formations au contrôle des naissances, à leur régulation : le caractère "dogmatique borné" des Autorités Ecclésiastiques (chrétiennes et islamiques) a aussi contribué à l'explosion de la démographie de l'Afrique ! Les dirigeants des pays africains, accusent les pays colonisateurs de tous leurs maux et masquent ainsi leur incapacité à enclencher et poursuivre un développement durable autonome, avec l'aide "désintéressée" des pays riches (Occident, pays pétroliers arabes, Russie...) ; par contre, les comptes bancaires de ces dirigeants, dans les paradis fiscaux, sont alimentés par une grande partie de l'aide internationale !

Les perspectives démographiques de l'Afrique sont alarmantes :

Les évolutions passées et futures sont de :

- 100 millions d"Africains en 1900,

- 275 millions en 1960,

- 640 millions en 1990,

- 1.4 Millards en 2022, (progression au rythme d'nviron 25 millions par an)

- 2.5 Milliards en 2050 selon l'ONU au rythme de près de 30 millions par an

- 4.4 Milliards en 2100 selon ONU, prévision incertaine au rythme ralenti de 20 millions par an !!

Les prévisions ne tiennent pas compte des grandes famines locales et mondiales, des guerres et de l'immigration hors du continent africain. Les déréglements climatiques actuels, les mouvements sociaux violents et les guerres, ainsi que les grandes vagues d'émigration qu'ils entraînent laissent à penser qu'en absence de mesure radicale en terme de politique de naissances, comme en Chine il y a quelques décennies avec la politique de l'enfant unique, les famines, les révoltes, les vagues d'émigration principalement vers l'EUROPE, seront de plus en plus importanrtes et déstabilisantes. Les pays de grande superficie et sous-peuplés actuels, la grande Russie, le Canada et l'Australie, n'ouvrent pas leurs frontières pour acceuillir chaque année, ensembles, au moins une bonne dizaine de millions d'immigrés africains, tout juste actuellement quelques centaines de milliers chaque année ! : la RUEE principalement vers l'Europe va donc s'amplfiier dans les prochaines décennies ! Dès maintenant les" besoins annuels" seraient d'au moins 5 millions d'immigrés en provenance d'Afrique pour stabiliser la population africaine, avec un développement complémentaie des économies locales des pays africains ! Une RUEE bénéfique n'est pas envisagée, celle vers un grand pays "Ami" (un immense territoire sous-peuplé), à savoir la Fédération de Russie à la recherche de sa grandeur passée. Apparemment elle voudrait inclure par la force ou la persuasion pressante, les Peuples slaves de l'Union Européenne , en plus du Bélarus, de l'Ukraine et de la Géorgie. Sans être raciste ou xénophobe par essence, par affirmation politique, les Russes ne semblent pas vouloir se mélanger massivement avec les peuplades noires africaines et avec les musulmans islamistes : sur ce dernier point la "modération" des traitements infligés aux Tchéchènes et autres peuplades caucasiennes islamiques, n'incite pas les peuplades d'Afrique e du Moyen-orient (Syrie ....) à demander l'asile définitif à la grand Russie !

A voir les réactions des peuples des pays européens qui estiment que les pays voisins doivent faire des efforts, mais que chez eux ils n'ont ni les moyens, ni la volonté, ni la solidarité de partager leurs ressources, leurs logementts, leurs installations avec des immigrés en très grand nombre, regroupés en clans ethniques solidaires peu soucieux d'adopter la culture des pays d'accueil . Et même dans les pays aux portes encore ouvertes, les politiques et les associatifs, prônant l'accueil des malheureux immigrés, sont très souvent absents lorsqu'il s'agit d'accueillir des immigrés dans leur propre domicile et même dans leur quartier : le bon coeur et la solidarité préchés vont trop souvent de pair avec l'HYPOCRISIE individuelle !!! Cependant il existe parfois quelques bonnes âmes pour accueillir chez elles, des jeunes filles surtout venues des pays asiatiques, souvent pour les exploiter (pour le ménage, la cuisine et la garde des enfants entre 16 et 20 heures par jour, 7 jour sur 7, pour un pseudo salaire de misère : c'est de l'esclavage moderne, qui parfois en cas de dénonciation, est condamné par les tribunaux français, fortement si l'employeur est français ,et symboliquement si l'employeur est un étranger protégé diplomatiquement, avec renvoi de la jeune fille, "honteuse" dans son pays d'origine. Les égéries féministes et activistes médiatiques ne voient rien et continuent leur combat de destruction de l'homme blanc occidental source de tous les maux.

Quels délais pour la destruction de l'Occident ?

Le réchauffement climatique et les déréglements climatiques sont enclenchés depuis la montée en puissance de la révolution industrielle avec l'explosion des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions chimiques : la fonte des glaces, en cours, s'accélère et toutes les grandes villes portuaires vont être très bientôt inondées, d'ici une à deux décennies, car les mesures de réduction des émissions sont insuffsantes et les hypothèses retenues sont trop optimistes (pour ne pas décourager les humains !). En outre, la démographie galopante va continuer à,aggraver la situarion.

Les autres forces destructrices sont à l'oeuvre,avec des complices aveugles et sourds dans l'Occident.

Les réactions pour freiner ce déclin sont faibles et discréditées par les idéologues de la bien-pensance, plaçant le débat au niveau d'une certaine morale "élastique", du besoin de liberté pour tout un chacun, alors qu'il y a une conjonction entre d'une part, les destructeurs du patriarcat occidental et de la vieille civilisation occidentale avec son histoire, (les religions politiques et les idéologies politiques, Khmers verts et "insoumos", les racialistes*, les wokistes, les néoféministes dégenrés, les immigrés refroupés dans des clans ethniques et d'autre part avec l'union contre-nature des capitalistes libéraux individualistes prônant la jouissance de profiter des autres humains, de toutes leurs créations (technologies, nourritures, drogues de toutes sortes) et des ressources planétaires : chacun , étant libre de se débrouiller, de se réaliser par ses propres moyens.

Déjà en France, existent des quartiers ou zones de "non-droit" sous le contrôle ou la coupe réglée de dealers, de gardiens de l'Islam, de maffias "canal historique" agissant dans le commerce, la finance et les "affaires" (dont la prostitution). Suite à la mort du jeune Nahel, issu des quartiers incriminés, il y a eu dans presque toutes les villes de France, des manifestations dégénerant en émeutes organisées pendant une bonne semaine( fin juin/début juillet 2023). ; : ces émeutes se sont arrêtées quasi spontanément et simultanément lorsque les caïds, les chefs dealers ont estimé qu'il fallait reprendre leurs activités lucratives, auxquelles participent une grande part des jeunes émeutiers ; il était vraiment trop tôt pour espérer enclencher le "grand soir " révolutionnaire mélanchonnien et sa nouvelle république dictatoriale ! Mais un rien peut enclencher de nouvelles émeutes dans toute la France, comme des déclarations gouvernementales et/ou présidentielles "incendiaires" ou provocatrices, des réductions d'avantages sociaux, des bavures policières par trop de réactions ou d'inactions.

Les Français, fiers de leur grandeur passée (siècle de LOUIS XIV ; Empire de Napoléon ; la langue française parlée et écrite dans toute l'Europe il y a quelques siècles !) admetttent difficilement la prédominance actuelle des Américains, leur arrogance et leur désir de tout régenter : De Gaulle affirmait le haut niveau d'indépendance de la France sur les affaires courantes, mais avec une solidarité sans faille lors d'une attaque étrangère : ainsi lors de l'affaire ds missiles de Cuba, De Gaulle a été le premier dirigeant occidental à assurer les USA de son soutien sans faille. Alors les Français seront fiers d'être en tête de mouvements pour déconstruire en priorité le phare actuel de l'Occident, tout en s'autodétruisant !

Etant donné l'apathie d'une grande majorité de Français on ne sait s'il y aura de violentes réactions à cet écroulement occidental, en priorité de la France et de sa civilisation, ou si les "veaux" de Français se coucheront en attendant de s'exiler (s'ils le peuvent) vers des terres plus conformes à leur culture, et à leur sérénité. Dans les deux hypothèses la dislocation de l'Occident et de sa culture spécifique est quasi certaine.

Il reste une petite lueur d'espoir, à savoir les réactions des peuples européens du Nord et du groupe de Visegrad (slaves de Pologne, Slovaquie, Tchéquie, Hongrie) qui déjà se battent contre certaines "directives morales" imposées par Bruxelles , hors des textes de la Constitution Européennes ! L'Europe fondatrice des Six suivra-t-elle ?